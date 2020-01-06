Минувшей весной США доказали всему миру, что их президент может одним росчерком пера перечеркнуть сколь угодно крупный бизнес, как это было сделано с Huawei. Не то чтобы китайцы были вынуждены насовсем свернуть свои дела, но с тем, что им пришлось несладко, спорить, думаю, бессмысленно. Мало того, что компанию лишили доступа к рынку США, который приносил ей хоть небольшой, но вполне стабильный доход, так ей ещё и запретили пользоваться наработками американских предприятий. Это стало для многих хорошим поводом начать готовиться к чему-то похожему.

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Несмотря на то что пока у Xiaomi нет даже повода думать, что с ней может произойти то, что случилось с Huawei, она вполне допускает развитие событий по такому сценарию, а потому активно готовит для себя запасной аэродром. В этом призналась Аби Го, менеджер Xiaomi по продукту. По её словам, компания допускает, что нечто подобное может произойти и с ней, а потому инвестирует изрядную часть своих доходов в поставщиков оборудования из Китая, чтобы в случае чего иметь возможность отказаться от услуг американских партнёров без каких-либо перебоев с производством.

Что будет с Xiaomi под санкциями

«Мы пока оцениваем ситуацию. Но к настоящему моменту признаков надвигающейся угрозы не наблюдается. Мы по-прежнему бок о бок работаем с американскими компаниями, такими как Qualcomm в области полупроводников или Google в области интернета вещей. Но в любом случае, если в будущем что-то случится, у нас есть план «Б». Среди прочего, мы много инвестируем в производителей полупроводников из Китая. Однако мы считаем, что наша текущая бизнес-стратегия не должна быть как-то связана с решениями, которые принимают политики. Поэтому мы решили оставить всё как есть и оснащать наши устройства только самыми лучшими компонентами», — подчеркнула Го.

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Получается, что Xiaomi опасается повторения ситуации с Huawei, тем более что по мере укрепления позиций компании такой исход становится всё более и более вероятным. Но, с другой стороны, Xiaomi, очевидно, делает слишком мало для того, чтобы иметь возможность выжить в случае, если США вдруг на неё ополчатся и наложат свои санкции. Ведь у Huawei, в отличие от Xiaomi, изначально было собственное производство процессоров, которое хоть и помогло ей не ударить в грязь лицом, всё-таки не позволило удержать свои позиции на былом уровне. А всё потому, что сегодня значимую роль играют уже не аппаратные технологии, а программные.

Xiaomi без Android

Если отказываться от использования Android компании Xiaomi совершенно необязательно, так как можно без особых трудностей продолжать пользоваться бесплатной версией ОС, отсутствие собственной альтернативы сервисам Google может стать серьёзной проблемой. Ведь если смартфоны бренда отключат от Google Mobile Services, они банально не смогут продолжать присылать уведомления, сохранять резервную копию и обновлять приложения, не говоря уже обо всём остальном. Поэтому было бы логично для Xiaomi начать развивать проект Xiaomi Mobile Services, а вместе с ним и собственный магазин приложений.

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Уверен ли я, что Xiaomi этого не делает? Отнюдь. Скорее даже, наоборот. Другое дело, что китайцы не настолько глупы, чтобы прямо сейчас во всеуслышание объявить о том, что они делают альтренативу сервисам Google. В этом случае компания рискует привлечь к себе ненужный интерес со стороны СМИ, которые тут же раструбят о том, что Xiaomi находится под угрозой санкций, да и Google, узнав о том, что китайцы делают что-то ей в противовес, вряд ли обрадуется, что практически наверняка скажется на их отношениях. Тем не менее, Xiaomi уже сейчас признаёт, что отказ от американских наработок станет для неё проблемой, ведь в этом случае ей придётся поступиться качеством своей продукции, чего она делать не хочет. Но в случае порчи отношений с США иного выхода у неё не будет.