Истерия вокруг блокировок интернета в России обрастает разными мифами. В частности, некоторые эксперты говорят о том, что VPN перегревает смартфон и становится причиной взрыва. Отчасти этому можно поверить, но вина может лежать на плечах не только VPN, но и других приложений на Android, работающих в фоне. Хорошая новость в том, что проблему обычно решает одна настройка, а не сброс или замена смартфона.

Чем опасен перегрев смартфона

Главная причина переживать из-за нагрева — это не дискомфорт в руке, а необратимый вред аккумулятору. Тепло ускоряет химические реакции внутри батареи, и это её старит, постепенно разрушая материалы, которые участвуют в работе элемента. Причём порой не помогает даже функция защиты аккумулятора, о которой мы говорили в отдельном материале.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

По мере деградации внутренних компонентов ёмкость батареи падает, и это уже постоянное повреждение, которое нельзя откатить или починить — только заменой аккумулятора. Поэтому к источникам тепла стоит относиться серьёзно, а не списывать всё на жаркую погоду.

Один из заметных источников тепла — быстрая зарядка: чем быстрее подаётся мощность, тем сильнее нагрев. Её можно отключить, а ещё стоит держать максимальный заряд на уровне 80%, поскольку последние проценты дают самую большую нагрузку на литий-ионную батарею. Но зарядка — лишь часть истории: куда чаще батарею мучают неоптимизированные приложения.

Как найти приложение, которое нагревает телефон

Главный инструмент против перегрева — это экран расхода батареи в настройках. Особенно он полезен, если у вас включён адаптивный режим батареи: эта функция должна машинно подстраиваться под ваши привычки, но срабатывает не всегда верно.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

В разделе с дневным расходом нужно открыть подробную статистику и посмотреть разбивку по датам и времени. Удобный метод простой: выбрать дни с самым высоким расходом и найти приложения, которые съели больше всего заряда. Делается это так:

Откройте настройки и перейдите к разделу батареи. Найдите дневной график расхода и откройте подробности. Выберите даты с пиковым расходом заряда. Отметьте приложения, которые тратят больше всего энергии.

У меня стабильными виновниками оказались Telegram и VK — приложения, которые активно тянут данные. Если в вашем списке всплывают похожие «прожорливые» программы, дальше с ними нужно что-то делать.

Как ограничить фоновую активность на Android

Сама ключевая настройка — это ограничение фоновой активности для приложений, которыми вы пользуетесь редко, но удалять не хотите. Так программа перестаёт пассивно расходовать заряд и греть телефон, когда вы её не открываете. Логично? Очень!

В управлении расходом батареи для приложения можно выбрать оптимизированный или неограниченный профиль либо полностью выключить фоновую активность переключателем. Но не забывайте, что ограничение фоновой активности может привести к проблемам с получением уведомлений.

Когда включать экономию трафика и энергосбережение против перегрева Android

Экономия трафика и режим энергосбережения — это средства на крайний случай, а не для постоянного использования. Они помогают в трудную минуту, но заметно урезают комфорт: ограничивают мощность процессора и фоновую передачу данных.

Многие телефоны позволяют настроить режим энергосбережения под себя или предлагают разные профили: обычный и экстремальный. Главный совет перед включением: загляните в настройки этого режима заранее. Например, можно отключить только постоянно включённый экран и приглушить яркость, не жертвуя при этом работой нужных приложений в экстренной ситуации. Так переход в режим экономии ощущается мягче, и вы не остаётесь без важных функций именно тогда, когда они нужны.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Если телефон греется и быстро садится, не спешите винить обновление или планировать замену устройства. Сначала откройте экран расхода батареи, найдите пару самых прожорливых приложений и ограничьте их фоновую активность. Чаще всего именно это убирает лишний нагрев и заодно бережёт ёмкость аккумулятора на годы вперёд.