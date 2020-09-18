WhatsApp на Android можно убить одним сообщением. Опять

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Иван Кузнецов 1

Вы знаете, что такое сообщения смерти? Для тех, у кого никогда не было iPhone, поясню. Это особое сочетание символов из редко употребляемых алфавитов, которые можно отправить через любой мессенджер пользователю iOS, и оно гарантированно подвесит операционку. Так происходит из-за того, что платформа оказывается не в силах обработать отправленное сообщение, сопоставив его содержимое с символами юникода. Это провоцирует конфликт, и смартфон либо намертво зависает, либо уходит в бесконечный ребут. Но на Android такое тоже встречается, пусть и в рамках WhatsApp.

WhatsApp

WhatsApp можно убить одним сообщением. Интересно?

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В Сети начала распространяться новая партия сообщений смерти, которые выводят мобильную версию WhatsApp, которая оказывается не в силах корректно его обработать, из строя. Это происходит, если один пользователь отправит послание с нечитаемыми для мессенджера символами другому, который откроет его на смартфоне. Несмотря на то что мобильная версия WhatsApp уязвима перед такого рода сообщениями, десктопная и веб-версия их влиянию совершенно не подвержены, а потому могут использоваться для рассылки «текстовых бомб».

Вылетает WhatsApp на Android

Сообщения смерти в WhatsApp

Вот так выглядят те самые сообщения смерти

По словам пользователей, которые становились жертвами сообщений смерти в WhatsApp, в момент поступления такого послания мессенджер просто вылетает. Само собой, мало кого из пользователей вылет приложения останавливает от того, чтобы прочесть написанное. В результате он запускает WhatsApp заново, но на этот раз мессенджер не просто вылетает, а как принято выражаться на современном сленге, «подвешивает» сам смартфон. А там как повезёт – либо смартфон отвиснет и позволит приложению закрыться, либо так и замрёт до жёсткого сброса.

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Вернуть WhatsApp к работе можно только одним способом — удалить мессенджер с устройства и установить его заново. Казалось бы, логика в этих действиях отсутствует, потому как переписка хранится не на устройствах пользователей, а в облаке. Это действительно так. Но при удалении мессенджера переписка стирается и при повторной установке автоматически не появляется. Восстановить её можно, но только путём установки резервной копии, которая сохраняется в Google Drive. В этом случае вся переписка восстановится, а сообщение смерти не появится и уже не будет доставлять каких-либо неудобств.

Сообщения смерти для WhatsApp

Удалить WhatsApp

Только удаление WhatsApp может спасти его

Думаю, вы обратили внимание на то, что в заголовке фигурирует многозначительное наречие «опять». Дело в том, что это уже не первый подобный случай, когда WhatsApp выходит из строя из-за так называемого сообщения смерти. Откровенно говоря, такое происходит почти каждый год. Просто энтузиасты, у которых даже есть свои группы, целенаправленно занимаются поиском тех или иных символов, способных подвесить сам мессенджер. Затем они организовывают масштабные атаки на рядовых пользователей, мешая им взаимодействовать с WhatsApp. Зачем? Однозначного ответа на этот вопрос у нас нет.

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Можно ли как-то обезопасить себя от сообщений смерти заранее? Очевидно, что стопроцентного метода здесь нет и быть не может. Другое дело, что ваши знакомые скорее всего не будут этого делать, если у них всё в порядке с головой, а злоумышленники, прежде чем внедриться к вам в чат, будут должны где-то взять ваш номер. Поэтому, пожалуй, единственная рекомендация, которую тут можно дать, — это не оставлять свой личный номер абы где, а для объявлений в интернете использовать запасной, который не следует привязывать к мессенджерам.

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1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Вероятность получить подобное сообщение «на чебурекском» исчезающе мала в России.

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