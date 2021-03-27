Xiaomi рассказала, как определить мощность смартфона без бенчмарка

Как определить мощность смартфона? Ну, логичнее всего провести замер в бенчмарке. Другое дело – в каком. Ведь даже самые популярные – AnTuTu, GFXBench, Geekbench – отличаются разными методами измерения и выдают на выходе совершенно не похожие друг на друга цифры. Поэтому многие пользователи предпочитают просто опираться на цену смартфона. Если он дорогой и новый, значит, и производительность будет на уровне, а если наоборот, — то наоборот. Однако в Xioami считают такой подход в корне неверным и предлагают свой собственный способ измерения мощности.

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По словам Лея Цзюня, генерального директора Xiaomi, бенчмарки – это чрезвычайно неэффективный способ измерения производительности. Каким бы точным ни был бенчмарк, он, во-первых, может быть легко обманут производителями, которые очень часто подгоняют софт своих смартфонов особым образом, а, во-вторых, может не учитывать множество очень важных факторов. Ведь современные смартфоны используют одни и те же процессоры, и гонка между производителями выходит уже на уровень оптимизации, а бенчмарки зачастую не понимают этого. Значит, нужно что-то другое.

Стоит ли пользоваться бенчмарками

В качестве лучшей альтернативы бенчмаркам, измеряющих синтетические показатели вычислительной мощности, Цзюнь предложил использовать игры. По его мнению, они гораздо лучше отражают реальную производительность смартфона. Это становится очевидно с самого начала. Стоит только запустить игру и посмотреть, как быстро она загружается. Затем можно оценить качество графики. Ведь если смартфон маломощный, он не потянет максимальные настройки, а, если высокопроизводительный, то прорисовка деталей будет точнее, видимость – дальше, а fps – выше.

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По большому счёту спорить с Цзюнем бессмысленно. Ведь что нам дают цифры бенчмарков? Ровным счётом ничего, кроме воспоминаний о том, что они оказались выше ожидаемого или ниже. То ли дело игры. Их быстродействие отражает реальную мощность смартфона и, что немаловажно, позволяет понять, троттлит процессор или нет. Потому что дав хороший старт в начале, смартфон может начать сбрасывать свою тактовую частоту, и обработка игры пойдёт уже не так гладко. Однако есть здесь и личный интерес.

Как разогнать игры на Android

Он проявляется в том, что Xiaomi разработала особую методику разгона своих смартфонов в играх. Компания придумала запускать игры не в обычной, а в оперативной памяти, которая намного-намного быстрее. Пока единственным аппаратом, который поддерживает эту фишку в экспериментальном формате, — это Xiaomi Mi 10 Ultra с 12 ГБ оперативки. Специальные алгоритмы задействуют энергозависимую память, и заставляют игру запускаться на её мощностях. В результате и загрузка, и обработка деталей, и быстродействие оказываются выше, чем при использовании обычной памяти.

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Впрочем, недостатки у такого подхода тоже есть. Во-первых, оперативная память является энергозависимой. Поэтому, если смартфон отключится во время игры, весь прогресс никуда не сохранится, а просто исчезнет. Во-вторых, оперативной памяти должно быть действительно много, чтобы её хватило на обеспечение работы и операционной системы, и других приложений, запущенных в фоновом режиме, и самой игры. Ну, и, в-третьих, оперативка решает не так много, как процессор и графический ускоритель. Поэтому панацеей она точно не станет. Однако сам факт того, что Xiaomi удалось найти ей применение, уже заслуживает уважения.