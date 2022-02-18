Я год назад перешёл с Android на iPhone. Вот что вы должны знать

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Иван Кузнецов 7

Почти год назад я перешёл с Android, которым пользовался несколько лет подряд, на iPhone. Тогда у меня уже был и iPad, и MacBook, так что перспектива попасть в закрытую экосистему меня не особо пугала. Я прекрасно отдавал себя отчёт, на что иду. Однако кое к чему я всё-таки был не готов. Рассказываю, о чём нужно знать при переезде с Android на iOS, что не так с iPhone, как техническим устройством, и почему я не вернулся обратно на ОС от Google.

iPhone

Если вы пересаживаетесь на iPhone, есть вещи, о которых обязательно нужно знать

Можно ли перенести данные с Андроида на Айфон

iOS

Перенос данных с Андроид на iOS устроен очень удобно

Первая трудность, с которой пришлось столкнуться при переезде, — это перенос данных с Андроида на Айфон. Оставить их на старом смартфоне я не мог, но официально переносить можно лишь довольно ограниченный объём информации. За фотографии, SMS-сообщения, контакты, переписку в Telegram и другое я не переживал. С этим проблем не было. Но я знал, что приложения с Android на iOS и обратно не переносятся. Хорошо, что это всего лишь миф.

Google хочет превратить Android в iOS, но не знает как

Несмотря на то что напрямую приложения и их данные между платформами не переносятся, приложение «Перенос на iOS» от Apple определяет весь установленный софт, находит его в App Store и загружает на iPhone автоматически. К сожалению, переносятся не 100% приложений, даже если они есть на iOS. Но, наверное 9 из 10 программ скачиваются успешно. Оставшиеся придётся найти и загрузить из магазина приложений вручную.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон

Несмотря на то что почти все приложения при переезде скачиваются автоматически, их содержимое не переносится. Но, если облачные сервисы и многие мессенджеры позволяют восстановить контент по логину, WhatsApp такой возможности не предлагает. Он не позволяет переносить чаты без ограничений — только с Айфона на Самсунг.

5 настроек Ватсап, о которых должен знать каждый

Но я нашёл очень классное приложение Wutsapper, которое позволило перетянуть почти всю переписку без особых проблем. Почти — потому что для того, чтобы перенести всё, нужно покупать платную лицензию, а мне было жалко денег. Благо чатов в Ватсапе у меня не так много, поэтому я не потерял ничего нужного. Правда, если у вас обширный перечень собеседников, наверное, придётся заплатить.

  • Скачайте приложение Wutsapper себе на Android;
  • Запустите его, нажмите «Начать» — «Android на iPhone»;
Перенос чатов

Перенести данные Ватсап можно и без компьютера

  • Авторизуйтесь в своём аккаунте WhatsApp и выберите, какие данные перенести;
Перенос ватсапа

В бесплатной версии нельзя выбрать данные, которые хотите перенести, поэтому прижётся платить

  • Подключите смартфоны друг к другу по кабелю;
демо-версия

Демо-версия позволяет переносить не все данные, ограничивая их объём

  • Авторизуйтесь в WhatsApp на iPhone и нажмите «Начать передачу»;
  • Выберите «Перенести всё» и дождитесь завершения процедуры.

Как привязать карту к телефону

После перехода на iOS я первым делом решил привязать банковские карточки к Apple Pay. Мне всегда нравился сервис Apple за его удобство и возможность на ходу менять карты для оплаты. Однако привязка оказалась не самой удобной. В отличие от Android, где NFC работает в обе стороны, iPhone не позволяет просто приложить «пластик» к задней крышке, чтобы записать платёжные данные в память. Это очень неудобно, потому что приходится забивать всю информацию вручную.

  • Запустите приложение Wallet на iPhone;
  • В правом верхнем углу нажмите на «+»;
Wallet

Добавлять карту в Apple Pay вам придётся вручную

  • Нажмите «Ввести данные карты вручную»;
  • Введите номер карты, имя держателя и CVC.

5 фишек, которые мне нравятся в iPhone больше, чем в Android

Нет, конечно, Wallet позволяет отсканировать карту, наведя на неё объектив камеры, но мне эта методика не очень нравится. Дело в том, что вам нужно расположить карту так, чтобы она чётко попадала в границы сканирования на экране, а иначе ничего не получится. Но даже в этом случае результат не гарантирован. Очень часто камера просто ничего не считывает, и вам приходится ждать, пока она начнёт соображать. Так что быстрее реально перебить все данные руками.

