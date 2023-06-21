Вызов завершен. Что делать, если сбрасывается звонок или не идут гудки

Все мы используем смартфон в качестве средства связи, периодически совершая звонки. Но даже с выполнением этой, казалось бы, простой операции у мобильного устройства могут возникнуть проблемы. Зачастую при наборе номера сбрасывается звонок, из-за чего не получается связаться с нужным человеком. При этом на экране может появиться сообщение с текстом, что вызов завершен, а из динамика не донесется ни один гудок. Разберемся, с чем связана подобная проблема и как ее решить.

Что значат гудки при звонке

Не удивляйтесь, но начать нам придется с базовых вещей, поскольку даже в XXI веке остаются люди, не до конца понимающие, что значат гудки:

Короткие гудки. Такой сигнал воспроизводится в случае, когда человек, которому вы пытаетесь позвонить, уже с кем-то разговаривает, а на его телефоне не настроена вторая линия.

Такой сигнал воспроизводится в случае, когда человек, которому вы пытаетесь позвонить, уже с кем-то разговаривает, а на его телефоне не настроена вторая линия. Длинные гудки. Означают, что вызов идет, а собеседник, если у него не активирован беззвучный режим, слышит звонок.

Кажется, об этом знает даже ребенок, однако и здесь есть пара моментов, которые вызывают споры. Например, когда после гудков сбрасывается звонок. Подобное случается постоянно и не представляет из себя проблему. Звонок всегда сбрасывается после коротких гудков, а отключение после длинных означает, что собеседник просто отказался поднимать трубку. Впрочем, из правил бывают исключения, о чем мы поговорим дальше.

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Почему сбрасывается звонок

Если у человека не идет вызов, то с высокой долей вероятности он оказался в черном списке на телефоне абонента, которому пытается дозвониться. Обычно именно по этой причине звонок сразу сбрасывается. Но в зависимости от оператора может прозвучать один гудок.

Вторая категория причин, почему вызов завершен, касается проблем технического и программного свойства, когда неисправна SIM-карта или неправильно настроена связь на телефоне. Ей мы и посвятим следующую часть материала, пытаясь найти способ, позволяющий устранить ошибку.

Вызов завершен — что делать

Если сразу вызов завершен при наборе только одного человека, то ничего сделать не получится, поскольку вы добавлены в черный список. Остается только надеяться, что вас когда-нибудь разблокируют. Другое дело, когда при звонке сбрасывается вызов всегда. И вот это — явный признак проблемы, которую нужно решить.

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Скорее всего, не получается позвонить из-за слабого приема сети. Когда вы совершаете звонок при использовании сети 4G, обязательно взгляните на строку состояния Android. Если в этот момент количество заветных «палочек» сокращается, то можно попробовать включить VoLTE на телефоне — технологию, обеспечивающую более качественную связь:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберите действующую симку. Активируйте переключатель VoLTE.

Также при возникновении проблем сброса звонков на телефоне стоит обратиться в службу поддержки оператора. В отдельном материале мы приводили номера и другие контактные данные. Если выяснится, что в вашем регионе не произошел сбой и не ведутся технические работы, перейдите к следующему методу решения проблемы.

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Во вторую очередь стоит переключить тип предпочтительной сети. Причем дать конкретные рекомендации касательно этой настройки нельзя, поскольку у кого-то лучше работают звонки в 3G, а у кого-то — в 4G или во время использования динамического режима. То есть необходимо поэкспериментировать, предварительно открыв вкладку «Предпочтительный тип сети» в разделе настроек выбранной SIM-карты.

Ничего не помогло? Тогда вставьте симку в другой телефон. Если и на этом устройстве звонок сразу сбрасывается, то проблема в SIM-карте, и ее нужно заменить, обратившись с паспортом в офис оператора связи. Если на втором смартфоне все работает, то единственный выход из ситуации — сброс настроек Android на проблемном девайсе.

Что делать, если не идут гудки

Еще один сценарий — не идут гудки при вызове, но в то же время звонок не сбрасывается. Чаще всего это связано с неполадками сети, а проблема решается по описанной выше инструкции. Однако есть и другая причина, почему не идут гудки, — отсутствие звука на телефоне. В такой ситуации нужно просто поднять громкость, воспользовавшись кнопками на боковой панели устройства.

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Если окажется, что даже на максимальном уровне не идут гудки, но при этом абонент на обратном конце поднимает трубку, а вы его не слышите, то причина возникновения проблемы — неисправность динамика. На нашем сайте есть текст с рассказом о том, почему нет звука на Андроид. Прочитайте его, чтобы устранить неполадки.