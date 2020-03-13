Несмотря на то что вирусов под Android не бывает и как класс не существовало в принципе, вредоносных приложений для этой платформы хоть отбавляй. Они умудряются проникать даже в Google Play, вселяя в пользователей ужас и вынуждая их обращаться к антивирусным программам. Правда, как выяснили эксперты антивирусной компании Avast, весь вред, который подавляющее большинство из них в себе несёт, сводится исключительно к демонстрации навязчивой рекламы, но никак не к слежке и воровству конфиденциальной информации.

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Согласно отчёту Avast, 72% всех вредоносных приложений – это рекламные приложения, которые также называют adware или на профессиональном слэнге «адварь», а все остальные — это банковские трояны, шпионы и другие. В большинстве случаев их предназначение состоит в демонстрации рекламных объявлений. Чем более широко распространено рекламное приложение и чем больше людей увидели рекламу, которую оно показывает, тем больше денег заработали их создатели. Несмотря на это, все приложения такого типа достигают своей цели по-разному.

Какие бывают вредоносные приложения

К первому типу относятся приложения, которые показывают объявления в фоновом режиме. Для этого потенциальной жертве даже необязательно их видеть, просто приложение не засыпает, когда пользователь выходит из него, а продолжает крутить рекламу. Единственное негативное последствие такого подхода – преждевременная разрядка аккумулятора, которая может происходить на 20, 30 и даже 50% быстрее, чем обычно.

Второй тип – это так называемые инвазивные приложения. Они внедряют рекламные скрипты в интерфейс смартфона, из-за чего баннерные объявления появляются даже там, где их быть по идее не должно: в шторке уведомлений, на рабочем столе, на экране блокировки, в приложении «Настройки».

Третий тип – программы-кликеры, которые занимается тем, что кликают по баннерной рекламе на специально отведённых для этого сайтах и веб-сервисах. По своему предназначению они довольно близки к первому типу, отличаясь от них лишь тем, что сами они, как правило, рекламу не показывают, но при этом довольно эффективно «жрут» зарядку и серьёзно подрывают автономность.

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Самым раздражающим типом рекламных приложений, на мой вкус, являются инвазивные приложения, потому что эффект от их деятельности виден невооружённым глазом. Но и те, и другие, и третьи, как правило, пользователи устанавливают сами и добровольно. В большинстве случаев люди либо не читают отзывов, если скачивают ПО из Google Play, по которым обычно можно определить вредоносные программы, либо делают то, чего я делать не рекомендую категорически, — а именно скачивают программы из интернета в виде APK-файлов. Это ещё больше повышает риск заражения, но, с каким бы типом рекламного ПО вы не столкнулись, от каждого из них можно избавиться.

Как удалить рекламу с Android-смартфона

Первое, что я рекомендую сделать, — это удалить рекламные приложения, которые вы уже вычислили. Этот метод, как правило, лучше всего подходит для приложений первого и второго типа.

Если это не помогло, загрузите смартфон в безопасном режиме (о том, как это делать, подробно рассказывал наш эксперт по вредоносному ПО Владимир Кузнецов), а затем попробуйте удалить рекламные приложения или их компоненты повторно.

На крайний случай – обычно до этого не доходит – есть специальные DNS-блокировщики рекламы. Они не просто определяют баннеры и прячут их, оставляя свободное пространство там, где было объявление, а действуют куда глубже. Они анализируют весь входящий и исходящий трафик, находят в нём рекламный и препятствуют его прохождению. В результате рекламу вы больше не увидите нигде.

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Моя искренняя позиция состоит в том, что проблема вредоносных приложений сильно преувеличена. Ведь заражение смартфона очень похоже на авиакатастрофу, которая никогда не случается по какой=то одной причине. Тут тоже должно совпасть сразу несколько факторов: ваша собственная невнимательность при загрузке ПО из Google Play или тем более из-за его пределов, ваша халатность при раздаче привилегий, поскольку приложения сразу после установки сильно ограничены в своих возможностях, и, конечно, нежелание учиться самозащите, хотя это донельзя просто.