Вызов завершен. Что делать, если сбрасывается звонок или не идут гудки

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Герман Вологжанин

Все мы используем смартфон в качестве средства связи, периодически совершая звонки. Но даже с выполнением этой, казалось бы, простой операции у мобильного устройства могут возникнуть проблемы. Зачастую при наборе номера сбрасывается звонок, из-за чего не получается связаться с нужным человеком. При этом на экране может появиться сообщение с текстом, что вызов завершен, а из динамика не донесется ни один гудок. Разберемся, с чем связана подобная проблема и как ее решить.

Вызов завершен. Что делать, если сбрасывается звонок или не идут гудки. Ваше лицо, когда снова сбрасывается звонок. Фото.

Ваше лицо, когда снова сбрасывается звонок

Что значат гудки при звонке

Не удивляйтесь, но начать нам придется с базовых вещей, поскольку даже в XXI веке остаются люди, не до конца понимающие, что значат гудки:

  • Короткие гудки. Такой сигнал воспроизводится в случае, когда человек, которому вы пытаетесь позвонить, уже с кем-то разговаривает, а на его телефоне не настроена вторая линия.
  • Длинные гудки. Означают, что вызов идет, а собеседник, если у него не активирован беззвучный режим, слышит звонок.

Кажется, об этом знает даже ребенок, однако и здесь есть пара моментов, которые вызывают споры. Например, когда после гудков сбрасывается звонок. Подобное случается постоянно и не представляет из себя проблему. Звонок всегда сбрасывается после коротких гудков, а отключение после длинных означает, что собеседник просто отказался поднимать трубку. Впрочем, из правил бывают исключения, о чем мы поговорим дальше.

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Почему сбрасывается звонок

Если у человека не идет вызов, то с высокой долей вероятности он оказался в черном списке на телефоне абонента, которому пытается дозвониться. Обычно именно по этой причине звонок сразу сбрасывается. Но в зависимости от оператора может прозвучать один гудок.

Почему сбрасывается звонок. Такое сообщение появляется на экране, когда не идет вызов. Фото.

Такое сообщение появляется на экране, когда не идет вызов

Вторая категория причин, почему вызов завершен, касается проблем технического и программного свойства, когда неисправна SIM-карта или неправильно настроена связь на телефоне. Ей мы и посвятим следующую часть материала, пытаясь найти способ, позволяющий устранить ошибку.

Вызов завершен — что делать

Если сразу вызов завершен при наборе только одного человека, то ничего сделать не получится, поскольку вы добавлены в черный список. Остается только надеяться, что вас когда-нибудь разблокируют. Другое дело, когда при звонке сбрасывается вызов всегда. И вот это — явный признак проблемы, которую нужно решить.

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Скорее всего, не получается позвонить из-за слабого приема сети. Когда вы совершаете звонок при использовании сети 4G, обязательно взгляните на строку состояния Android. Если в этот момент количество заветных «палочек» сокращается, то можно попробовать включить VoLTE на телефоне — технологию, обеспечивающую более качественную связь:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  3. Выберите действующую симку.
  4. Активируйте переключатель VoLTE.
Вызов завершен — что делать. При использовании VoLTE голосовая связь работает через 4G. Фото.

При использовании VoLTE голосовая связь работает через 4G

Также при возникновении проблем сброса звонков на телефоне стоит обратиться в службу поддержки оператора. В отдельном материале мы приводили номера и другие контактные данные. Если выяснится, что в вашем регионе не произошел сбой и не ведутся технические работы, перейдите к следующему методу решения проблемы.

Читайте также: что делать, если не получается принять входящий звонок

Во вторую очередь стоит переключить тип предпочтительной сети. Причем дать конкретные рекомендации касательно этой настройки нельзя, поскольку у кого-то лучше работают звонки в 3G, а у кого-то — в 4G или во время использования динамического режима. То есть необходимо поэкспериментировать, предварительно открыв вкладку «Предпочтительный тип сети» в разделе настроек выбранной SIM-карты.

Вызов завершен — что делать. Попробуйте разные варианты, чтобы найти оптимальный. Фото.

Попробуйте разные варианты, чтобы найти оптимальный

Ничего не помогло? Тогда вставьте симку в другой телефон. Если и на этом устройстве звонок сразу сбрасывается, то проблема в SIM-карте, и ее нужно заменить, обратившись с паспортом в офис оператора связи. Если на втором смартфоне все работает, то единственный выход из ситуации — сброс настроек Android на проблемном девайсе.

Что делать, если не идут гудки

Еще один сценарий — не идут гудки при вызове, но в то же время звонок не сбрасывается. Чаще всего это связано с неполадками сети, а проблема решается по описанной выше инструкции. Однако есть и другая причина, почему не идут гудки, — отсутствие звука на телефоне. В такой ситуации нужно просто поднять громкость, воспользовавшись кнопками на боковой панели устройства.

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Если окажется, что даже на максимальном уровне не идут гудки, но при этом абонент на обратном конце поднимает трубку, а вы его не слышите, то причина возникновения проблемы — неисправность динамика. На нашем сайте есть текст с рассказом о том, почему нет звука на Андроид. Прочитайте его, чтобы устранить неполадки.

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