Уведомления на Айфоне

LED

На iPhone просится LED-индикатор, потому что это удобнее

А вот что меня особенно разочаровало, так это отсутствие LED-индикатора уведомлений. Казалось бы, такая мелочь, но с ней было реально намного удобнее. Я мог просто отключить активацию экрана при поступлении очередного оповещения, но при этом видел мигающий светодиод, если что-то пропустил. На iPhone ничего такого нет. Почему-то Apple думает, что её смартфонам это не нужно. Ладно бы, хоть Always On Display был, но ведь и его нет.

Отключил уведомления в Ватсап. Что я узнал

На iPhone мне в принципе не нравится система оповещений. Тут у тебя вообще нет возможности сделать так, чтобы экран не включался от пушей. Не хочешь, чтобы он загорался, отключи уведомления вообще. Иначе никак. Это и неудобно, потому что экран может включиться в самое неподходящее время, и энергозатратно, потому что в день я получаю сотни уведомлений, и это сильно высаживает батарейку.

Стоит ли переходить на Айфон

Face ID

Face ID — пожалуй, лучшее изобретение Apple

Несмотря на эти недостатки, мне нравится iPhone. Мобильная операционка Apple устроена очень логично и интуитивно понятно. Вот основные доводы, которые заставили меня остаться на iOS:

  • Я допускаю меньше ошибок при наборе текста, автоисправление работает лучше.
  • Приложения не перестают работать на ровном месте, а их функции не отключаются при переполнении кэша.
  • Обновления для большинства приложений сначала выходят на iOS, и только потом на Android. Даже Google чаще всего выпускает апдейт в App Store, нежели в Google Play.
  • Приложения спрашивают меня, хочу ли я, чтобы меня отслеживали и собирали мои данные. Значит, Apple и правда заботится о моей конфиденциальности.
  • Face ID — это супер-крутая штука. Более удобной системы верификации просто не существует, ты просто не замечаешь, как она работает.
  • В паре с другими устройствами Apple Айфоны обретают новые функции. Например, теперь я могу скопировать текст на компьютере, а вставить на смартфоне, или принять звонок на Айпаде.
  • Обновления для iOS выходят на все устройства сразу, и мне не нужно ждать, пока производитель проснётся и выпустит апдейт для моего смартфона.

Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android

Объективно iPhone — это смартфон, который реально сделан для людей. Кажется, что его создавали так, чтобы пользователь не дай бог не перенапрягся. На Андроид такого нет. Конечно, я не думаю, что разработчики Google сделали это специально. Скорее всего, все те недостатки Android, которых нет в iOS, существуют из-за архитектурных особенностей именно этой платформы. Но, по сути, какая мне разница, почему происходит именно так?

Ведь я просто хочу пользоваться своим смартфоном, я не хочу чистить кэш, чтобы что-то работало, я вообще не хочу знать, что такое кэш на Андроид. Так что iPhone, быть может и не очень удобен в первоначальной настройке, но зато очень удобен в дальнейшем использовании. И, знаете, я готов заморочиться один раз, чтобы не морочить себе голову в дальнейшем.

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7 комментариев
  1. Андрей

    Все в продукции Apple прекрасно, кроме цены…

    • Andr68rus

      У меня iMac 27, makbook m1. Все в продукции эпл прекрасно… кроме айфонов. Примерно в 2012 году ушел на андроид. Была попытка с iphone 11, больше одного дня я не смог на нем просидеть. После андроида — как будто вернулся в 2012… Обновы и цена — Самсунг, например, выпускает патчи каждый месяц, цена сопоставима.

  2. DrMeth

    6 лет назад слез с убогой iOS на прекрасного Робота. Ни разу не жалею. В использовании обе системы, но в качестве основной конечно Android.

  3. darhann88

    как мне понравилось в одной предыдущей, подобной статье — «дело не в что лучше, а что больше подходит, что больше нравится». да, цена — эо главное что даже не то что отпугивает, а (не знаю есть ли такое слово в русс яз) — унеможливливает процесс покупки айфона. Я обычный гражданин, инвалид, т е с миним пенсией и зарплатой ниже средней. меня УБИВАЕТ мысль отдать 200 бакинских за БУтелефон 5-6 летней давности — естественно, практичнее за эти же бабки купить новый Андроид с годом гарантии.

