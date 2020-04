Я протестировал «Быстрые команды» для Android. Это какая-то дичь

«Быстрые команды», которые появились в iOS 12, на мой взгляд, являются одним из главных преимуществ iOS над Android. Благодаря им мне удалось расширить функциональные возможности своих устройств, научив их такому, чего ни один Android-смартфон ни за что не сделает при помощи штатных инструментов. Благодаря «Быстрым командам» я научил свой iPad распаковывать архивы без стороннего софта, запускать видео из YouTube в режиме «картинка-в-картинке» и даже искать активные прокси-сервера для Telegram. У Google, к сожалению, ничего такого не было. Ну, по крайней мере, я так думал, пока не узнал о существовании приложения IFTTT (скачать), которое многие называют «Быстрыми командами» для Android.

Классные фишки iOS, которых мне остро не хватает на Android

Что такое IFTTT

IFTTT – это приложение для автоматизации на Android многих бытовых процессов, благодаря чему удаётся существенно облегчить использование смартфона и вообще расширить его возможности. Название IFTTT представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается, как If this then that, что в приблизительном переводе на русский язык значит «если то, тогда так». Проще говоря, это приложение, которое выполняет различные сценарии, активируясь автоматически при срабатывании какого-то триггера. Например, если температура воздуха на улице опустилась ниже 0 градусов Цельсия, оно пришлёт вам уведомление, и т.д.

Несмотря на то что IFTTT и «Быстрые команды» имеют общую природу, они устроены немного по-разному. В IFTTT все доступные сценарии, которыми можно воспользоваться, уже добавлены по умолчанию, а вот в «Быстрых командах» есть только часть из многих существующих, потому что большую часть из них создают энтузиасты. Поэтому для iOS шорткаты – так ещё называют команды – зачастую приходится искать на сторонних ресурсах, что может быть неудобно, учитывая ограничения, которые Apple устанавливает из соображений безопасности.

Как установить IFTTT

Честно говоря, мне подход IFTTT нравится больше, потому что возможность найти всё в одном месте для меня является преимуществом. Кроме того, для удобства пользователей в IFTTT сценарии поделены на разделы: Google, Sonos, Smart Home, Music и множество других. Я специально даю названия разделов на английском, потому что IFTTT не имеет поддержки русского языка. Впрочем, учитывая, что все ваши манипуляции с приложением будут сводиться только к добавлению команд, описание которых даётся в предельно простом виде, это не должно стать проблемой.

Установка IFTTT производится точно так же, как и у «Быстрых команд». Но если «Быстрые команды» для iOS нужно скачивать из App Store, за IFTTT для Android по понятным причинам нужно идти в Google Play. Перейдите по этой ссылке, скачайте приложение и пройдите авторизацию: это можно сделать как с помощью аккаунта Google, Facebok, так и с помощью учётной записи Apple, которая позволит скрыть ваш реальный адрес электронной почты. Я именно так и сделал.

Как пользоваться IFTTT

Признаюсь честно, я сам пока разбираюсь с IFTTT и продолжаю открывать для себя все его возможности, поэтому, возможно, о каких-то скрытых или неявных фишках ещё могу не знать. Однако того, что я уже о нём узнал, мне хватило, чтобы понять – это и близко не похоже на то, что предлагает Apple. Мало того, что изрядная часть сценариев не работает в принципе, так они ещё и не предлагают тех же возможностей, что и «Быстрые команды» на iOS.

Наши читатели, с подачи которых я решил воспользоваться IFTTT, утверждали, что на Android команды работают не хуже, чем на iOS, но это было чистой воды лукавством. Нет, конечно, я допускаю, что это я что-то сделал не так, но это никак не оправдывает IFTTT. Ведь значит, что разработчики так намудрили, что если у меня не получилось разобраться в нём, значит, не получится и у подавляющего большинства пользователей. Впрочем, не верьте мне на слово, а попробуйте сами.

Запустите IFTTT, в нижней части экрана нажмите на кнопку Get more и перед вами появится окно со всеми доступными сценариями, которые вы можете установить себе. Многие из них требуют обязательной авторизации, поэтому не удивляйтесь, если при активации сценария он попросит подтвердить действие в аккаунте Google.

Что может IFTTT

IFTTT действительно предлагает большое количество вариантов автоматизации, вот только удобных среди них не так много.

С помощью IFTTT можно создавать сценарии для управления умным домом Xiaomi, добавив себе команду Google Assistant x Yeelight;

IFTTT позволяет настроить оповещения о полной зарядке смартфона, что довольно удобно, если вы боитесь, что аппарат проведёт у розетки слишком много времени, а его аккумулятор деградирует раньше времени;

IFTTT удобен в сценариях, предполагающих работу с геолокацией. Благодаря ему я смог настроить отключение мобильных сетей при заходе домой с автоматическим включением Wi-Fi и наоборот – для экономии заряда;

IFTTT реально удобно работает со штатными приложениями сообщений для Android, отправляя послания близким в случае, если аккумулятор смартфона вот-вот разрядится, чтобы те не переживали.

Автоматизация Android

На этом всё. Других полезных сценариев мне найти не удалось. Никакой возможности загрузки видео из YouTube, ни функции перехода в режим «картинка-в-картинке» при выходе из приложения, ни быстрого поиска прокси-серверов для Telegram, которыми я активно пользуюсь – ничего такого там нет. Нет, конечно, IFTTT позволяет сохранять ссылки на видео из YouTube в Dropbox и другие облачные хранилища, но на кой чёрт мне эти ссылки, если я хочу скачать видео и иметь возможность смотреть его прямо на смартфоне без подключения к интернету?

Apple решила подобрать для iOS 14 то, что давно выбросили из Android

В общем, скажу так: IFTTT имеет право на жизнь, если вам хочется поиграть с автоматизацией и проверить, что это такое, на себе. Это приложение может пригодиться в простейших сценариях вроде тех, что я описал выше – например, при автовключении и отключении сотового соединения и Wi-Fi, — но не более того. Для по-настоящему крутых манипуляций, которые способны расширить возможности вашего смартфона или планшета, — вам к Apple и её «Быстрым командам».