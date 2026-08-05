Я пользуюсь Android столько, сколько себя помню, и менять свой смартфон на iPhone не собираюсь. Более того, я уже приводил аргумент в виде пяти функций Android, которых до сих пор нет на iOS. Но это не значит, что у Apple нечему поучиться. Держу iPhone под рукой для работы и честно завидую нескольким функциям iOS: часть из них на Android просто отсутствует, а часть работает заметно хуже. Ниже — семь таких вещей и разбор, что это значит для обычного пользователя.

7 функций, которые есть только на айфоне. Фото.

7 функций, которые есть только на айфоне

Чем iMessage круче приложения Google Сообщения

Приложение Google Messages сильно продвинулось после большого обновления в прошлом году: тут и RCS, и сквозное шифрование, и индикаторы набора текста, и реакции. Но всё это работает только тогда, когда всё сходится — оператор, приложение, устройство собеседника. iMessage просто работает, даже без SIM-карты.

iMessage гораздо круче обычных Сообщений. Фото.

iMessage гораздо круче обычных Сообщений

Дело не только в надёжности. У iMessage объективно лучше групповые чаты, удобнее делиться медиа, есть SharePlay, Memoji и эффекты. Плюс FaceTime — тот, кто им пользовался, понимает разницу с тем, что предлагает Android для видеозвонков. И главное — всё это тянется за вами по экосистеме: пересели с iPhone на iPad или Mac, и переписка следует за вами. RCS частично это повторяет, но до бесшовности ему далеко.

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Live Activities — что это и для чего

Live Activities на iPhone — недооценённая штука. Идея простая: на экран блокировки или в «Динамический остров» выводятся обновления в реальном времени. Видно, где едет такси, когда приедет еда, какой счёт в матче любимой команды и не начали ли посадку на рейс — и всё это без открытия приложений. Работает с таймерами, плеером, тренировками и не только.

Это очень крутые виджеты, которых нет на Android. Фото.

Это очень крутые виджеты, которых нет на Android

На Android есть похожие живые уведомления в шторке, но реализация Apple ощущается сильнее. Мне нравится, как можно переключаться между несколькими активностями и смахивать их прямо с «Динамического острова». Это делает вырез на экране реально полезным, а не просто украшением.

Как превратить iPhone в умный дисплей на зарядке

StandBy включается сам, как только вы кладёте iPhone горизонтально на зарядку. Экран становится умным дисплеем: виджеты, часы, фото, новости, календарь и те же Live Activities. Ночью картинка приглушается и уходит в красный оттенок, чтобы не слепить.

iPhone бывает полезен даже на зарядке. Фото.

iPhone бывает полезен даже на зарядке

Да, у Android давно есть постоянный экран (Always-on Display), но это не то же самое. Набор виджетов ограничен, картинка не занимает весь экран и не вызывает желания на неё смотреть. А StandBy реально хочется поглядывать, пока телефон заряжается. Признаюсь, сначала я счёл это баловством — а потом начал скучать по нему на Android.

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Что умеет приложение «Команды» на Apple iPhone

Приложение Shortcuts («Команды») позволяет автоматизировать кучу задач буквально в пару касаний. Озвучка текста, таймер по методу помодоро, сокращение ссылок, создание GIF — часть сценариев уже готова, а остальное можно собрать самому.

Приложение Shortcuts помогает гибко настраивать автоматизацию iPhone. Фото.

Приложение Shortcuts помогает гибко настраивать автоматизацию iPhone

На Android чего-то настолько удобного из коробки нет. У Pixel есть «Правила», но они куцые; у Samsung «Режимы и сценарии» умеют больше, но плохо дружат со сторонними приложениями. Остаются Tasker и MacroDroid — мощные, но не полностью бесплатные и от сторонних разработчиков.

Поиск на смартфонах Apple: курс акций, будильники и другие возможности

Свайп вниз по домашнему экрану iPhone открывает Spotlight, и возможности этой строки впечатляют. Поиск сообщений и контактов, конвертация величин, установка приложений, курс акции, будильники и веб-поиск — всё без открытия отдельных приложений.

На смартфонах Apple действительно крутой поиск. Фото.

На смартфонах Apple действительно крутой поиск

Поиск на Android слабее и, что важно, не везде одинаковый. На Pixel он находит содержимое приложений и настройки, у Samsung есть свой фирменный поиск по устройству, похожий на Spotlight. Но единого решения для всех Android-смартфонов нет, и это обидно.

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Чем резервная копия iCloud лучше резервной копии Google

Если бы я мог попросить Google скопировать у iOS всего одну вещь — это была бы она. Бэкап в iCloud охватывает почти всё: приложения, контакты, настройки, сообщения, фото, видео, пароли, данные здоровья. Даже если потеряете iPhone, данные в безопасности, а на новом устройстве достаточно войти в свой аккаунт iCloud — и через пару часов всё на месте. Никаких проводов и ожидания с двумя включёнными телефонами.

iCloud позволяет перенести буквально всё. Фото.

iCloud позволяет перенести буквально всё

С Android всё разрозненно. Google One копирует данные приложений, историю звонков, контакты и сообщения, но не всё подряд. Переносы неплохо работают внутри одной экосистемы — Pixel на Pixel или Galaxy на Galaxy. Но стоит перейти на телефон с другой оболочкой, и вы рискуете потерять часть настроек или получить сломанные данные приложений.

Приватность iPhone: запрет слежки и скрытая почта

Тут я, наверное, задену часть Android-сообщества, но выслушайте. У iPhone есть функции приватности, которых мне не хватает. App Tracking Transparency заставляет любое приложение спрашивать разрешение на слежку за вами в других приложениях и сайтах — и вы можете отказать. О том, что это работает, говорит хотя бы то, что Meta (признана экстремистской и запрещена в России) публично жаловалась на миллиардные потери рекламных доходов из-за этой функции.

iOS безопаснее Android, и это — факт. Фото.

iOS безопаснее Android, и это — факт

Ещё есть Hide My Email — генерация случайных почтовых псевдонимов при регистрации, чтобы настоящий адрес не тонул в спаме. И да, на Android до сих пор нет нормальной штатной блокировки отдельных приложений — Private Space и Secure Folder это не заменяют. Кое-что уже в разработке, но пока по приватности Android отстаёт от iOS.