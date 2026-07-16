16 июля из магазина приложений Google Play исчезли MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и другие российские сервисы. Главный вопрос который сразу возник у всех: это начало чего-то большего, или все ограничится блокировкой отечественных сервисов, а магазин продолжит жить обычной жизнью? Разбираю, что известно и что реально может произойти дальше.

Почему MAX и приложения VK удалили из Google Play

Хронология короткая и красноречивая. 13 июля Евросоюз ввел новый пакет санкций — в список попали VK и юридическое лицо, связанное с мессенджером MAX. 16 июля из Google Play исчезли карточки всех затронутых сервисов: MAX удалили из Google Play, следом VK вместе с Одноклассниками и Mail.ru.

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Google публично не объяснил решение. Формально связь с санкциями не подтверждена самой компанией, но другой логики у произошедшего нет. Важный нюанс: приложения убрали не по требованию российских властей. Это решение Google в рамках соблюдения западного санкционного законодательства — та же схема, что с удалением MAX из App Store в июне. Следить за развитием событий удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что власти сказали об удалении MAX и VK

Реакция последовала быстро, но без призывов к немедленным ответным мерам:

депутат Антон Немкин заявил что России «больше нельзя рассчитывать на зарубежные магазины» и призвал активнее развивать RuStore как национальную альтернативу;

депутат Александр Ющенко допустил переговоры с Google о возвращении приложений — то есть диалог, а не блокировку;

официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее «классикой цензуры Запада».

Главное что объединяет все эти заявления: никто из официальных лиц не предложил немедленно заблокировать Google Play в России в ответ на удаление приложений. Риторика есть, конкретных инициатив пока нет.

Могут ли в России заблокировать Google Play

Технически — да, это возможно. Роскомнадзор умеет блокировать ресурсы, и Google Play как сервис технически ничем не защищен от этого механизма. Но само по себе удаление российских приложений на Android из магазина автоматически к блокировке не приводит — для этого нужны конкретное решение и юридическое основание.

Показательный момент: 14 июля (за два дня до удаления приложений) Роскомнадзор опубликовал заявление о том, что не блокирует Google, Apple и GitHub. Это актуальная официальная позиция ведомства на момент публикации этого текста. Не гарантия на будущее, но важный сигнал: регулятор специально обозначил что эти сервисы вне зоны блокировок прямо сейчас.

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Прецеденты есть в обе стороны. Telegram блокировали и разблокировали. LinkedIn заблокировали в 2016-м и не разблокируют до сих пор. Roblox заблокировали и разблокировали в 2026-м. Каждый случай решался индивидуально. Блокировка Google Play в России — сценарий возможный, но не неизбежный и явно не сиюминутный.

Что будет, если в России заблокируют Google Play

Разберу по уровням, потому что «заблокировали Google Play» может означать очень разные вещи:

Уровень 1 — только сайт и каталог . Зайти на play.google.com через браузер не получится. Искать и скачивать новые приложения на Android через Google Play — нельзя. Но уже установленные приложения продолжат работать.

. Зайти на play.google.com через браузер не получится. Искать и скачивать новые через Google Play — нельзя. Но уже установленные приложения продолжат работать. Уровень 2 — загрузки и обновления . Приложения перестанут обновляться через Google Play. Установить новые через магазин тоже нельзя. Это серьезнее, но все еще не конец — уже установленные программы работают.

. Приложения перестанут обновляться через Google Play. Установить новые через магазин тоже нельзя. Это серьезнее, но все еще не конец — уже установленные программы работают. Уровень 3 — Google Play Services. Вот это уже критично. Google Play Services — системная прослойка, через которую работают push-уведомления, авторизация через Google-аккаунт, геолокация для многих приложений и покупки. Если Google отзовет доступ к этим сервисам, часть приложений начнет работать некорректно или вовсе перестанет запускаться.

Важно понимать: все три уровня — разные решения. Google может ограничить только каталог, оставив Services нетронутыми. Или наоборот. Не стоит ожидать что «всё отключится одновременно».

Альтернативы Google Play уже существуют:

RuStore: основная российская альтернатива с растущим каталогом;

HUAWEI AppGallery: для смартфонов HUAWEI и HONOR;

Samsung Galaxy Store: для устройств Samsung;

Xiaomi GetApps: для смартфонов Xiaomi, REDMI и POCO;

официальные APK с сайтов разработчиков: для всех Android-устройств.

MAX на Android, VK и другие российские сервисы уже доступны через эти каналы, а VK подтвердила, что приложения обновляются и сохраняют push-уведомления при установке из альтернативных источников. Приложения в RuStore получают обновления автоматически — так же как раньше из Google Play. Обсудить ситуацию можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.