Google снова сделала объём ОЗУ важным критерием при покупке смартфона, и всё это в эпоху масштабного кризиса памяти. В майском анонсе Gemini Intelligence для Android 17 компания провела чёткую границу: чтобы новые функции искусственного интеллекта работали прямо на устройстве, смартфону нужно минимум 12 ГБ оперативной памяти. Это значит, что покупка модели с 8 ГБ сегодня может оказаться выбором, о котором вы пожалеете уже через год.

Сразу важная оговорка: смартфон с 8 ГБ из коробки работает нормально. Соцсети, мессенджеры, браузер, нетребовательное переключение между приложениями и даже игры идут без проблем. Но запаса для AI-функций, которые будут определять Android в ближайшие годы, у такого аппарата не будет.

Почему смартфону мало 8 ГБ ОЗУ

Вспомните, как несколько лет назад 128 ГБ встроенной памяти казались более чем достаточными. Вы брали базовую версию, ставили приложения, и примерно год всё было нормально — а потом место заканчивалось. С оперативной памятью сейчас та же история.

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Дело в том, как работает искусственный интеллект прямо на устройстве. Обычные приложения не держатся в памяти постоянно: они занимают её, когда нужны, и освобождают после закрытия. А вот языковая модель, которая работает локально, ведёт себя иначе: ей нужно постоянно оставаться в памяти рядом с системой, чтобы отвечать быстро.

Смартфон физически не может каждый раз подгружать модель размером в гигабайт из хранилища без задержек. Плюс системе нужна память, чтобы помнить контекст ваших запросов. Отсюда и резко выросшие требования.

Системные требования Gemini Intelligence на Android 17

Android 17 делает ставку на искусственный интеллект на устройстве. Среди новинок — многошаговая автоматизация действий в приложениях, настраиваемые виджеты, которые генерируются на лету, и функция Rambler, превращающая голосовую диктовку в аккуратный готовый текст.

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Всё это Google объединила под названием Gemini Intelligence. Это уже не старая схема «отправил запрос в облако и ждёшь ответ». Новые функции должны постоянно работать в фоне и иметь достаточно памяти, чтобы понимать, что происходит в разных приложениях. Само собой, владельцам уже купленных аппаратов это не понравилось. Если вы взяли флагман в 2024 или 2025 году, обида вполне объяснима. И тут возникает резонный вопрос: «Подождите, у некоторых смартфонов уже есть 12 ГБ памяти, почему они не получат Gemini Intelligence?».

Потому что память — не единственный фактор. Смартфону также нужен процессор, который поддерживает новый пайплайн Gemini Nano v3. И вот это меняет само представление о долгой поддержке: раньше флагманский чип означал, что вы прикрыты на годы вперёд. Теперь, когда AI развивается так быстро, такой гарантии больше нет.

Возможности нейросети Gemini на разных смартфонах

Производители скорее дадут вам урезанную версию функции, чем уберут её совсем. Так список характеристик выглядит конкурентоспособно, но опыт становится менее предсказуемым: то же название, та же реклама, а результат другой.

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Хороший пример — Pixel 9a, вышедший в марте 2025 года. Из-за ограничений по памяти он лишился части возможностей: там нет локального поиска по изображениям, обработки звука, функций Call Notes и Pixel Screenshots. Формально смартфон современный, но часть AI-функций недоступна.

Стоит ли покупать недорогой смартфон в 2026 году

У производителей выбор простой: либо потратиться на больший объём базовой памяти и сохранить полноценный опыт, либо сэкономить и выпустить устройства, ограниченные с первого дня. Ситуацию усложняет глобальный дефицит памяти. Дата-центры скупают огромные объёмы оперативки под свои AI-нагрузки, это поднимает цены на комплектующие и давит на маржу в потребительской электронике. Так что соблазн сэкономить на базовых моделях у брендов только растёт.

Samsung поступила на опережение и стандартизировала 12 ГБ во всей линейке Galaxy S25, включая базовую модель. Google, судя по текущим утечкам, может пойти другим путём — но это пока слух, а не подтверждённый факт. О том, как компания меняет подход к разным форм-факторам, мы разбирали в тексте про то, как Google наконец решила в Android 16 старую проблему планшетов.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2026 году

Если коротко: покупка смартфона с 8 ГБ сегодня означает, что вы пропустите большую часть следующей эпохи Android. Индустрия движется к тому, чтобы искусственный интеллект всегда был доступен прямо на устройстве, а для этого нужна память.

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Что с этим делать на практике:

если планируете держать смартфон несколько лет, ориентируйтесь на 12 ГБ памяти как минимум — это новая разумная база;

— это новая разумная база; не ведитесь только на название функции в рекламе: одинаковый ярлык может работать по-разному на разных моделях;

помните, что память — не единственное условие: важен ещё и процессор с поддержкой новых AI-пайплайнов;

если AI-функции вам не важны, 8 ГБ всё ещё хватает для повседневных задач — и в этом случае можно спокойно сэкономить.

Главный вывод трезвый: гарантии долгой поддержки по железу больше нет. Раньше флагманский чип означал спокойствие на годы, теперь требования к AI меняются так быстро, что завтра планка может снова подняться. Покупая смартфон сейчас, исходите из того, как вы реально будете им пользоваться — а не из обещаний на коробке.