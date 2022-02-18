Я год назад перешёл с Android на iPhone. Вот что вы должны знать

Почти год назад я перешёл с Android, которым пользовался несколько лет подряд, на iPhone. Тогда у меня уже был и iPad, и MacBook, так что перспектива попасть в закрытую экосистему меня не особо пугала. Я прекрасно отдавал себя отчёт, на что иду. Однако кое к чему я всё-таки был не готов. Рассказываю, о чём нужно знать при переезде с Android на iOS, что не так с iPhone, как техническим устройством, и почему я не вернулся обратно на ОС от Google.

Можно ли перенести данные с Андроида на Айфон

Первая трудность, с которой пришлось столкнуться при переезде, — это перенос данных с Андроида на Айфон. Оставить их на старом смартфоне я не мог, но официально переносить можно лишь довольно ограниченный объём информации. За фотографии, SMS-сообщения, контакты, переписку в Telegram и другое я не переживал. С этим проблем не было. Но я знал, что приложения с Android на iOS и обратно не переносятся. Хорошо, что это всего лишь миф.

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Несмотря на то что напрямую приложения и их данные между платформами не переносятся, приложение «Перенос на iOS» от Apple определяет весь установленный софт, находит его в App Store и загружает на iPhone автоматически. К сожалению, переносятся не 100% приложений, даже если они есть на iOS. Но, наверное 9 из 10 программ скачиваются успешно. Оставшиеся придётся найти и загрузить из магазина приложений вручную.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон

Несмотря на то что почти все приложения при переезде скачиваются автоматически, их содержимое не переносится. Но, если облачные сервисы и многие мессенджеры позволяют восстановить контент по логину, WhatsApp такой возможности не предлагает. Он не позволяет переносить чаты без ограничений — только с Айфона на Самсунг.

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Но я нашёл очень классное приложение Wutsapper, которое позволило перетянуть почти всю переписку без особых проблем. Почти — потому что для того, чтобы перенести всё, нужно покупать платную лицензию, а мне было жалко денег. Благо чатов в Ватсапе у меня не так много, поэтому я не потерял ничего нужного. Правда, если у вас обширный перечень собеседников, наверное, придётся заплатить.

Скачайте приложение Wutsapper себе на Android;

Запустите его, нажмите «Начать» — «Android на iPhone»;

Авторизуйтесь в своём аккаунте WhatsApp и выберите, какие данные перенести;

Подключите смартфоны друг к другу по кабелю;

Авторизуйтесь в WhatsApp на iPhone и нажмите «Начать передачу»;

Выберите «Перенести всё» и дождитесь завершения процедуры.

Как привязать карту к телефону

После перехода на iOS я первым делом решил привязать банковские карточки к Apple Pay. Мне всегда нравился сервис Apple за его удобство и возможность на ходу менять карты для оплаты. Однако привязка оказалась не самой удобной. В отличие от Android, где NFC работает в обе стороны, iPhone не позволяет просто приложить «пластик» к задней крышке, чтобы записать платёжные данные в память. Это очень неудобно, потому что приходится забивать всю информацию вручную.

Запустите приложение Wallet на iPhone;

В правом верхнем углу нажмите на «+»;

Нажмите «Ввести данные карты вручную»;

Введите номер карты, имя держателя и CVC.

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Нет, конечно, Wallet позволяет отсканировать карту, наведя на неё объектив камеры, но мне эта методика не очень нравится. Дело в том, что вам нужно расположить карту так, чтобы она чётко попадала в границы сканирования на экране, а иначе ничего не получится. Но даже в этом случае результат не гарантирован. Очень часто камера просто ничего не считывает, и вам приходится ждать, пока она начнёт соображать. Так что быстрее реально перебить все данные руками.

Уведомления на Айфоне

А вот что меня особенно разочаровало, так это отсутствие LED-индикатора уведомлений. Казалось бы, такая мелочь, но с ней было реально намного удобнее. Я мог просто отключить активацию экрана при поступлении очередного оповещения, но при этом видел мигающий светодиод, если что-то пропустил. На iPhone ничего такого нет. Почему-то Apple думает, что её смартфонам это не нужно. Ладно бы, хоть Always On Display был, но ведь и его нет.

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На iPhone мне в принципе не нравится система оповещений. Тут у тебя вообще нет возможности сделать так, чтобы экран не включался от пушей. Не хочешь, чтобы он загорался, отключи уведомления вообще. Иначе никак. Это и неудобно, потому что экран может включиться в самое неподходящее время, и энергозатратно, потому что в день я получаю сотни уведомлений, и это сильно высаживает батарейку.

Стоит ли переходить на Айфон

Несмотря на эти недостатки, мне нравится iPhone. Мобильная операционка Apple устроена очень логично и интуитивно понятно. Вот основные доводы, которые заставили меня остаться на iOS:

Я допускаю меньше ошибок при наборе текста, автоисправление работает лучше.

Приложения не перестают работать на ровном месте, а их функции не отключаются при переполнении кэша.

Обновления для большинства приложений сначала выходят на iOS, и только потом на Android. Даже Google чаще всего выпускает апдейт в App Store, нежели в Google Play.

Приложения спрашивают меня, хочу ли я, чтобы меня отслеживали и собирали мои данные. Значит, Apple и правда заботится о моей конфиденциальности.

Face ID — это супер-крутая штука. Более удобной системы верификации просто не существует, ты просто не замечаешь, как она работает.

В паре с другими устройствами Apple Айфоны обретают новые функции. Например, теперь я могу скопировать текст на компьютере, а вставить на смартфоне, или принять звонок на Айпаде.

Обновления для iOS выходят на все устройства сразу, и мне не нужно ждать, пока производитель проснётся и выпустит апдейт для моего смартфона.

Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android

Объективно iPhone — это смартфон, который реально сделан для людей. Кажется, что его создавали так, чтобы пользователь не дай бог не перенапрягся. На Андроид такого нет. Конечно, я не думаю, что разработчики Google сделали это специально. Скорее всего, все те недостатки Android, которых нет в iOS, существуют из-за архитектурных особенностей именно этой платформы. Но, по сути, какая мне разница, почему происходит именно так?

Ведь я просто хочу пользоваться своим смартфоном, я не хочу чистить кэш, чтобы что-то работало, я вообще не хочу знать, что такое кэш на Андроид. Так что iPhone, быть может и не очень удобен в первоначальной настройке, но зато очень удобен в дальнейшем использовании. И, знаете, я готов заморочиться один раз, чтобы не морочить себе голову в дальнейшем.