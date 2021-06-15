Xiaomi признала, что быстрая зарядка убивает аккумулятор смартфона

Существует много мифов о том, как правильно пользоваться смартфонами, чтобы продлить срок их службы. Чего только стоит байка о том, что новый аппарат нужно непременно разрядить в ноль и зарядить до максимума несколько раз подряд, якобы чтобы раскачать аккумулятор. Но одно дело – заниматься глупостями вроде этой и полагать, что они несут какую-то пользу, и совершенно другое – намеренно гробить свой смартфон, даже не подозревая о том, что те или иные ваши привычки наносят ему серьёзный вред.

Можно ли телефон на Андроид заряжать зарядкой от Айфона, Айпада или Макбука

Одним из явлений из мира смартфонов, о которых у пользователей было очень неоднозначное мнение, была быстрая зарядка. Первое время считалось, что она очень вредит аккумулятору, высаживая его ёмкость. Правда, подтвердить это на практике можно было только в результате длительного эксперимента, а заниматься этим рядовые пользователи точно не могли.

Поэтому, когда все привыкли к тому, что теперь смартфоны стали заряжаться не по 2-3 часа, а по часу или того меньше, то пошли на сделку с совестью, согласившись не вспоминать о потенциальном вреде. Тем более что аккумуляторы как будто бы не изнашивались быстрее, чем следовало.

Вредна ли быстрая зарядка

Вот только кто знает, сколько им следовало жить? Логично, что никто. Тем более что жизненный цикл аккумулятора – это потёмки. Определить, что пациент скорее жив, чем мёртв, или наоборот, в бытовых условиях довольно сложно. Трудностей добавляют и сами производители, которые не устанавливают чётких границ износа.

Но подтвердить версию о вреде быстрой зарядки, как ни странно, смогла Xiaomi. Она просто выстроила маркетинговую стратегию новой технологии на вреде старой, чем и раскрыла всю фишку, фактически признав, что существующие технологии действительно вредят аккумуляторам.

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Xiaomi рассказала, что её новая технология быстрой зарядки заряжает смартфон на мощности до 200 Вт и при этом тратит не более 20% его ресурса за 800 циклов. Отличный, надо сказать, показатель. Вот только современные смартфоны при использовании существующих стандартов зарядки теряют до 40% за 400 циклов.

Нет, конечно, встречаются расхождения, но по большому счёту показатели расхода ресурса установлены в этих пределах. Но, чтобы вы понимали, даже при 80% остаточной ёмкости батарея может провоцировать случайные перезагрузки и отключения. Что и говорить про 60%.

Почему iPhone заряжается так медленно

Также вред быстрой зарядки подтверждает, как ни странно, iPhone. Любой, даже флагманский смартфон Apple заряжается на мощности не более 15 Вт. Это довольно посредственный показатель для отрасли, учитывая, что есть устройства, способные заряжаться на мощности до 120 Вт всего за 8-10 минут. Но если для Android-смартфонов считается нормой потерять до 40% ресурса аккумулятора за 400 циклов, то iPhone теряет всего 20% — за 500 циклов.

Чуете разницу? Она колоссальна. Потому-то Apple и не стремится разгонять зарядку своих смартфонов, потому что понимает, что тогда они износятся намного быстрее и перестанут должным образом обеспечивать их работоспособность. Но производителям Android-смартфонов плевать. Они уверены, что лучше выиграть на короткой дистанции, чем на длинной.

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В принципе, такой подход не лишён логики. Конечно, с клиентоориентированностью и перспективами тут явная напряжёнка, но логика – пусть и жестокая – тут есть. Всё-таки жизненный цикл у Android-смартфонов явно короче, чем у iPhone. Среднестатистический аппарат от Xiaomi, Samsung или OnePlus живёт год-полтора.

У iPhone цикл куда как дольше. Тот же iPhone 6s будет поддерживаться 6 лет, и всё это время будет в ходу. Так что Apple не может себе позволить угробить его батарейку уже в первый год и заставить пользователя каждые 12 месяцев её менять. А Xiaomi может – почему бы и нет.