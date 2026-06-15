Я провёл в MMORPG не одну тысячу часов и за годы заметил закономерность, которая поначалу кажется странной. Когда крупный правообладатель закрывает любимый игроками проект, сообщество почти никогда не встаёт на его сторону. Юридически компания может быть права на сто процентов — но в глазах аудитории всё равно проигрывает. И мне, как игроку, эта логика понятна как никому.

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Истории, которые повторяются

Самый известный пример — Nostalrius, фанатский ваниль-сервер World of Warcraft, где собрались сотни тысяч человек. Когда его закрыли в 2016 году, поднялась петиция на четверть миллиона подписей, а на сторону «нарушителей» публично встал даже бывший разработчик оригинальной игры. Спустя время компания сама выпустила то, что отнимала, — официальные классические серверы. Сообщество, которому годами повторяли «вам это не нужно», в итоге оказалось право.

Ещё раньше, в 2001 году, была громкая история с арестом программиста по жалобе крупного производителя софта. Реакция была мгновенной: международная кампания в защиту и бойкот продуктов. И правообладатель за считанные дни пошёл на попятную, отказавшись поддерживать преследование. Закономерность одна: показательное наказание било по самому правообладателю заметно сильнее, чем то, с чем он боролся.

Почему мы реагируем именно так

Дело вовсе не в том, что игроки «за пиратство». Дело в ценностях жанра. В MMORPG люди вкладывают годы: заводят друзей, строят кланы, вместе переживают осады, рейды, громкие победы и обидные поражения. Любимый сервер — это не просто программа, это место, где прошла часть жизни.

Поэтому, когда такое место пытаются закрыть, это воспринимается не как защита прав, а как война с собственной аудиторией. И сочувствие почти автоматически уходит к проекту и его сообществу — по-человечески это очень понятно.

Где проходит грань

При этом важно различать вещи. Одно дело — наспех собранная копия ради быстрых денег. И совсем другое — самостоятельный проект, который годами развивает собственная команда. Взять тот же Scryde: это самостоятельная олдскульная MMORPG от студии Scryde Tech, которую делают уже больше 11 лет. Свой клиент и доработки, авторские механики, несколько серверов и большое многолетнее сообщество. Это не Lineage 2 и не проект NCSoft, а отдельная игра в рамках классики жанра. Назвать проект такого масштаба и такой истории «пираткой» лично у меня язык не поворачивается.

Любопытная деталь, о которой нечасто вспоминают: даже суды на родине крупных правообладателей высказывались на эту тему. В одном из известных споров корейские суды нижних инстанций сочли, что базовые механики жанра — интерфейс, игровые системы, режимы PvP — это распространённые решения, которые не могут принадлежать исключительно одной стороне. Дело там ещё не окончательное, и практика противоречива, но сама мысль понятна любому игроку: расы, осады замков и PvP придуманы не вчера и не одной студией — это общий язык жанра.

История, за которой стоит понаблюдать

Похожая по духу ситуация разворачивается прямо сейчас: вокруг Scryde идёт судебный спор, хотя сам проект, насколько известно, ещё несколько лет назад пытался договориться по-хорошему. Чем закончится дело — решит суд, и это его право; гадать не возьмусь. Но если смотреть не на букву, а на то, как подобные истории воспринимаются игроками, многое становится предсказуемым.

Я пока не встречал примера, где жёсткое давление на преданное сообщество улучшило бы репутацию правообладателя. Кому интересно копнуть глубже, есть подробный разбор похожих кейсов — от Nostalrius до Adobe — и того, чем такие конфликты обычно оборачиваются для обеих сторон.

Что в итоге остаётся

Закон — это лишь половина картины. Вторая половина — доверие людей, и её не выигрывают в суде. Можно получить формальную победу и при этом потерять то, ради чего вообще существует любая онлайн-игра, — сообщество. Поэтому, наблюдая за такими спорами глазами игрока, чаще всего оказываешься на стороне тех, кто строит и сохраняет миры, а не тех, кто пытается их закрыть.

И хочется верить, что со временем подобные конфликты всё чаще будут заканчиваться разговором, а не закрытием. Так в итоге лучше для всех — и для игроков, и для самих правообладателей.