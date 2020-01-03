Несмотря на свою универсальность и открытость, Android никогда не имела полноценной экосистемы. Конечно, с приложениями, облачными хранилищами и прочими сервисами у операционной системы Google проблем никогда не было. Но когда речь заходила о чём-то большем, тут-то и становилось ясно, что Android ещё расти и расти. Ведь он не позволяет ни связаться с компьютером без проводов, ни передать данные между устройствами разных брендов, не используя облачное хранилище. Так произошло из-за того, что производители даже не пытались объединиться и сделать нечто универсальное, стараясь, как правило, только для самих себя. Но Xiaomi, Oppo и Vivo решили изменить сложившуюся парадигму.

AirDrop - технология беспроводной передачи данных от Apple, работающая на основе Bluetooth и Wi-Fi. Впервые она появилась в iOS 7 и OS X Lion. Благодаря своей универсальности AirDrop позволяет передавать данные не только между смартфонами и планшетами, но и между смартфонами и компьютерами, и даже между часами и компьютерами. Для этого не требуется какой-то предварительной подготовки. Достаточно просто выбрать нужный файл и, выбрав получателя, находящегося в непосредственной близости от вас, подтвердить передачу.

Минувшим летом Xiaomi, Oppo и Vivo объявили, что объединились для работы над универсальной технологией беспроводной передачи данных, работающей по принципу AirDrop. Однако с момента анонса и до сих пор о разработке ничего не было слышно. В результате кое-кто даже начал думать, что проект заглох, а пользователям, которые ожидали настоящего прорыва, придётся ждать, пока не разродится кто-нибудь более ответственный. Но, как оказалось, всё это время компании трудились не покладая рук, а потому смогли запустить новую технологию уже сейчас.

Беспроводная передача данных на Android

Как такового названия у новой разработки нет, поэтому Xiaomi, Vivo и Oppo называют её seamless cross-brand file transfer technology. В дословном переводе это значит бесшовная межбрендовая технология передачи файлов. Она основывается на протоколах Bluetooth и Wi-Fi Direct, но при этом не зависит от наличия интернета и позволяет передавать данные между смартфонами этих трёх производителей со скоростью до 20 Мбит/с. Это довольно хороший результат, близкий к показателям AirDrop. В результате даже гигабайтный видеоролик будет передан меньше чем за минуту.

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Несмотря на то что технология уже вышла из стадии тестирования, она пока распространяется постепенно и доступна только ограниченному кругу пользователей. Новейшая разработка совместима со смартфонами Xiaomi под управлением MIUI 11 (Android 9.0 и более новой версии) и смартфонами Oppo на базе ColorOS 7 (Android 10.0). А вот информация об аппаратах Vivo, совместимых с технологией беспроводной передачи данных, пока отсутствует. По словам представителей производителя, все подробности будут раскрыты в ближайшее время. При этом все устройства бренда, которые выйдут в феврале, будут совместимы с технологией из коробки.

Как передавать данные между смартфонами

Новая технология появляется в прошивках совместимых устройств автоматически, но при этом не представлена в виде самостоятельной функции. В смартфонах Xiaomi она встроена в механизм передачи данных Mi Share, а в аппаратах Oppo — в механизм Oppo Share. Поэтому, чтобы убедиться, появилась ли поддержка технологии на вашем устройстве, перейдите в соответствующий раздел и проверьте. Правда, поскольку пока её распространение ведётся в основном в Китае, пользователям из-за его пределов, скорее всего, рассчитывать не на что.

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Решение трёх крупных производителей сделать универсальный стандарт передачи данных дорогого стоит. Ведь если раньше обмениваться файлами между смартфонами разных производителей удобнее всего было, пожалуй, только через облако, то теперь можно просто перебросить данные с одного устройства на другое так, как это делают владельцы iPhone. Это не только удобно, но и здорово экономит время, ведь скорость передачи с использованием новой технологии довольно высока, позволяя передавать не только мелкие файлы вроде фотографий, но и крупные, например, 4К-видео.