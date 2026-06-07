После того, как Samsung начала публичное тестирование оболочки One UI 9 и рассказала о новых функциях, я в очередной раз вспомнил, за что люблю смартфоны этой компании. Конечно, не за скромные по нынешним меркам аккумуляторы и средние характеристики, а за ту самую оболочку, которая выгодно отличается от других. Прошивка One UI — показатель того, насколько за годы выросли смартфоны Samsung. Если вы выбираете между устройствами из Кореи, Китая и США, то я бы остановился на первых.

Кастомизация Good Lock на Samsung

One UI у Samsung по умолчанию даёт много свободы, а после установки фирменного набора Good Lock настройка выходит на другой уровень. Это бесплатный официальный пакет модулей, каждый из которых отвечает за свою часть системы.

Например, модуль Keys Cafe позволяет собрать клавиатуру с нуля: свои цвета, звук набора и жесты. Модуль LockStar меняет стиль часов, добавляет виджеты и переставляет ярлыки на экране блокировки. Похожие модули есть для главного экрана и панели быстрых настроек. Помимо оформления, Good Lock добавляет удобные мелочи: улучшенные жесты, режим одной руки и поиск по истории уведомлений.

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Удобные приложения Samsung

Galaxy часто ругают за обилие предустановленных приложений, и доля правды в этом есть: на смартфон ставят сразу и браузер, и заметки, и файловый менеджер от Samsung вдобавок к приложениям Google. Но больше выбора — это не всегда плохо, если умеете им пользоваться.

Заметки Samsung Notes для многих удобнее Google Keep за счёт глубокой связки с системой: заметку можно создать прямо с экрана блокировки или из боковой панели. Внутри — автоформатирование, краткий пересказ заметок, помощь в рисовании и работа с PDF, включая чтение и комментарии. Галерея Samsung тоже ближе к классическому приложению, которое не навязывает облачную загрузку. Её поиск работает по всем фото на устройстве, тогда как Google Фото ищет только по снимкам, выгруженным в облако. Это не значит, что приложения Google хуже (Chrome, Gmail и Gemini остаются одними из лучших в своих категориях). Прелесть Galaxy в том, что выбирать одну экосистему не обязательно: можно брать лучшее из обеих.

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Автоматизация Android на смартфонах Samsung

Режимы и Routines — пожалуй, самая недооценённая часть Galaxy. С их помощью телефон сам выполняет рутинные действия по условию. Например, утренний сценарий срабатывает, когда вы отключаете будильник: телефон возвращается в обычный режим со звуком и открывает сводку Now Brief с погодой, событиями календаря и новостями.

Другой сценарий запускается, когда заряд падает ниже 50% и вы не дома и не на работе: телефон снижает частоту экрана до 60 Гц, включает тёмную тему, отключает постоянно активный дисплей и переходит в энергосберегающий режим. У Pixel тоже есть автоматизация — Pixel Rules, но в ней заметно меньше условий и действий, поэтому и автоматизировать получится куда меньше.

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Взаимосвязанность Samsung и Windows

Интеграция Galaxy с компьютерами на Windows — то, за что Samsung редко хвалят, хотя зря. У ряда мобильных приложений Samsung есть версии для ПК: Галерея, Notes, браузер Internet и Smart Switch. Это значит, что заметки, вкладки браузера и резервные копии доступны и на компьютере.

Ещё лучше связка работает через приложение Phone Link. Оно поддерживает любые Android-смартфоны, но часть функций — только для Galaxy: сообщения RCS, общий буфер обмена между телефоном и ПК и Instant Hotspot, когда компьютер использует мобильный интернет телефона без включения точки доступа и ввода пароля. Если вы целый день за Windows-компьютером, разница ощущается. У других смартфонов такой плотной связки с Windows просто нет.

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Как Samsung DeX превращает телефон в компьютер

Samsung DeX — это функция, которая превращает телефон в подобие ПК: панель задач, окна приложений с изменяемым размером, горячие клавиши и перетаскивание файлов. Телефон при этом может работать как тачпад и клавиатура, но с Bluetooth-мышью и клавиатурой ощущения ближе к настоящему десктопу.

В DeX запускаются обычные приложения с телефона на большом экране, а если работа в основном идёт в браузере, такой режим вполне заменяет ноутбук в поездке. У Pixel есть аналог — Desktop Mode на Pixel 8 и новее. Но он скромнее: не работает без провода, требует переходника HDMI, а сам интерфейс менее отполирован. Стоит быть честным: режим рабочего стола у Pixel появился только в марте 2026 года, тогда как DeX существует с 2017-го, так что разрыв со временем может сократиться.