Я выяснил, сколько камер нужно смартфону. Одной вам точно не хватит

Несколько лет назад смартфоны оснащались только одной камерой, которую дополняла фронталка. Все было очень просто: передней мы снимаем себя, а тыльной — окружающих. Сегодня нормой стало наличие двух, трех, четырех и даже пяти камер сзади. Большинство людей не понимает, зачем нужно столько глазков, из-за чего покупатели делятся на два лагеря: первые хотят всего да побольше, а вторые уверены, что все эти дополнительные модули — обман, и достаточно всего одной, но хорошей камеры. Увы, представители обоих групп неправы. Сегодня вы узнаете, сколько камер нужно смартфону на самом деле и почему нельзя ограничиться только одной.

Виды камер на телефоне

Профессиональный фотоаппарат является довольно громоздким устройством, которое помимо прочего дополняется комплектом из сменных объективов, позволяющих использовать одну камеру в разных сценариях. Смартфон несовместим с подобными аксессуарами и должен оставаться относительно компактным, чтобы помещаться в карман владельца. Поэтому для расширения возможностей основной устанавливаются дополнительные камеры, выполняющие вспомогательную роль:

Сверхширокоугольная камера характеризуется коротким фокусным расстоянием, благодаря чему позволяет захватить в кадр больше объектов, чем основная. При наличии автофокусировки также умеет делать макро-снимки на близком расстоянии. Пример модели с хорошим ультрашириком — смартфон OnePlus 11.

характеризуется коротким фокусным расстоянием, благодаря чему позволяет захватить в кадр больше объектов, чем основная. При наличии автофокусировки также умеет делать макро-снимки на близком расстоянии. Пример модели с хорошим ультрашириком — смартфон OnePlus 11. Макро-камера предназначена для съемки объектов на близком расстоянии, где бессилен основной модуль. В этом сценарии она является альтернативой сверхширику, если производитель не оснастил его автофокусировкой. Отличный макро-модуль, к примеру, установлен в смартфоне Redmi Note 10 Pro. Он не только обладает сносным разрешением 5 Мп, но и сопровождается объективом с двукратным оптическим приближением, а также оснащен автофокусом.

предназначена для съемки объектов на близком расстоянии, где бессилен основной модуль. В этом сценарии она является альтернативой сверхширику, если производитель не оснастил его автофокусировкой. Отличный макро-модуль, к примеру, установлен в смартфоне Redmi Note 10 Pro. Он не только обладает сносным разрешением 5 Мп, но и сопровождается объективом с двукратным оптическим приближением, а также оснащен автофокусом. Сенсор глубины или времяпролетный объектив не осуществляет съемку самостоятельно, а является дополнением для основной камеры realme C33 и массы других дешевых смартфонов. Он помогает делать художественные снимки с размытием, отделяя объект от фона. Разрешение не играет принципиально роли, да и сам сенсор глубины — фишка абсолютно маркетинговая, ведь во время съемки на основную камеру в качестве него способен выступать сверхширик и любой другой модуль. Наконец, размытие можно сделать и при помощи алгоритмов обработки изображения.

или времяпролетный объектив не осуществляет съемку самостоятельно, а является дополнением для основной камеры realme C33 и массы других дешевых смартфонов. Он помогает делать художественные снимки с размытием, отделяя объект от фона. Разрешение не играет принципиально роли, да и сам сенсор глубины — фишка абсолютно маркетинговая, ведь во время съемки на основную камеру в качестве него способен выступать сверхширик и любой другой модуль. Наконец, размытие можно сделать и при помощи алгоритмов обработки изображения. Портретная камера или телевик — это объектив с более длинным фокусным расстоянием относительно основного модуля, благодаря чему удается достичь оптического приближения. Кратность зума обычно варьируется в пределах 2-3х, прямо как на смартфоне Samsung Galaxy S23.

или телевик — это объектив с более длинным фокусным расстоянием относительно основного модуля, благодаря чему удается достичь оптического приближения. Кратность зума обычно варьируется в пределах 2-3х, прямо как на смартфоне Samsung Galaxy S23. Перископическая камера — объектив с еще более длинным фокусным расстоянием, позволяющим сделать 5-кратное или даже 10-кратное оптическое приближение. Перископической она называется из-за своего расположения перпендикулярно корпусу смартфона Xiaomi 12S Ultra и других похожих моделей.

