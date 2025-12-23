WhatsApp вывел на чистую воду приложение MAX. Почему разработчики назвали его небезопасным

Самый популярный мессенджер WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России) продолжает испытывать трудности. Уже сейчас подавляющее большинство пользователей не может отправить и получить сообщения, оставаясь наедине с государственным приложением MAX. И относительно него у разработчиков американского мессенджера есть особое мнение. Они назвали его небезопасным и поведали свою точку зрения, почему блокируют WhatsApp в России.

Почему в России блокируют WhatsApp

Причину блокировки WhatsApp ранее сегодня обозначал Роскомнадзор, выпустивший заявление, где сообщил:

WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и совершения террористических актов на территории страны, для вербовки их исполнителей, а также для совершения мошеннических действий и других преступлений против наших граждан.

Разработчики американского мессенджера оперативно ответили на сообщение Роскомнадзора, заявив в комментарии агентству Reuters следующее:

Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 миллионов человек права на конфиденциальное общение с использованием сквозного шифрования прямо перед новогодними праздниками в России.

Обе стороны называют причиной блокировки безопасность, но с разных сторон. Если Роскомнадзор ограничивает WhatsApp ради безопасности граждан, то представители мессенджера, напротив, говорят, что блокировка призвана лишить пользователей возможности безопасного общения.

Чем опасен мессенджер MAX

В своем комментарии Reuters представители WhatsApp также косвенно упомянули пресловутый мессенджер MAX, который де-факто назвали «небезопасным»:

Принуждение людей к использованию менее безопасных приложений, одобренных государством, может привести лишь к снижению уровня безопасности для россиян.

Очевидно, что под «приложением, одобренным государством» подразумевается именно мессенджер MAX, созданный в рамках специального закона. А причина его «небезопасности», по мнению WhatsApp, заключается в отсутствии сквозного шифрования.

Напомним, сквозное шифрование — технология, предполагающая хранение чатов исключительно на устройствах собеседников без сохранения в облаке. MAX действует противоположным образом, загружая все данные в облако и, согласно своей политике конфиденциальности, разрешая передачу сведений третьим лицам.

Что будет с WhatsApp в России

Сквозное шифрование является основой мессенджера WhatsApp. В этой связи неясно, каким образом его разработчики даже с технической точки зрения могут соблюсти условия российского регулятора на «приземление», то есть хранение чатов и других данных внутри России. Вместе с тем представители WhatsApp заявили о намерении бороться за пользователей:

WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и дальних родственников в российских регионах. Мы намерены бороться за наших пользователей.

Как именно WhatsApp планирует бороться за своих пользователей, разработчики мессенджера не уточняют. Возможно, речь идет про то, о чем нельзя говорить в связи с запретом на «популяризацию средств обхода блокировок», который действует в России.