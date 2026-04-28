У меня самого хватает претензий к национальному мессенджеру. Я подробно объяснялся в материале, почему не рекомендую MAX. Но когда я спросил знакомых, почему они не устанавливают приложение, ответы оказались совсем другого порядка. Не «интерфейс хуже Telegram» и не «нет нужных функций». Люди боятся слежки через камеру, уверены, что MAX блокирует Telegram и считают, что мессенджер читает их переписку. Разбираю каждый аргумент с уважением, на которое он заслуживает. То есть с иронией.

В мессенджере MAX совсем нет контактов

Первый аргумент звучит так:

Да там вообще никого нет. Я установил, посмотрел: один контакт, и тот бот. Зачем мне мессенджер-пустышка? Telegram придумали умные люди, там вся моя жизнь. А MAX — это для чиновников и школьников.

Понимаю скептицизм. Только вот цифры немного расходятся с этой картиной мира. В апреле 2026 года ежедневная аудитория MAX превысила 80 миллионов человек, а всего зарегистрировано более 110 миллионов пользователей. Это больше, чем население большинства европейских стран. Второе место среди мессенджеров в России после Telegram — по данным Mediascope.

Когда мой знакомый открывает MAX и видит один контакт — скорее всего, приложению просто не дали разрешение на доступ к телефонной книге. Уж лучше бы прочитал инструкцию, где я объяснял, что делать, если MAX не видит контакты. После того как разрешение выдано, большинство контактов обнаруживается в приложении с первого раза. Потому что они там уже давно (просто сами тоже молчат об этом).

MAX блокирует Telegram и другие мессенджеры

Эта теория особенно богатая:

Я слышал, что MAX специально замедляет Telegram. Ставишь MAX, и сразу Telegram начинает тупить. Это же очевидно, им выгодно убрать конкурента. ВК вообще хочет всех пересадить на свои приложения, вот и гадят потихоньку.

Логика железная. Только в реальности все устроено иначе. Замедлением и блокировками занимается Роскомнадзор — государственный регулятор, а не разработчики мессенджера. MAX блокирует Telegram ровно так же, как Google Chrome блокирует Firefox, то есть никак. Это два разных приложения от разных компаний. Одно из них устанавливает государство на все новые смартфоны. Другое замедляет тот же самый Роскомнадзор.

Почему блокируют Telegram в России и кто за этим стоит, я уже подробно объяснял. Спойлер: ВК тут ни при чем. Замедление Telegram происходит на уровне сетевой инфраструктуры операторов и никак не связано с тем, стоит у вас MAX или нет.

MAX читает переписки пользователей

Вот эта версия вызывает особое восхищение:

Я точно знаю, что там сотрудники VK сидят и читают переписку. Им просто интересно, о чем люди пишут. А потом еще продают данные. Я своей жене написал про холодильник, и сразу реклама холодильников полезла. Совпадение? Не думаю.

Значит, холодильник. Хорошо. MAX читает сообщения пользователей? Нет, не читает в том смысле, что сотрудники сидят и разбирают вашу переписку. Но хранит на российских серверах и передает по запросу правоохранительных органов. Это прописано в пользовательском соглашении.

Однако тут важный момент, который мои знакомые почему-то игнорируют. MAX видит переписку ровно в том же объеме, в котором ее видит ВКонтакте. Те же серверы, та же юрисдикция, та же готовность сотрудничать с органами. При этом все мои знакомые, которые боятся, что MAX читает переписки, спокойно сидят в ВК, обсуждают там личные дела и публикуют фотографии с отдыха. Логика этой позиции ускользает от меня уже несколько месяцев.

MAX следит за пользователями Android

Это моя любимая версия:

MAX постоянно включает камеру и микрофон в фоне. Они все записывают. Наверное, сохраняют куда-то на сервер и потом могут использовать против тебя.

MAX следит через камеру? Нет. Приложение использует камеру и микрофон по прямому назначению: когда вы звоните или снимаете что-то внутри приложения. MAX прослушивает пользователей через микрофон? Нет. Но вот что мессенджер реально делает (и это задокументировано): он отслеживает, используете ли вы VPN. Анализирует сетевые соединения и передает данные о вашей сети на серверы. Это не легенда, это исследование, которое провели технические специалисты в марте 2026 года. Как проверить MAX на прослушку и слежку, можете узнать отдельно. А следить за обновлениями по безопасности удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX — публикуем разборы сразу после появления новых данных.

Мошенники в MAX повсюду и крадут данные

Этот аргумент самый честный из всех:

Мне уже три раза пытались взломать аккаунт. Пишут, что я выиграл приз, просят код из SMS. Один раз почти попался. MAX вообще не защищает от мошенников, это какая-то помойка. В Telegram такого нет.

Ну, во-первых, в Telegram такого полно (просто знакомый не замечает). Мошенники в MAX действительно активны: взломы аккаунтов, фишинговые боты, схемы с призами. Это реальная проблема, которую госмессенджер решает медленнее, чем хотелось бы.

В этом смысле безопасность MAX не хуже и не лучше любого другого мессенджера в России. Мошенники работают там, где есть аудитория. А аудитория в MAX сейчас огромная — значит, и мошенников много. Точно такие же схемы работают в Telegram, WhatsApp и ВКонтакте. Защита в MAX от мошенников — двухфакторная аутентификация, которую большинство не включает, и базовая цифровая грамотность. То же самое, что нужно в любом другом мессенджере. Актуальные схемы мошенников разбираем в телеграм-канале AndroidInsider.ru — там выходят предупреждения сразу после появления новых угроз.

Нужно ли делать Цифровой ID в MAX

И финальная страшилка:

Я слышал, что там можно сделать цифровой паспорт прямо в телефоне. И потом они знают вообще все про тебя. Имя, адрес, паспортные данные. А если взломают — у мошенников окажется твой цифровой паспорт. Я лучше обычный паспорт в сейфе подержу.

Цифровой ID в MAX — это добровольная функция верификации личности через Госуслуги. Никто его делать не заставляет. Он нужен для удобства: подтверждение личности в сервисах, льготы, авторизация без лишних шагов. Аналог того, что уже есть в приложении Госуслуги.

Теперь про страшное. Все данные, которые попадают в Цифровой ID (имя, паспортные данные, СНИЛС) уже есть на Госуслугах. Если вы пользуетесь Госуслугами, государство давно знает про вас все. Но все равно можете прочитать, что будет, если сделать Цифровой ID в MAX. Если вы не используете Госуслуги в принципе — тогда да, не делайте. Но тогда у вас куда более серьезные проблемы с цифровой жизнью, чем Цифровой ID в мессенджере.

Я понимаю скептицизм в отношении MAX. У меня самого он есть, и я о нем пишу открыто. Но страхи про камеру, микрофон и сотрудников ВК, читающих переписку про холодильники, — это не скептицизм. Это просто непонимание того, как работают технологии. Устанавливать ли MAX на Android — решайте сами. Мне пришлось.