    • Andr68rus

      Цена на флагманы сопоставима. Но есть прекрасные аппараты от oneplus, realme, xiaomi за вполне разумный бюджет. А если рассматривать бу, то можно и прошлогодний флагман Самсунг взять недорого.

  4. KNB

    Уважаемая редакция!
    Я несказанно вдохновлён осанной Иосу (почти Иисусу, но это другое), мне захотелось вступить в хор и возопить «Слава ему!», но червячок остатков сомнений продолжает копаться в спинном мозгу да и ребята, которые постоянно чем-то интересуются, не дают покоя. Постоянно тычут во что-то пальцем, к примеру, вот в это вот:

    — Я допускаю меньше ошибок при наборе текста,

    — Приложения не перестают работать на ровном месте, а их функции не отключаются при переполнении кэша.

    — Обновления для большинства приложений сначала выходят на iOS, и только потом на Android.

    — Приложения спрашивают меня, хочу ли я, чтобы меня отслеживали и собирали мои данные. Значит, Apple и правда заботится о моей конфиденциальности.

    — Face ID — это супер-крутая штука. Более удобной системы верификации просто не существует, ты просто не замечаешь, как она работает.

    — В паре с другими устройствами Apple Айфоны обретают новые функции. Например, теперь я могу скопировать текст на компьютере, а вставить на смартфоне, или принять звонок на Айпаде.

    Ну, оценивать работоспособность и удобство работы системы по критерию личной грамотности возможно, но вызывает некоторое удивление [оторопь]. Но, следуя тенденции, ребята даже решили основать кружок «Долой безграмотность» и выбрали меня учителем, поелику я единственный среди нас умею читать и писать…

    Приложения, перестающие работать при переполнении кеша… Мы тут посоветовались с ребятами и решили предложить уважаемой редакции перестать пользоваться [и рекламировать] постоянносырыми образцами телефоностроения с Алиэкспресс — может оно и попустит…

    Обновления… пичалька. Как же так то, на Иос быстрее. Не, на Самсунг! Не, на Иос… Ну, я запутался, но ребята снова говорят, что «лучший телефон за свои деньги» с Али брать не стоит, сколько бы своих денег не завалялось, печально там с обновлениями в вечносырой оболочке…

    Отслеживание приложений… Это какой-то сюр…

    «В то время как сторонним приложениям нужно будет получить разрешение от пользователей, собственные приложения Apple не должны будут получать такое разрешение. Apple предлагает персонализированную рекламу в App Store и Apple News в зависимости от поведения пользователей в приложениях Apple.»(с) web

    Фейс (контроль) АйДи… Особенно зимой удобно… И в маске…

    «…беда здесь такая же, как и со сканерами отпечатка пальца на тыльной стороне смартфона или сбоку. Для разблокировки нужно взять смартфон в руки или в случае с FaceID заглянуть в него. Не знаю, как у вас, а у меня смартфон нередко лежит на столе, на него прилетает уведомление, и чтобы посмотреть, приходится взять аппарат в руки. «(с) web

    У меня лично, на работе телефон в кредле и изгибаться позвоночником для разблокировки по фейсу не доставая его оттуда — та ещё цирковая задача…

    В паре с другими устройствами Apple Айфоны обретают новые функции…
    Тут ребята спрашивают, обязательно ли вкупе с Айфоном прикупать Айпад и Айбук (сорри, Бик Мак…сорри два раза — Макбук!) или, как с андроидом, можно обойтись одним телефоном? А то нам «своих денег» явно не хватает…

    Во окончании свово письма передаю просьбу ребят подсказать, как включить в Айфоне AOD и, заодно, каким менеджером удобнее перебросить файлы с внутренней памяти Айфона на карту памяти в нем же? [sarcazm detected]

    Засим прощаюсь, но не покидаю страницы любимого издания.
    Автору успехов, в том числе и творческих.

  5. simonnikon

    Мне тоже долгое время нравилась система ios и iphone но сколько лет при каждом обновлении телефон или что-то начинает глючить и тормозить даже не помогают ихние исправления в итоге ты должен с этим смениться и покупать новый гаджет который будет работать хорошо и мне не нравится то что на iPhone многое не установить те приложение которые есть на Андроид и это огромный минус ты должен пользоваться тем что имеешь в AppStore!!!😡😡😡🤦🤦🤦

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