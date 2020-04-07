Несколько лет назад, когда понятие умного дома только входило в обиход, я уже знал, что как только куплю собственную квартиру, обустрою её именно таким образом. Правда, когда дело дошло до обустройства, я понял, что большая часть умных гаджетов мне не нужна. Умные камеры, датчики движения и освещения, датчики открытых окон и прочие прибамбасы мне реально были ни к чему. Поэтому я остановил свой выбор на двух потолочных светильниках (по одному для каждой комнаты), паре лампочек, которые вкрутил в люстру на кухне, 6 точечных светильниках для прихожей и одной умной розетке – просто на всякий случай. Рассказываю о своих впечатлениях.

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Начнём с того, что меня очень порадовали цены на продукцию Xiaomi. Два умных светильника для комнат – Yeelight Ceiling Light – обошлись мне с доставкой чуть дороже 10 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги я мог купить потолочные софтбоксы или люстры в «Леруа Мерлен», но уже без ума и возможности подключаться к Wi-Fi.

Точечники Xiaomi Zhirui стоили, кажется, в районе 600 рублей/штука, а лампочки и розетка вышли примерно по 1000 рублей. На умные выключатели тратиться не пришлось – подошли и обычные Philips, поэтому их считать не буду. В итоге на всё про всё ушло меньше 20 тысяч рублей, что, я считаю, вполне приемлемо.

Как подключить умный дом Xiaomi

Настройка освещения происходит в приложении Yeelight или Mi Home – разницы нет, но первое показалось мне удобнее, да и работало оно как-то пошустрее. Однако, чтобы заставить свет работать с Google Assistant, который тогда был моим основным голосовым ассистентом, пришлось немного поколдовать.

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Из-за того, что тогда Google Assistant в колонке Google Home официально русский язык не поддерживал и вообще не предназначался для нашего региона, при выставлении в настройках России, ничего не работало. Однако после того, как я поменял регион на Индию, дело пошло. Правда, тут же выяснилось, что Google Assistant довольно посредственно управляется с цветовой температурой, а может только прибавлять и убавлять яркость. Поэтому пришлось перейти на Алису.

Как работает умный дом

Привязка к Алисе произошла очень быстро, а сам ассистент Яндекса оказался очень способным. Голосовой помощник мог и настраивать цветовую температуру, и включать нужные мне режимы освещения вроде ночника, да и распознавал куда больше языковых конструкций на русском языке, делая управление более простым. Оставалось только приспособить розетку. Но я, не долго думая, подключил через неё телевизор.

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Поначалу я очень радовался своим приобретениям. Всё-таки взаимодействовать техникой голосом мне ещё не доводилось. Но если к управлению телевизором у меня претензий не было, потому что это реально было удобно, то вот обращаться к освещению на вторую неделю я практически перестал, потому что это было банально непрактично и долго.

Ведь если я иду на кухню ночью, логично, что мои команды для света могут разбудить домочадцев, а при заходе домой с улицы реально быстрее нажать на выключатель, который мы во время ремонта предусмотрительно разместили прямо по правую руку от дверного косяка. Про включение света, когда все дома, и говорить нечего — куда проще дотянуться до выключателя, чем строить языковую конструкцию, адресовавшая её ассистенту. Поэтому в какой-то момент я вообще отказался от голосового управления светом и пользовался только розеткой.

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Но вот проблема. Через некоторое время Samsung выпустила обновление для моего телевизора, и он получил поддержку Алисы. То есть ему, чтобы включаться и выключаться, уже не нужна была умная розетка – достаточно было добавить сам телевизор в фирменное приложение Яндекса, а потом просто произнести нужный запрос и дождаться результата.

В итоге без дела осталась и розетка. Тогда я решил подключить через неё кондиционер, но поскольку она не делала его умным, то есть не позволяла с её помощью управлять температурой, я отмёл эту идею. Ведь, по сути, мне сначала нужно было включить устройство голосом, а потом взять в руки пульт и выставить нужную температуру. В общем, одни только неудобства.

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Сегодня я не пользуюсь умными функциями своих устройств от слова совсем. Освещение я включаю просто с выключателя, а розетка вообще лежит где-то у родителей с тех пор, как я пытался научить их пользоваться умной техникой для дома. Довольно странно, что до них вся бессмысленность этой затеи дошла гораздо быстрее, чем до меня. Поэтому, если хотите купить себе что-то похожее, 10 раз подумайте и прикиньте все за и против.