WhatsApp назвали опасным приложением и приравняли к мессенджеру MAX. Что с ним не так?

Герман Вологжанин

Блокировка WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и агрессивное продвижение альтернативного приложения MAX в нашей стране будто бы намекает, какой мессенджер безопасный, а какой — напротив, представляет угрозу для персональных данных. Однако намеки считывают не все и порой видят опасность там, где ее нет. Так, группа американцев подала коллективный иск к WhatsApp, обвинив самый популярный мессенджер во лжи относительно его защиты.

WhatsApp назвали опасным приложением и приравняли к мессенджеру MAX. Что с ним не так? Говорят, WhatsApp не менее опасный, чем MAX. Фото.

Говорят, WhatsApp не менее опасный, чем MAX

Сквозное шифрование в WhatsApp

WhatsApp позиционирует себя как безопасный мессенджер, подтверждая отсутствие угроз технологией сквозного шифрования, когда ключи для доступа к сообщениям хранятся исключительно на устройствах двух собеседников и не заливаются не серверы компании. Этим на бумаге он положительно отличается от Telegram, где аналогичная технология реализована лишь в секретных чатах, и уже тем более от MAX, открыто заявляющего о возможности передачи данных третьим лицам.

Но истцы не уверены в искренности создателей мессенджера и заявляют, что в WhatsApp нет сквозного шифрования:

WhatsApp и Meta хранят зашифрованные сообщения WhatsApp и имеют к ним неограниченный доступ. Процесс получения такого доступа сотрудниками Meta довольно прост. Сотруднику нужно лишь отправить запрос инженеру Meta с объяснением, что ему нужен доступ к сообщениям WhatsApp для работы.

Таким образом, WhatsApp буквально приравняли к мессенджеру MAX, о котором группа истцов, вероятно, даже не слышала. Однако заявление неравнодушных американцев строится лишь на предположениях и не подтверждено фактами.

Безопасно ли пользоваться WhatsApp

На момент публикации материала WhatsApp не был уличен в передаче переписки пользователей, а все случаи неправомерного доступа к данным фиксировались исключительно после взлома устройств пострадавших.

Кроме того, работу технологии сквозного шифрования в WhatsApp может наблюдать каждый из нас, пытаясь авторизоваться в мессенджере. Как только вы заходите в него на новом устройстве, автоматически происходит выход на старым. А сделать WhatsApp на два смартфона можно только в том случае, если один из них будет вспомогательным.

