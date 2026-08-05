Я пользуюсь Android столько, сколько себя помню, и менять свой смартфон на iPhone не собираюсь. Более того, я уже приводил аргумент в виде пяти функций Android, которых до сих пор нет на iOS. Но это не значит, что у Apple нечему поучиться. Держу iPhone под рукой для работы и честно завидую нескольким функциям iOS: часть из них на Android просто отсутствует, а часть работает заметно хуже. Ниже — семь таких вещей и разбор, что это значит для обычного пользователя.

Чем iMessage круче приложения Google Сообщения

Приложение Google Messages сильно продвинулось после большого обновления в прошлом году: тут и RCS, и сквозное шифрование, и индикаторы набора текста, и реакции. Но всё это работает только тогда, когда всё сходится — оператор, приложение, устройство собеседника. iMessage просто работает, даже без SIM-карты.

Дело не только в надёжности. У iMessage объективно лучше групповые чаты, удобнее делиться медиа, есть SharePlay, Memoji и эффекты. Плюс FaceTime — тот, кто им пользовался, понимает разницу с тем, что предлагает Android для видеозвонков. И главное — всё это тянется за вами по экосистеме: пересели с iPhone на iPad или Mac, и переписка следует за вами. RCS частично это повторяет, но до бесшовности ему далеко.

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Live Activities — что это и для чего

Live Activities на iPhone — недооценённая штука. Идея простая: на экран блокировки или в «Динамический остров» выводятся обновления в реальном времени. Видно, где едет такси, когда приедет еда, какой счёт в матче любимой команды и не начали ли посадку на рейс — и всё это без открытия приложений. Работает с таймерами, плеером, тренировками и не только.

На Android есть похожие живые уведомления в шторке, но реализация Apple ощущается сильнее. Мне нравится, как можно переключаться между несколькими активностями и смахивать их прямо с «Динамического острова». Это делает вырез на экране реально полезным, а не просто украшением.

Как превратить iPhone в умный дисплей на зарядке

StandBy включается сам, как только вы кладёте iPhone горизонтально на зарядку. Экран становится умным дисплеем: виджеты, часы, фото, новости, календарь и те же Live Activities. Ночью картинка приглушается и уходит в красный оттенок, чтобы не слепить.

Да, у Android давно есть постоянный экран (Always-on Display), но это не то же самое. Набор виджетов ограничен, картинка не занимает весь экран и не вызывает желания на неё смотреть. А StandBy реально хочется поглядывать, пока телефон заряжается. Признаюсь, сначала я счёл это баловством — а потом начал скучать по нему на Android.

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Что умеет приложение «Команды» на Apple iPhone

Приложение Shortcuts («Команды») позволяет автоматизировать кучу задач буквально в пару касаний. Озвучка текста, таймер по методу помодоро, сокращение ссылок, создание GIF — часть сценариев уже готова, а остальное можно собрать самому.

На Android чего-то настолько удобного из коробки нет. У Pixel есть «Правила», но они куцые; у Samsung «Режимы и сценарии» умеют больше, но плохо дружат со сторонними приложениями. Остаются Tasker и MacroDroid — мощные, но не полностью бесплатные и от сторонних разработчиков.

Поиск на смартфонах Apple: курс акций, будильники и другие возможности

Свайп вниз по домашнему экрану iPhone открывает Spotlight, и возможности этой строки впечатляют. Поиск сообщений и контактов, конвертация величин, установка приложений, курс акции, будильники и веб-поиск — всё без открытия отдельных приложений.

Поиск на Android слабее и, что важно, не везде одинаковый. На Pixel он находит содержимое приложений и настройки, у Samsung есть свой фирменный поиск по устройству, похожий на Spotlight. Но единого решения для всех Android-смартфонов нет, и это обидно.

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Чем резервная копия iCloud лучше резервной копии Google

Если бы я мог попросить Google скопировать у iOS всего одну вещь — это была бы она. Бэкап в iCloud охватывает почти всё: приложения, контакты, настройки, сообщения, фото, видео, пароли, данные здоровья. Даже если потеряете iPhone, данные в безопасности, а на новом устройстве достаточно войти в свой аккаунт iCloud — и через пару часов всё на месте. Никаких проводов и ожидания с двумя включёнными телефонами.

С Android всё разрозненно. Google One копирует данные приложений, историю звонков, контакты и сообщения, но не всё подряд. Переносы неплохо работают внутри одной экосистемы — Pixel на Pixel или Galaxy на Galaxy. Но стоит перейти на телефон с другой оболочкой, и вы рискуете потерять часть настроек или получить сломанные данные приложений.

Приватность iPhone: запрет слежки и скрытая почта

Тут я, наверное, задену часть Android-сообщества, но выслушайте. У iPhone есть функции приватности, которых мне не хватает. App Tracking Transparency заставляет любое приложение спрашивать разрешение на слежку за вами в других приложениях и сайтах — и вы можете отказать. О том, что это работает, говорит хотя бы то, что Meta (признана экстремистской и запрещена в России) публично жаловалась на миллиардные потери рекламных доходов из-за этой функции.

Ещё есть Hide My Email — генерация случайных почтовых псевдонимов при регистрации, чтобы настоящий адрес не тонул в спаме. И да, на Android до сих пор нет нормальной штатной блокировки отдельных приложений — Private Space и Secure Folder это не заменяют. Кое-что уже в разработке, но пока по приватности Android отстаёт от iOS.