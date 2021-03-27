Xiaomi рассказала, как определить мощность смартфона без бенчмарка

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Как определить мощность смартфона? Ну, логичнее всего провести замер в бенчмарке. Другое дело – в каком. Ведь даже самые популярные – AnTuTu, GFXBench, Geekbench – отличаются разными методами измерения и выдают на выходе совершенно не похожие друг на друга цифры. Поэтому многие пользователи предпочитают просто опираться на цену смартфона. Если он дорогой и новый, значит, и производительность будет на уровне, а если наоборот, — то наоборот. Однако в Xioami считают такой подход в корне неверным и предлагают свой собственный способ измерения мощности.

Лей Цзюнь

Лей Цзюнь считает, что измерять производительность смартфонов нужно в играх

Почему 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттный от Huawei

По словам Лея Цзюня, генерального директора Xiaomi, бенчмарки – это чрезвычайно неэффективный способ измерения производительности. Каким бы точным ни был бенчмарк, он, во-первых, может быть легко обманут производителями, которые очень часто подгоняют софт своих смартфонов особым образом, а, во-вторых, может не учитывать множество очень важных факторов. Ведь современные смартфоны используют одни и те же процессоры, и гонка между производителями выходит уже на уровень оптимизации, а бенчмарки зачастую не понимают этого. Значит, нужно что-то другое.

Стоит ли пользоваться бенчмарками

AnTuTu

Бенчмарки не учитывают многих показателей, а потому бесполезны

В качестве лучшей альтернативы бенчмаркам, измеряющих синтетические показатели вычислительной мощности, Цзюнь предложил использовать игры. По его мнению, они гораздо лучше отражают реальную производительность смартфона. Это становится очевидно с самого начала. Стоит только запустить игру и посмотреть, как быстро она загружается. Затем можно оценить качество графики. Ведь если смартфон маломощный, он не потянет максимальные настройки, а, если высокопроизводительный, то прорисовка деталей будет точнее, видимость – дальше, а fps – выше.

США рассказали, за что внесли Xiaomi в чёрный список

По большому счёту спорить с Цзюнем бессмысленно. Ведь что нам дают цифры бенчмарков? Ровным счётом ничего, кроме воспоминаний о том, что они оказались выше ожидаемого или ниже. То ли дело игры. Их быстродействие отражает реальную мощность смартфона и, что немаловажно, позволяет понять, троттлит процессор или нет. Потому что дав хороший старт в начале, смартфон может начать сбрасывать свою тактовую частоту, и обработка игры пойдёт уже не так гладко. Однако есть здесь и личный интерес.

Как разогнать игры на Android

Xiaomi Mi 10

Xiaomi научила свои смартфоны запускать игры в оперативной памяти, отчего они работают быстрее

Он проявляется в том, что Xiaomi разработала особую методику разгона своих смартфонов в играх. Компания придумала запускать игры не в обычной, а в оперативной памяти, которая намного-намного быстрее. Пока единственным аппаратом, который поддерживает эту фишку в экспериментальном формате, — это Xiaomi Mi 10 Ultra с 12 ГБ оперативки. Специальные алгоритмы задействуют энергозависимую память, и заставляют игру запускаться на её мощностях. В результате и загрузка, и обработка деталей, и быстродействие оказываются выше, чем при использовании обычной памяти.

Xiaomi предупредила о скором повышении цен на свои смартфоны

Впрочем, недостатки у такого подхода тоже есть. Во-первых, оперативная память является энергозависимой. Поэтому, если смартфон отключится во время игры, весь прогресс никуда не сохранится, а просто исчезнет. Во-вторых, оперативной памяти должно быть действительно много, чтобы её хватило на обеспечение работы и операционной системы, и других приложений, запущенных в фоновом режиме, и самой игры. Ну, и, в-третьих, оперативка решает не так много, как процессор и графический ускоритель. Поэтому панацеей она точно не станет. Однако сам факт того, что Xiaomi удалось найти ей применение, уже заслуживает уважения.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
YouTube Premium
Как подписаться на YouTube Premium со скидкой за 130 рублей

Вы смотрите YouTube? Ну, о чём я спрашиваю, конечно же, смотрите! А реклама вас бесит? Ну разумеется бесит. В какой-то момент её стало так много, что Google даже решила, что на ней можно зарабатывать не только напрямую, но и косвенно – путём отключения объявлений за отдельную плату. Специально под это дело в YouTube была введена подписка, а чтобы это не выглядело как выкачивание денег, Google предложила пользователям ряд дополнительных фишек вроде доступа к сервису YouTube Music, функции фонового прослушивания и загрузок для офлайн-просмотра. Но платить за это полную сумму совершенно необязательно. Рассказываю, как.

Читать далее
Автономность Android
Какие смартфоны дольше всех держат заряд. Рейтинг 2020 года

Автономность смартфонов – штука довольно индивидуальная, если не сказать, оценочная. Она зависит не только от того, как вы используете свой аппарат, но и как воспринимаете срок его работы без подзарядки. Кто-то, например, считает, что смартфон должен работать с утра и до вечера, когда его снова можно подключить к розетке. А кто, напротив, искренне верит, что неделя – это необходимый минимум, который должен вытягивать каждый мобильный гаджет. Я не отношу себя ни к тем, ни к другим, но на автономность смотрю не в последнюю очередь.

Читать далее
беспроводная зарядка
Самая крутая беспроводная зарядка от Xiaomi. Стоит ли ее покупать?

В последнее время мир буквально помешался на беспроводной зарядке. Я могу сказать только то, что это хорошо, и подобную тенденцию я признаю. Пользователи постепенно перестали переживать, что со смартфоном что-то случится, а сама зарядка будет облучать их неведомыми волнами. Вот только технологии пока не позволяют придумать что-то более удобное, чем было несколько лет назад. Можно сколько угодно увеличивать мощность зарядки, но это все условные улучшения. Лично я жду, когда можно будет пользоваться системами, заряжающими смартфон в любой точке их поверхности. Я нашел одну такую и хотел бы поделиться ей с вами. При этом технология проста, как все гениальное, и сделала ее Xiaomi.

Читать далее
Новый комментарий