— объектив с еще более длинным фокусным расстоянием, позволяющим сделать 5-кратное или даже 10-кратное оптическое приближение. Перископической она называется из-за своего расположения перпендикулярно корпусу смартфона Xiaomi 12S Ultra и других похожих моделей. Камера с микроскопом представляет из себя довольно редкую вещь, которую можно встретить, например, в смартфоне OPPO Reno8 T. По сути, это продвинутый макро-модуль, не только снимающий на близком расстоянии, но и предлагающий внушительную кратность зума.

представляет из себя довольно редкую вещь, которую можно встретить, например, в смартфоне OPPO Reno8 T. По сути, это продвинутый макро-модуль, не только снимающий на близком расстоянии, но и предлагающий внушительную кратность зума. Камера ночного видения — прерогатива защищенных смартфонов наподобие DOOGEE S99. Название говорит само за себя. От основной ее отличает черно-белое изображение, видимое даже без внешнего освещения.

— прерогатива защищенных смартфонов наподобие DOOGEE S99. Название говорит само за себя. От основной ее отличает черно-белое изображение, видимое даже без внешнего освещения. Камера с тепловизором тоже встречается в защищенных устройствах. В частности, ей оснащен смартфон Blackview BV6600 Pro. Как и сенсор глубины, тепловизор не осуществляет съемку, а лишь дополняет основную камеру, позволяя наблюдать за распределением температуры окружающих поверхностей.

Неужели никак нельзя обойтись без всех этих вспомогательных модулей? Откровенно говоря, от половины из них можно отказаться. Однако некоторые все-таки будут полезны. Более того, они исправят недостатки основной камеры смартфона, которых предостаточно даже у самого хорошего сенсора.

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Почему телефону недостаточно одной камеры

Недавно я рассказывал о важности размера сенсора и привел объяснение, зачем смартфону большая камера. Допустим, производитель оснастил свою модель самой крупной на сегодняшний день матрицей Sony IMX989, отлично фотографирующей днем и вечером, но совершенно не позаботился об установке дополнительных объективов. Вот с какими проблемами столкнется владелец такого смартфона:

угол захвата можно будет только уменьшить за счет цифрового приближения, но сделать шире не получится;

основная камера плохо снимает объекты вблизи, так как не может сфокусироваться;

большие сенсоры создают естественное размытие фона, от которого невозможно избавиться;

основная камера искажает лица на фото при съемке вблизи;

цифровой зум очень слаб, а при переходе на каждую следующую ступень приближения снижается качество картинки.

Если на профессиональном фотоаппарате всего этого можно избежать за счет использования другого объектива или изменения фокусного расстояния, то владельцу смартфона нужно переключаться на дополнительную камеру. Так сколько же их должно быть?

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Сколько камер нужно смартфону

На сегодняшний день идеальный набор камер смартфона состоит из пяти объективов, где помимо фронталки и основы есть:

сверхиширик с автофокусом (берет больше объектов в кадр, может использоваться для съемки в близи, а также способен выполнять роль сенсора глубины для добавления эффекта размытия);

телеобъектив с оптическим зумом 2-3х (идеально подходит для портретной съемки, так как не искажает форму объектов, а еще позволяет достичь заметного приближения без существенной потери качества);

перископическая камера с оптическим зумом 5-10х (при наличии телеобъектива позволяет нивелировать переход с цифрового на оптический зум, а также делает фотографии с очень сильным приближением, почти не снижая качество изображения).

В этой троице можно пренебречь камерой-перископом, которая пригодится только тем, кто любит фотографировать объекты издали. Телевик, конечно, тоже использует оптическое приближение, однако его кратность всегда меньше. Так что при определении, нужна вам перископическая камера или нет, исходите из практической надобности зума.

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Смартфоны с лучшей камерой на 2023 год

Телефон с хорошей камерой можно купить и за 20 тысяч рублей, однако он будет достойно снимать только на основной модуль. Максимально прокаченными с точки зрения возможностей съемки фото и видео на сегодняшний день являются дорогие модели:

К минусам этих смартфонов можно отнести не только высокую цену, но и размеры. Установить несколько продвинутых камер в компактный корпус невозможно. Так что вам всегда придется искать компромисс между удобством использования и качеством съемки. А найти золотую середину и узнать о других важных характеристиках поможет наш текст с подробной инструкцией, как выбрать смартфон с хорошей камерой.