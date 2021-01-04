Я купил самый дешёвый умный выключатель Xiaomi. Рассказываю, как он в использовании

Несмотря на то что умным освещением я пользуюсь уже достаточно давно, сами выключатели у меня всегда были обычными без какого-либо намёка на интеллект. Не скажу, что это меня как-то особенно напрягало, потому что управляться со светильниками Xiaomi я мог как с пульта, так и через приложение Mi Home, но всё-таки время от времени я жалел, что не продумал этот момент заранее. Во-первых, по эстетическим мотивам, поскольку глупые выключатели плохо сочетаются с умным освещением, а, во-вторых, потому что пользоваться этой парой иногда было не очень удобно. Но недавно я исправил эту оплошность.

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Основной причиной, по которой я не купил умные выключатели сразу, была цена. Мне было реально тяжело смириться с тем, что придётся заплатить по 1,5 тысячи рублей за выключатель для каждого помещения, где есть умное освещение. А поскольку таких помещений у меня было аж четыре (две спальни, кухня и прихожая), то фактически пришлось бы заплатить за них цену целого светильника. Но какое-то время назад в ассортименте Xiaomi появились ультра-доступные умные выключатели Yeelight. Их-то я и приобрёл.

Купить умный выключатель Xiaomi

Цена таких выключателей примерно в 2,5-3 раза ниже, чем у обычных. То есть примерно 450-500 рублей, что уже ближе к цене глупых. Однако выгоднее всего их можно купить либо в «М.Видео», если у вас накопилось достаточно баллов, либо на AliExpress.

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Для начала разберёмся с ценой. Всё-таки 500 рублей – это довольно дёшево для умных выключателей. Но цена эта вполне обусловлена способностями гаджета. Дело в том, что умный выключатель Yeelight не имеет ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни других беспроводных интерфейсов. Поэтому он подключается в сеть электропитания напрямую. А весь его интеллект заканчивается на способности просто не размыкать цепь.

Чем отличается умный выключатель от обычного

Ну, смотрите сами. Обычный выключатель при нажатии на клавишу отключает подачу тока на осветительный прибор. Выключатель Yeelight не разрывает соединение, а просто подаёт на светильник команду погасить свет. Как светильник понимает, что ему отдали такую команду?

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Благодаря механизму SLISAON, который возвращает клавишу в исходное положение, а не даёт ей остаться в одном. То есть по факту мы имеем кратковременный разрыв цепи, а не долгосрочный. Реализовано это очень примитивно и вместе с тем гениально – посредством одной маленькой пружинки, которую при желании можно убрать, и тогда выключатель будет работать на постоянное размыкание цепи.

Зачем нужен умный выключатель

При всей примитивности методики, используемой выключателями Yeelight, то, что они делают, — очень полезно. Благодаря тому, что на осветительный прибор продолжает подаваться электричество, его можно включать с пульта, через приложение или с помощью голосового ассистента даже из выключенного положения. В случае с обычными выключателями это невозможно из-за разомкнутой цепи, так что смысл в использовании такого полу-умного выключателя действительно есть.

Стоит ли покупать умный выключатель

Правда, без минусов не обошлось. Описывать их детально особого смысла нет, поэтому ограничусь тезисами:

Поскольку они не сопрягаются со светильниками по Wi-Fi и Bluetooth, их обязательно подключать к сети электропитания (умные аналоги можно просто приклеить);

Контактная поверхность выключателей (сама клавиша) имеет глянцевую поверхность, на которой со временем образуется потожировой слой, портящий их вид;

Звук включения и выключения, независимо от того, умный вы режим используете или «глупый», будет очень громким – выключатель издаёт довольно ощутимый щелчок;

Если у вас отключат дома электричество, а потом включат (кое-где это встречается довольно часто), осветительные приборы, подключенные к таким выключателям, будут включаться автоматически.

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В целом полу-умные выключатели Yeelight – это неплохая, хоть и компромиссная штука. Я пользуюсь ими не так давно, но уже успел понять, что они действительно могут стать панацеей для тех, кто пользуется умным освещением, но не хочет особенно тратиться на по-настоящему умные выключатели. Да, они не появляются в Mi Home, ими нельзя управлять через приложение и вообще по факту интеллекта в них нет. Другое дело, что для меня это только плюс, поскольку, на мой взгляд, такого рода устройства вообще не должны напоминать о себе, просто выполняя свою задачу.