WhatsApp удалит ваш аккаунт, если вы не примете новое соглашение

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Иван Кузнецов 0

Думаю, вы слышали, что в конце прошлого года WhatsApp предложила пользователям принять новое соглашение, в котором предупредила о планах сливать их данные Facebook. Несмотря на то что мессенджер и раньше принадлежал социальной сети, его руководство никогда не позволяло себе говорить о сливе пользовательских данных. Само собой, это вызвало самую негативную реакцию, и WhatsApp пришлось сначала отложить введение новых правил, а потом начать объяснять, что под сливом данных подразумевалось совсем не то, о чём все подумали. В общем, стало понятно, что руководство мессенджера испугалось оттока аудитории. Но потом как-то резко передумало, и пошло на крайние меры.

WhatsApp

WhatsApp перестанет нормально работать для пользователей, которые не примут новое соглашение

Почему не нужно пользоваться исчезающими сообщениями в WhatsApp

WhatsApp не оставил выхода пользователям и обязал всех принять пользовательское соглашение со всеми описанными ранее положениями. То есть обязанность дать согласие на предоставление своих данных Facebook никуда не делась.

Это необходимо сделать до 15 мая включительно. В противном случае тех, кто откажется, ждёт ряд серьёзных ограничений. Нет, доступ к мессенджеру им совсем не заблокируют, однако пользоваться им так же, как раньше, будет уже нельзя.

Что будет, если не принять соглашение WhatsApp

Защита в WhatsApp

Поначалу WhatsApp публиковала в СМИ вот такие сообщения, чтобы оправдаться, а потом бросила это дело

Вот какие ограничения ждут отказников:

  • Нельзя писать личные сообщения;
  • Нельзя читать сообщения;
  • Нельзя писать сообщения в группы;
  • Нельзя получать сообщения из групп;
  • Нельзя звонить по аудиосвязи;
  • Нельзя звонить по видеосвязи;
  • Нельзя экспортировать свои сообщения;
  • Нельзя сохранять резервную копию.

Чтобы принять соглашение, вам не придётся искать его самостоятельно. WhatsApp предложит его после установки одного из следующих обновлений. Поэтому, если вас ничего не смущает, вы можете просто согласиться на новые условия и продолжить использование сервиса.

WhatsApp больше не нужен? Все переходят в Telegram

Единственное, что можно, — это принимать уведомления и звонки, а также удалять аккаунты. Но и то, это будет временным явлением. Во всяком случае, WhatsApp пишет, что эти привилегии будут доступны пользователям, отказавшимся принимать новое соглашение, в течение короткого периода времени.

Получается, что в конечном итоге доступ в приложение для отказников всё равно будет заблокирован. У пользователя будет 120 дней после 15 мая, в течение которых он сможет принять новое соглашение, после чего его аккаунт будет необратимо удалён.

Могут ли удалить аккаунт в WhatsApp

Новые правила WhatsApp

Новые правила WhatsApp совсем не учитывают интересов пользователей

Сказать по совести, то, что предлагает WhatsApp, — это абсолютное неуважение к пользователям. Мало того, что руководство мессенджера заявило, что планирует сливать их данные на сторону, так ещё и не оставило им возможности отказаться.

Их буквально поставили перед дилеммой: либо вы соглашаетесь продать свою конфиденциальность, либо не пользуетесь сервисом, к которому привыкли. Это невероятно наглый и бесчеловечный подход, который не учитывает интересы пользователей, а удовлетворяет только потребность Facebook зарабатывать.

Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram

Я прекрасно понимаю, что WhatsApp, чтобы оставаться бесплатным, должен как-то монетизироваться. Но его руководство, в отличие от Telegram, изначально выбрало путь, который не предполагает обеспечения конфиденциальности пользователей.

Поэтому торговля пользовательскими данными – была лишь вопросом времени. Просто компания, которая изначально определила пользователей как товар, а не как клиента, за которого нужно бороться, не могла поступить иначе. А раз так, то тут нечему особенно удивляться.

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