Лично я довольно прохладно отношусь к продукции Xiaomi и не разделяю энтузиазма её фанатов, но даже я искренне восхищаюсь линейкой фитнес-браслетов Mi Band. Ведь китайцам не просто удалось создать самый популярный трекер для занятий спортом, они открыли этот рынок миллионам пользователей по всему миру, установив на Mi Band невероятно низкую по тем временам цену. Где ещё вы могли купить браслет за тысячу рублей? Пожалуй, что нигде. Ну, а когда Xiaomi начала оснащать их NFC-модулями для бесконтактной оплаты, сомнений в том, что она сможет покорить весь рынок себе, уже не осталось. Вот только сами китайцы почему-то об этом совершенно не думали.

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Несмотря на то что Xiaomi официально не продаёт в России Mi Band с поддержкой NFC, судя по всему, в компании решили всё переиграть. Поэтому российское представительство Xiaomi запустило программу тестирования Mi Band 4 со встроенным модулем ближнего поля. Для этого в страну было официально завезено несколько десятков тестовых гаджетов, которые раздали 30 случайным пользователям, дав им возможность испытать на себе продвинутую версию фирменного фитнес-браслета, а заодно опробовать его в качестве инструмента бесконтактной оплаты.

Как платить с помощью Mi Band

Как ни странно, Xiaomi решила не использовать Google Pay в качестве платёжного сервиса, сделав ставку на фирменную службу Mi Pay. Она пока не может похвастать широкой поддержкой со стороны банковских организаций, однако на данном этапе это немного облегчит Xiaomi задачу, поскольку сильно ограничит наплыв желающих протестировать новый продукт. Ведь до испытаний Mi Band 4 были допущены только жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются держателями карт MasterCard Райффайзенбанка.

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Xiaomi запустила Mi Pay в России ещё прошлым летом, однако широкого распространения сервис не получил из-за популярности альтернативных решений, которые присутствуют на рынке уже давно и захватили ощутимую аудиторию пользователей. Поэтому я склонен полагать, что китайцы именно поэтому и решились на российские продажи браслетов с NFC, ведь их, в отличие от дорогостоящих смарт-часов, себе может позволить практически каждый. В конце концов, пользователям неважно, как называется сервис, с помощью которого они оплачивают покупки. Главное – чтобы такая возможность в принципе была.

Как платить через Mi Pay

Примечательно, что Xiaomi тестирует Mi Band 4 с NFC в паре со смартфонами как на базе Android, так и на базе iOS. Это значит, что китайцы хотят, чтобы оплачивать покупки бесконтактным способом через Mi Pay могли даже владельцы iPhone. Но как именно они хотят этого добиться, пока сказать сложно. Всё-таки Apple не приемлет сторонних сервисов оплаты на своих устройствах и вряд ли сделает исключение для Xiaomi. С другой стороны, возможно, это своего рода замах на будущее, поскольку уже этим летом Apple будет обязана предоставить доступ к NFC в своих iPhone для платёжной системы Mir Pay, и, если это произойдёт, право требовать аналогичную привилегию получит и Xiaomi.

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Тестирование продлится с 27 февраля по 13 марта. За это время Xiaomi хочет испытать, насколько удобна, эффективна и беспроблемна бесконтактная оплата через Mi Pay. Правда, когда именно компания начнёт продавать совместимые браслеты на отечественном рынке официально, не сообщается. Более того, в публичном поле нет никакой информации о том, что китайцы вообще собираются начинать у нас продажи продвинутой версии Mi Band. Ведь кто знает, чем закончится тестирование.