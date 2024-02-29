Xiaomi постоянно перезагружается в Recovery: произошел массовый сбой MIUI, но мы нашли решение проблемы

Проблема, когда телефон постоянно перезагружается, не является новой. Но обычно она встречается крайне редко и, как правило, связана с физическим повреждением устройства или неверными действиями пользователя, которые привели к сбою в работе программного обеспечения. Однако 29 февраля 2024 года проявилась массовая проблема: у многих людей Xiaomi сам перезагружается и переходит в Recovery Mode (режим восстановления). Попробуем разобраться, с чем это связано, а также рассмотрим несколько способов устранения неполадок.

Телефон Xiaomi постоянно перезагружается

29 февраля на просторах интернета появилась масса жалоб о бесконечной перезагрузке Xiaomi в рекавери. Пользователи начали публиковать их везде: в службах вопросов и ответов, в социальных сетях и на тематических форумах.

Проблема цикличной перезагрузки Xiaomi настолько массовая, что на нее жалуются даже владельцы смартфонов Redmi и POCO. Если верить результатам опроса, который мы провели в телеграм-канале AndroidInsider.ru, с ней столкнулись 8% от общего количества читателей и почти 20% среди владельцев Xiaomi.

И всех людей, которых настигла проблема, кое-что объединяет: сбой произошел на устройствах с глобальной версией MIUI 14, имеющей приставку «RU» — то есть предназначенной для российского рынка.

Почему перезагружается Xiaomi

Скорее всего, бесконечная перезагрузка Xiaomi связана с некорректной установкой плагина «Hyper OS UI service», отвечающего за Центр управления. Подозрения падают на него, поскольку незадолго до возникновения проблемы владельцы китайских смартфонов на российской версии MIUI 14 получили обновление шторки уведомлений из оболочки HyperOS. Так Xiaomi решила подготовить устройства к плавному переходу на HyperOS, но вышло не очень.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Свои официальные комментарии российское представительство Xiaomi дало в сообществе VK, заявив, что специалисты знают о проблеме и работают над ее решением.

Как специалисты Xiaomi могут решить проблему удаленно, когда уже телефон перешел в рекавери и не включается — неизвестно. Вы можете либо ждать в надежде, что неполадки исчезнут сами по себе, либо перейти к решительным действиям.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что делать, если Xiaomi перезагружается

Если на вашем устройстве установлена MIUI 14, и смартфон входит в число претендентов на получение HyperOS, во избежание постоянной перезагрузки обязательно отключите автообновление приложений через GetApps, чтобы на ваш смартфон случайно не загрузилось обновление плагина «Hyper OS UI service»:

Запустите GetApps. Перейдите в раздел личного профиля. Откройте настройки. Отключите функцию «Автоматические обновления».

Если у вас уже Xiaomi бесконечно перезагружается, то примерно на минуту он застревает в Recovery Mode. Это режим восстановления, где перемещение между пунктами меню осуществляется через кнопки громкости, а подтверждение действия выполняется нажатием кнопки питания.

Попытаться решить проблему с перезагрузкой Xiaomi можно несколькими способами:

Ручная перезагрузка (перейти в раздел «Reboot», после чего нажать «Reboot to System»);

(перейти в раздел «Reboot», после чего нажать «Reboot to System»); Перезагрузка через Fastboot (после нажатия на «Reboot to System» задержать палец на кнопке уменьшения громкости, пока не появится надпись «Fastboot», а затем — удерживать кнопку питания до погасания экрана);

(после нажатия на «Reboot to System» задержать палец на кнопке уменьшения громкости, пока не появится надпись «Fastboot», а затем — удерживать кнопку питания до погасания экрана); Перезагрузка в безопасном режиме (нажать на «Safe Mode»).

Скорее всего, ничего из этого не поможет решить проблему. Согласно рекомендациям Xiaomi, избавиться от постоянной перезагрузки телефона получится только через полный сброс настроек Андроид.

Сброс настроек Xiaomi — универсальное решение проблемы

Перед сбросом настроек Xiaomi необходимо создать резервную копию данных. Сделать это получится через компьютер, но только в том случае, если ранее на смартфоне была активирована отладка по USB. Тогда вы сможете перекинуть данные по кабелю.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если вы не готовы терять персональные данные, сохраненные на телефоне, обратитесь в сервисный центр или дождитесь дополнительных комментариев от Xiaomi. А в случае готовности нажмите «Wipe Data», а затем — «Wipe All Data» и «Confirm». После этого в течение нескольких минут будет выполняться сброс настроек MIUI, и в конечном итоге ваш Xiaomi все-таки включится.

Согласно отзывам на форуме 4PDA, сброс настроек Xiaomi действительно помогает решить проблему. Но не забывайте, что это радикальный метод, из-за которого вы лишитесь всех своих данных, ранее сохраненных на устройстве.