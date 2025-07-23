Я отключил оптимизацию HyperOS по совету из интернета. Теперь мне хочется выбросить свой Xiaomi

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Герман Вологжанин

Популярность и проблемность смартфонов Xiaomi привели к возникновению большого сообщества владельцев устройств китайского бренда. Одни люди постоянно находятся в поиске способов устранения ошибок нерадивых разработчиков оболочки, а другие, что-то где-то услышав, начинают считать себя экспертами, распространяя дезинформацию среди пользователей. Так, если у тебя тормозит Xiaomi, или с ним происходят иные неприятности, «инструктор» из интернета с высокой долей вероятности посоветует тебе отключить настройку оптимизации HyperOS. Что ж, я сделал это, и теперь мне хочется выбросить Xiaomi, поскольку отказ от встроенного оптимизатора не решает проблемы, а становится причиной появления новых.

Я отключил оптимизацию HyperOS по совету из интернета. Теперь мне хочется выбросить свой Xiaomi. Рассказываю о последствиях отключения оптимизации. Фото.

Рассказываю о последствиях отключения оптимизации

Как отключить настройку оптимизации HyperOS

Чтобы отключить оптимизацию Xiaomi, нужно сильно постараться, ведь разработчики хорошенько спрятали эту настройку. Во времена MIUI все было немного проще, но с переходом на HyperOS китайцы, вероятно, осознали, как много людей ведется на советы псевдоэкспертов из интернета, превращая свои смартфоны в кирпичи.

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На Xiaomi с HyperOS для отключения оптимизации требуется:

  1. Открыть настройки устройства.
  2. Перейти в раздел «О телефоне» и несколько раз кликнуть по пункту «Версия ОС», чтобы получить права разработчика.
    3. Как отключить настройку оптимизации HyperOS. Для отключения оптимизации нужно стать разработчиком. Фото.

    Для отключения оптимизации нужно стать разработчиком

  3. Перейти в раздел настроек «Для разработчиков».
  4. Несколько раз тапнуть по пункту «Восстановить значения по умолчанию».
  5. Отключить тумблер «Включить оптимизацию системы».

    6. Как отключить настройку оптимизации HyperOS. Найти функцию удается не с первого раза. Фото.

    Найти функцию удается не с первого раза

Дело сделано! Теперь, как, например, пишет автор текста «Оптимизация Xiaomi убивает ваш телефон» на Дзене, все проблемы должны исчезнуть. Смартфон не будет тормозить, приложения перестанут закрываться, да и вообще небо станет голубее, а трава — зеленее.

Что будет, если отключить оптимизацию HyperOS

Но реальность такова, что вместо решения проблем вы будете иметь дело с последствиями отключения оптимизации Xiaomi. Какими? Во-первых, после отключения этой заводской настройки у меня появились проблемы с отображением значков. Иконка приложения, работающего в фоне, превратилась в белый квадрат, а цифры текущего заряда слились со значком батареи.

Что будет, если отключить оптимизацию HyperOS. Сверху — значки с оптимизацией, снизу — без. Фото.

Сверху — значки с оптимизацией, снизу — без

Во-вторых, буквально через пару минут использования Xiaomi без оптимизации смартфон начал резко нагреваться. Причем без видимых на то причин: никакие игры я не запускал, а лишь немного полистал ленту Telegram.

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В-третьих, некоторые приложения начали сильно тупить. Листаю задания «Плюс Дейли», а мой отнюдь не самый слабый Xiaomi 12T Pro еле-еле отрисовывает анимации будучи не в состоянии отработать анимации в 120 Гц.

Что будет, если отключить оптимизацию HyperOS. Без оптимизации приложения начинают вылетать. Фото.

Без оптимизации приложения начинают вылетать

Долистал я «Плюс Дейли» в самый низ, и тут на экране появляется сообщение: «Приложение Mi Fitness не отвечает». Программа для сопряжения телефона и смарт-часов, которая работала в фоне, вылетела без каких-либо действий с моей стороны!

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Еще через несколько минут я начинаю замечать, что уведомления из Telegram приходят почему-то без звука, а потом приглядываюсь к значку батареи: всего за 20 минут использования смартфона без оптимизации (с 19:15 до 19:35) он разрядился с 57% до 51%.

Что будет, если отключить оптимизацию HyperOS. Посмотрите, насколько ускорился разряд после отключения оптимизации. Фото.

Посмотрите, насколько ускорился разряд после отключения оптимизации

6% за 20 минут пролистывания Telegram и приложения Яндекс — чрезвычайно много для моего Xiaomi 12T Pro. Это, в частности, подтверждается линейной диаграммой разряда аккумулятора в настройках питания. После отключения оптимизации смартфон начал резко терять энергию.

Стоит ли отключать оптимизацию Xiaomi

То, с чем столкнулся я всего за 20 минут использования Xiaomi с отключенной оптимизацией HyperOS, — ерунда по сравнению с тем, что о последствиях пишут другие люди. В 2021 году у пользователя Reddit, отключившего оптимизацию, слетели все разрешения приложений, а еще в 2018-м отмечалось, что без оптимизатора на смартфон перестают поступать обновления.

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О каком повышении производительности и снятии ограничений говорят «эксперты» из интернета, которые советуют отключить оптимизацию Xiaomi? Они сами ее отключали? Вероятно, нет, но доверчивые люди продолжают следовать их советам, уверяя себя, что так лучше.

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