Вызвать такси в РФ смогут только богатые? Какие машины разрешат использовать в такси с 2026 года

Юрий Кудлович

В 2026 году российское такси может радикально измениться: и вовсе не из-за новых тарифов. В правительственных кругах в последнее время ходят слухи о том, что в эксплуатацию по перевозке пассажиров будут допущены лишь отдельные марки и модели автомобилей. Теперь же этот слух превращается в конкретику: недавно появился первый список машин, разрешенных к работе в такси по новым правилам.

Вызвать такси в РФ смогут только богатые? Какие машины разрешат использовать в такси с 2026 года. Больше никаких «немцев» в такси не будет.

Больше никаких «немцев» в такси не будет. Изображение: roxe-taxi.ru

Какие авто можно использовать в такси

Совет Федерации одобрил закон, направленный на жесткую локализацию автопрома, который фактически ограничивает выбор автомобилей для работы в такси. Согласно опубликованным данным, в список допущенных войдут несколько моделей АвтоВАЗа, а также будут другие российские и китайские марки. Вот полный список брендов, которые будут в такси:

  • LADA (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel)
  • УАЗ (Патриот, Хантер)
  • Sollers (SP7)
  • Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE)
  • Voyah (Free, Dream, Passion)
  • «Москвич» (3, 3е, 6, 8)
  • Haval (Jolion, Haval F7/F7x)
  • BAIC (U5 Plus)
  • Kaiyi (E5)

В Яндекс Такси перечисленные модели подходят для тарифов “Эконом”, “Комфорт” и «Комфорт+».

При этом эксперты говорят о том, что это лишь стартовая версия перечня, так что он еще будет расширяться. Помимо строгих ограничений по маркам заложены и другие условия допуска: автомобиль должен соответствовать определенному уровню локализации, а также будет приниматься во внимание участие автопроизводителей в инвестиционных программах.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для северных и отдаленных регионов, а также в Калининградской области предусмотрены отсрочки.

Запретят ли иномарки в такси в России в 2026 году

Надо сказать, что машины, включенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года, не утратят разрешения на эксплуатацию до тех пор, пока не понадобится их замена. Это должно успокоить владельцев не только больших автопарков, но и частных извозчиков, не планирующих покупку нового автомобиля в ближайшее время.

Новое законодательство вряд ли можно назвать заботой о пассажирах: это, скорее, очередной способ регулировки бизнеса со стороны государства. По мнению правительства, такой подход должен стимулировать отечественное производство, хотя и может привести к дефициту моделей в такси, повышению цен на услуги и ограничению выбора бизнес и премиум-класса. Словом, не исключено, что поездка из пункта А в пункт Б на такси скоро станет роскошью.

