За что я не люблю сканер отпечатка на смартфоне

Современные смартфоны хранят в себе огромное количество конфиденциальной информации о владельце, а потому производители мобильной техники предлагают несколько способов блокировки экрана, чтобы никто из посторонних не смог получить доступ к вашим данным. Среди методов защиты наибольшей популярностью пользуется сканер отпечатка. Он считается максимально удобным и безопасным, так как позволяет владельцу разблокировать смартфон, просто приложив палец к специальному сенсору. Однако у технологии сканера отпечатка пальца есть ряд недостатков, делающих ее едва ли не самым плохим вариантом защиты смартфона.

Пароль блокировки экрана

В чем заключается одно из главных преимуществ сканера отпечатков? Скорее всего, отвечая на этот вопрос, вы назовете невозможность разблокировать смартфон чужими руками, однако будете неправы. Хотя на фоне других методов защиты вроде PIN-кода, графического ключа или пароля отпечаток выглядит более безопасным, на практике вам все равно придется выбрать альтернативный способ разблокировки.

Итак, когда вы регистрируете отпечаток, смартфон предлагает создать графический ключ или, например, PIN-код. Таким образом, если устройство попадет в руки злоумышленника, ему даже не придется насильно заставлять вас прикладывать палец к сенсору. Он просто может подобрать пароль или графический ключ, что сведет на «нет» всю рекламируемую безопасность сканера.

Не работает сканер отпечатков

Честно говоря, ситуации, когда сканер отпечатков неисправен, случаются крайне редко. Но это не значит, что при использовании данного способа блокировки экрана вы будете чувствовать максимальный уровень комфорта. Напротив, сканер может доставить массу неудобств.

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Стоит пальцу немного вспотеть, как сенсор откажется вас распознавать. Особенно часто это случается со сканерами в кнопке питания, которые отличаются скромной площадью. Кроме того, при наличии любого загрязнения как на руках, так и на самом сенсоре, распознавание становится практически невозможным в связи с чем вам приходится вспоминать, какой пароль или графический ключ вы назначили в качестве альтернативного способа блокировки экрана.

Также со сканером не получится разблокировать смартфон зимой, даже если вы купили перчатки для сенсорного экрана. Датчику отпечатка нужен узор вашего пальца, а не тепло, исходящее от него. В этом отношении намного более удобным способом разблокировки выглядит распознавание по лицу. Может, лучше попробовать его?

Телефон постоянно включается

Можно подумать, что чистые руки и теплая погода — стопроцентный залог высокого уровня комфорта при использовании датчика отпечатка. Но и тут вы, если вдруг решите оправдать этот способ разблокировки смартфона, ошибетесь. Особенно, если пользуетесь гаджетом со сканером в кнопке питания и носите мобильное устройство в одном из карманов.

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Производители смартфонов располагают элементы управления на корпусе таким образом, чтобы ваши пальцы идеально ложились на все кнопки, включая клавишу питания. Когда вы блокируете смартфон, нажимая на нее пальцем, а затем кладете устройство в карман или сумку, датчик может распознать повторное нажатие. На дисплее появиться интерфейс рабочего стола, а через пару секунд будет совершен звонок одному из контактов, или выполнено любое другое действие, так как экран окажется разблокированным.

В принципе, проблема довольно легко решается назначением в качестве способа разблокировки не прикосновение к сканеру, а полноценное нажатие на кнопку. Но, если датчик располагается в другом месте (например, сзади), случайных касаний избежать не удастся. Что ж, привыкайте держать пальцы подальше от сканера, когда убираете телефон.

Пароль после перезагрузки

Допустим, вас не особо беспокоит безопасность технологии сканера отпечатков, в ваших краях круглый год тепло, руки у вас всегда сухие и чистые, а проблема случайных нажатий никогда не давала о себе знать. В таком случае вы столкнетесь с другой проблемой датчика — необходимостью ввода пароля после перезагрузки смартфона.

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То есть вы, выбрав разблокировку экрана по отпечатку как самый удобный вариант, будете вынуждены всякий раз вспоминать пароль или графический ключ после выполнений перезагрузки. Конечно, вы вряд ли часто включаете и выключаете телефон, но устройство может это делать и без вашей помощи. К примеру, мой смартфон произвольно перезагружается чуть ли не каждый день. А потому, решив достать устройство из кармана, мне приходится заново вводить пароль. Возможно, с чем-то похожим сталкивались и вы.

Безопасность Андроид

Наконец, важно более подробно остановиться на безопасности дактилоскопа. Ранее я уже говорил, что ее степень не может быть высокой, если в качестве альтернативного средства разблокировки вы зарегистрируете простой графический ключ или PIN-код. Но даже в случае, когда все пароли сложные, у злоумышленника остается возможность обмануть сканер отпечатков.

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Ему достаточно приложить ваш палец к датчику или снять слепок. Причем для выполнения второго действия мошеннику даже не нужно с вами контактировать. Информация о рисунке пальца хранится как в самой системе, так и в приложениях, где для осуществления входа требуется дотронуться до сканера. А теперь представьте, что в какой-то момент в сеть будет слита база данных, которая по стечению обстоятельств окажется в руках злоумышленника, получившего доступ к телефону. Вы все равно продолжите думать, что отпечаток пальца — самый удобный и безопасный способ разблокировки устройства?