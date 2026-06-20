Долгое время я был уверен, что полные палочки Wi-Fi на экране смартфона это синоним хорошего интернета. Оказалось, они не значат почти ничего. Дома у меня куча устройств: камеры видеонаблюдения, телевизоры, приставки и телефоны всей семьи, и сеть постоянно захлёбывалась. Я честно пытался лечить слабый сигнал Wi-Fi. Стало лучше, но фоновые подлагивания никуда не делись. А ведь я уже убеждался, что иногда один точный твик меняет всё, когда освободил 2 ГБ оперативки и мой Pixel залетал. Вот и тут помогла не новая железка, а одно бесплатное приложение, которое показало, что творится за этими красивыми палочками.

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Лучшее бесплатное приложение для анализа Wi-Fi

Зовётся программа WiFi Analyzer от разработчика VREM. Это полностью бесплатное приложение для анализа Wi-Fi с открытым кодом, которым пользуются миллионы людей. Никакой рекламы, встроенных покупок и сомнительной политики приватности, а главное, ни одна полезная функция не спрятана за подпиской. На фоне многих диагностических программ из Google Play, которые держат всё нужное за подпиской, это уже редкость.

По сути приложение показывает то, что реально происходит в радиоэфире вокруг вас. Оно ловит соседские сети, скрытые точки доступа и помехи Wi-Fi, которые невооружённым глазом не увидеть. Главная фишка, это наглядные графики мощности сигнала по каналам в реальном времени, причём можно переключаться между диапазонами 2.4 ГГц, 5 ГГц и более новым 6 ГГц. Удобно, когда нужно развести старые умные гаджеты и устройства, которым важна скорость.

WiFi Analyzer

Есть один нюанс перед стартом. В свежих версиях системы, включая Android 16 и 17, нужно зайти в режим разработчика и отключить ограничение на сканирование Wi-Fi. После этого приложение начинает обновлять данные без задержек.

Как найти помехи Wi-Fi и мёртвые зоны в квартире

Дальше начинается самое интересное. Приложение не просто рисует список сетей, оно объясняет, почему связь проседает в конкретной комнате. Я ходил по квартире с телефоном и смотрел, где сигнал падает сильнее всего. И программа сразу подсветила главную беду, совпадение каналов с соседями. Когда десяток роутеров вокруг сидит на перегруженных каналах Wi-Fi, начинается затор и скорость проседает у всех разом.

Представьте канал как полосу на дороге, а точки доступа как машины. Когда все ломятся в одну полосу, движение встаёт. Кстати, ещё одна частая причина провалов это банальные стены: если интересно, почему Wi-Fi не ловит через стену даже у мощного роутера, у нас есть отдельный разбор.

Роутер Deco

Сила сигнала измеряется в отрицательных значениях, в дБм, и чем ближе число к нулю, тем лучше. Мой роутер показывал слабые минус 48 дБм с нестабильным, скачущим графиком. Я просто переставил его повыше и на открытое место, подальше от стены, чтобы сигнал не бился о бетон и мебель. График в приложении тут же это подтвердил: связь выровнялась и стабилизировалась на минус 46 дБм. Мелочь, а разница в ощущениях огромная.

Как усилить сигнал Wi-Fi дома без затрат

Главный урок такой: не ориентироваться на индикатор Wi-Fi в шторке это всё равно что гоняться за собственной тенью. Картинка вроде красивая, а за ней прячется куча проблем вроде помех и заторов, которых вы не видите. А чтобы усилить сигнал Wi-Fi дома, сначала его нужно увидеть в цифрах.

Если хочется реально улучшить домашний интернет, ловить меньше тайм-аутов и убрать задержки, не спешите тратить деньги. WiFi Analyzer чинит большинство проблем бесплатно, и платить за красивые тепловые карты в премиум-приложениях ради пары запусков в год точно нет смысла. Тем более стабильная сеть пригодится и прожорливым гаджетам, и смартфонам: шустрым аппаратам, которые держат заряд два дня и не лагают, обидно мешать тормозами роутера.