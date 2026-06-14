Пока все рассуждают о том, чем плох мессенджер MAX, я смотрю на проблему безопасности Android глубже, осознавая вред, который может приносить и другой софт. Большинство приложений мы ставим один раз и забываем. А они продолжают жить своей жизнью: читают контакты, фото и SMS в фоне, даже если вы их не открывали полгода. Я решил это проверить и удалил пять приложений, которым раньше доверял.

Зачем вообще проверять разрешения приложений на Android

Смысл аудита в том, что многие приложения обращаются к вашим данным в фоне, даже когда вы их не запускаете. Я провожу такую ревизию раз в несколько месяцев, чтобы убедиться, что ничего не злоупотребляет разрешениями без его ведома и не сливает данные.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Здесь важно понимать одну вещь. Разрешение, использованное в фоне, не всегда означает слежку — часто это обычная синхронизация или системный кэш. Но если приложением вы не пользуетесь месяцами, а оно всё равно лезет к контактам и фото, это хороший повод задать вопрос: зачем оно вообще на телефоне.

Чем опасен мессенджер WhatsApp*

Первым под удаление попал WhatsApp*. Причина простая, и она заключается отнюдь не в том, что в России появился мессенджер MAX. Просто после блокировки я им почти не пользуюсь и последний раз открывал его несколько месяцев назад, возможно, около полугода. При этом в истории использования я увидел, что за последние сутки приложение обращалось к контактам и к фото с видео.

Скорее всего, дело в синхронизации, тем более что многие приложения на моём телефоне уходят в глубокий сон, когда ими не пользуются. Но у меня такая логика: если до тебя при необходимости могут достучаться и через другие мессенджеры, включая достойные альтернативы Telegram в России, а спам всё равно фильтруется блокировкой, держать неиспользуемый мессенджер с доступом к контактам незачем. В итоге приложение я удалил, но данные решил сохранить.

Link to Windows — что делает это приложение в фоне

Второй кандидат — Link to Windows, приложение Microsoft для связи смартфона с компьютером, о котором рассказывал наш автор Кирилл Пироженко. Для меня же это наследие старых привычек с Galaxy S23, и после перехода на новый смартфон я про эту программу попросту забыл.

Здесь две претензии. Во-первых, на старом телефоне приложение заметно сажало батарею, потому что для работы ему нужно постоянное соединение по Bluetooth. Во-вторых, хотя я не открывал его с прошлого лета, за последние сутки в фоне использовались разрешения на контакты и SMS. Для приложения, которым перестали пользоваться, это лишний повод отправить его в корзину.

Ненужные приложения Google на Android

Дальше досталось двум приложениям самой Google. Google Фото я держу на телефоне нерегулярно: ставлю и удаляю под рабочие задачи, а в остальное время не трогаю, потому что не люблю облачные фотогалереи. При проверке я увидел, что приложение за сутки обращалось к фото и видео — что ожидаемо и, вероятно, связано с системным кэшем, так как резервное копирование у меня отключено.

Важный нюанс: полностью удалить Google Фото не получилось — приложение можно только отключить и удалить его обновления. Это типичная ситуация для предустановленных программ. То же самое произошло с Google Meet: никогда не пользовался им на телефоне, предпочитая компьютер, но в истории за сутки приложение всё равно использовало доступ к контактам.

Самое опасное приложение Google на телефоне

Главным открытием стало основное приложение Google. Я использую его в основном ради Google Объектива и почти не открываю напрямую. Но именно у него оказался самый широкий доступ к данным: за сутки приложение задействовало пять разрешений — устройства поблизости, геолокацию, контакты, SMS и журнал вызовов.

Удалять его я не стал — вместо этого просто отключил приложение. Это разумный компромисс для системных программ, которые нельзя стереть полностью: отключение убирает их активность и снимает лишние разрешения, не ломая систему.

Как самому проверить разрешения и убрать лишнее

Главная мысль материала простая: периодическая чистка телефона экономит память, ускоряет работу и закрывает часть утечек данных. Особенно это актуально для тех, кто берёт смартфоны с предустановленным набором приложений, — там бывает больше лишнего софта.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Если хотите повторить такую же ревизию, действуйте по шагам:

Откройте настройки смартфона и найдите раздел приватности или конфиденциальности. Зайдите в панель разрешений и посмотрите историю за последние 24 часа — какие приложения обращались к контактам, фото, SMS, геолокации и звонкам. Отметьте приложения, которыми вы давно не пользуетесь, но которые активны в фоне. То, что не нужно, удаляйте; предустановленные программы, которые нельзя стереть, отключайте и удаляйте их обновления. Заодно отключите ненужные приложения от оператора и почистите дубликаты фото и мусорные файлы.

Отдельно стоит пройтись по приложениям с искусственным интеллектом и оператор­скому софту: именно там чаще всего встречается лишний доступ к данным по умолчанию.

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.