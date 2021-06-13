Xiaomi запретили делать слишком быструю беспроводную зарядку

Беспроводная зарядка – штука весьма специфическая. Специфическая по вполне объективным причинам. Причём основополагающая – это даже не низкая скорость зарядки, а отсутствие возможности пользоваться смартфоном, пока он заряжается, потому что всё это время нужно поддерживать непрерывный контакт с зарядной станцией. Единственное решение – ускорить весь процесс настолько, чтобы пользователь даже не успевал заскучать без смартфона. Xioami было решила так и сделать, но тут же столкнулась с категорическим запретом.

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Власти Китая ограничили производство и выпуск беспроводных зарядных устройств на территории страны. Об этом сообщает местный ресурс MyDrivers со ссылкой на легислатуру Поднебесной. В соответствии с новыми требованиями, мощность таких ЗУ не должна превышать 50 Вт, потому что они могут провоцировать помехи в частотном секторе, что в свою очередь влечёт угрозу для стабильной работы государственных телекоммуникационных систем.

Самая быстрая беспроводная зарядка

Новые правила, регламентирующие выпуск беспроводных зарядных устройств, уже успели окрестить запретом против Xiaomi. Дело в том, что он вступил в силу сразу после того, как китайская компания представила своё ЗУ мощностью 120 Вт, способное подзарядить смартфон с аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч всего за 15 минут. Такой показатель является рекордным для отрасли и пока не превзойдён другими производителями.

Может сложиться впечатление, что ничего страшного в данном запрете нет. Всё-таки он действует только на территории Китая и не распространяется на другие рынки. Однако это всего лишь вопрос времени и скорости реагирования законодателей из-за границы. Ведь, как показывает практика, все страны в той или иной мере сотрудничают друг с другом и так или иначе перенимают опыт своих партнёров, внедряя его у себя. Чего только стоит блокировка сервисов на территории России, которую мы подсмотрели у китайцев.

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А мощная зарядная станция, которая заряжает смартфон всего за 15 минут без проводов, действительно создаёт вокруг себя мощное электромагнитное поле. Оно может оказывать негативное влияние на работу медицинского оборудования, навигационных систем связи, метеорологических станций, создавая угрозу в том числе взаимодействию с морскими и воздушными судами. А поскольку энергия не исчезает в никуда, высоко вероятно, что её действие может распространяться далеко за пределы места применения этой самой станции.

Опасна ли беспроводная зарядка

Ведь аналогичные запреты в Китае действуют и в отношении eSIM, и в отношении Ultra Wideband. Вот теперь и запрет на мощные зарядки завезли. По крайней мере, беспроводные. А в России хоть и сняли ограничение на распространение цифровых сим-карт, в стране по-прежнему действует запрет на технологии, работающие на частоте 6 ГГц. Дело в том, что они принадлежат Министерству обороны и используются для защищённых средств связи.

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Именно поэтому поисковый маячок AirTag у нас хоть и работает, но не в полную силу. Так что не исключено, что и сверхмощные зарядки Xiaomi окажутся в России под запретом. Для них даже не придётся принимать отдельного законодательного акта. Будет достаточно просто запретить их продажу по решению Евразийской экономической комиссии, которая занимается регистрацией и сертификацией электронных средств связи.