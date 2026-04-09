Когда национальный мессенджер MAX только появился, я сразу решил: не буду. Без каких-либо оговорок. Мессенджер, созданный по федеральному закону, продвигаемый через блокировку конкурентов — это не продукт, который я готов поддерживать своей аудиторией. В прошлом году я рассказывал, почему не советую MAX и не пользуюсь им сам. Мое отношение к мессенджеру не поменялось, но жизнь внесла коррективы. Приложение пришлось поставить, несмотря на все мое негативное отношение к нему, и я придумал план, как не изменить своей совести и сохранить данные в безопасности.

Чем опасен мессенджер MAX

Начну с главного, чтобы было понятно, от чего именно я пытаюсь защититься. Установить MAX на телефон само по себе не страшно. Каждое приложение на Android работает в «песочнице» и по умолчанию не имеет доступа к данным на устройстве. Непосредственно в момент установки ничего плохого не происходит. Проблемы начинаются потом, когда вы начинаете пользоваться приложением и выдаете ему разрешения.

Слежка через MAX в прямом смысле не подтверждена. Индикатор доступа к камере и микрофону на Android загорается только во время реального использования этих функций, а в фоне MAX ведет себя тихо. Но это не значит, что все чисто. Главная уязвимость другая: в политике конфиденциальности MAX прямым текстом написано, что компания может передавать информацию о пользователях третьим лицам. Просто может и не стесняется этого.

Опасность MAX в том, что переписки хранятся на российских серверах и теоретически доступны. К примеру, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) знает о вас только номер телефона. А в MAX читают переписки — не обязательно живые люди прямо сейчас, но возможность существует технически. Добавьте сюда интеграцию с Госуслугами, которая дает мессенджеру доступ к огромному массиву персональных данных, и картина становится неприятной. Кто и при каких обстоятельствах может прочитать ваши сообщения в MAX, вы можете узнать в отдельном материале.

Мошенники в MAX — еще одна проблема. Приложение собрало аудиторию, которая меньше всего готова к схемам социальной инженерии: пожилые люди, дети из школьных чатов, люди, которые просто не знали об альтернативах. Это идеальная среда для злоумышленников, и они этим пользуются.

Что будет, если установить MAX

Когда MAX только набирал популярность, я поставил его на второй смартфон — рабочий, для тестирования. Нужно было писать об этом приложении и понимать, что в нем происходит. Установил, зарегистрировался, поигрался с функциями, а потом предупредил, что происходит с телефоном после установки MAX. Однако на основной смартфон мессенджер я не ставил долго. Намеренно. Не хотел, чтобы приложение с такой политикой конфиденциальности имело доступ к моим контактам, файлам и переписке. Позиция была принципиальной.

Потом заблокировали Telegram. Сначала звонки, а потом все остальное. Люди начали массово переходить в MAX, объясняя это просто: «Телеграм не грузит». Школьные чаты переехали. Рабочие группы переехали. Родственники переехали. И в какой-то момент стало очевидно: без MAX на основном телефоне я остаюсь вне части важных разговоров. Я установил. Без радости, но установил.

Почему люди пользуются MAX

Честный ответ: потому что у многих нет выбора, хотя они сами этого не осознают, списывая все проблемы Telegram на сам мессенджер и его команду.

Люди видят, что Telegram плохо работает. Видят, что MAX работает нормально, и делают вывод, что первый «сломался», а второй «лучше». Рекламный слоган «ловит даже на парковке» сделал свое дело. Реальная причина популярности MAX выглядит иначе:

звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокированы операторами с августа 2025 года;

сам Telegram с конца 2025 года работает нестабильно из-за целенаправленного замедления;

школьные и рабочие чаты переводятся в MAX административным решением;

часть людей искренне не понимает, что происходит, и просто идет туда, куда зовут.

Безопасность MAX при этом никого особенно не беспокоит. «Мне скрывать нечего» — любимый аргумент. Хотя вопрос не в том, что скрывать, а в том, кто и зачем будет читать вашу переписку и что сделает с персональными данными. Особенно с учетом того, как регулярно утекают базы российских компаний, и как часто люди жалуются на взлом аккаунта в MAX.

Стоит ли устанавливать MAX

Зависит от ситуации. Устанавливать ли MAX — вопрос, на который у каждого будет свой ответ. Стоит ли переходить с Telegram на MAX как на основной мессендже? Нет, не стоит, если есть хоть какая-то альтернатива. Но полностью игнорировать MAX в 2026 году уже не получается.

Мой план такой. MAX остается на основном смартфоне, но работает в максимально ограниченном режиме:

доступ к уведомлениям: разрешен;

доступ к контактам: запрещен;

доступ к файлам: выборочный (Android позволяет открывать приложению только конкретные файлы, а не все хранилище сразу);

геолокация: запрещена;

Это не делает MAX безопасным. Он по-прежнему хранит переписки на серверах и может передавать данные третьим лицам. Но снижает количество информации, к которой приложение имеет прямой доступ на устройстве. В качестве основного мессенджера я продолжаю использовать Telegram. MAX — только для тех случаев, когда собеседник не пользуется ничем другим.

Национальный мессенджер исключительно как запасной канал связи с ограниченными разрешениями — именно так, по моему мнению, нужно пользоваться MAX на Android. Не основной мессенджер, не хранилище важных переписок, не место для передачи чего-то личного. Просто еще одна точка контакта для тех, у кого нет другого варианта.

Подборку смартфонов, на которых MAX работает нормально и при этом позволяет тонко управлять разрешениями, можно найти вот здесь. Потому что если уж пользоваться национальным мессенджером, то хотя бы на устройстве, где Android не урезан производителем до полного отсутствия настроек приватности.