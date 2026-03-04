Заблокируют ли MAX в России после Telegram и WhatsApp

Герман Вологжанин

Мессенджеры в России переживают тяжелые времена. Сначала у нас заблокировали Signal и Viber, после пришли за WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), а 1 апреля 2026 года ожидается полная блокировка Telegram. По сути, сейчас в России остался только мессенджер MAX. Но насколько он надежен, и не ждет ли его судьба, уже постигшая конкурентов? Заблокирует ли Путин MAX?

Заблокируют ли MAX в России после Telegram и WhatsApp. Придут ли за мессенджером MAX? Фото.

Придут ли за мессенджером MAX?

Возможна ли блокировка MAX в России

Как и в случае с любым другим мессенджером, блокировка MAX в России теоретически возможна. Дело в том, что любой цифровой сервис должен соблюдать местные законы, а их нарушение неминуемо приведет к ограничению его работы.

👉 Успевай подписаться на AndroidInsider.ru в MAX

Так, Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры отказались выполнять требования закона «о приземлении», согласно которому они были обязаны хранить все данные пользователей, включая содержимое переписки, на серверах внутри России. Следовательно, если мессенджер MAX последует их примеру или нарушите другие законодательные нормы РФ, то его работа тоже будет ограничена.

Правда ли, что MAX заблокируют

Впрочем, вероятность блокировки MAX в России сводится к минимуму, на что есть несколько причин. Во-первых, MAX — отечественный мессенджер. Во-вторых, он разработан в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правда ли, что MAX заблокируют. MAX создан в рамках отдельного закона. Источник: kremlin.ru. Фото.

MAX создан в рамках отдельного закона. Источник: kremlin.ru

Представить, что MAX заблокируют в России те же люди, которые его создали, очень сложно. Плюс, будучи национальным мессенджером, отечественный сервис полностью соблюдает местное законодательство. В частности, согласно своей политике конфиденциальности, он обязуется передавать данные пользователей третьим лицам, от чего последовательно отказываются WhatsApp и Telegram.

Правда ли, что MAX заблокируют. MAX полностью соблюдает закон «о приземлении». Источник: legal.max.ru. Фото.

MAX полностью соблюдает закон «о приземлении». Источник: legal.max.ru

По состоянию на сегодняшний день, с вероятностью 99% MAX не заблокируют в России, а любые сведения о принудительном ограничении его работы стоит воспринимать со скепсисом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Почему не работает MAX

Несмотря на то, что блокировка MAX в России кажется чем-то их ряда фантастики, в работе национального мессенджера по аналогии с зарубежными аналогами то и дело возникают сбои, о чем мы регулярно оповещаем пользователей в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Однако тот или иной сбой в MAX — не признак блокировки мессенджера, а свидетельство нарушения его работы. Поэтому, если у вас возникнут трудности с отправкой сообщений или звонками, не переживайте и постарайтесь дождаться устранения проблемы специалистами сервиса.

Теги
Новости по теме
Как я вывел деньги с Ozon на карту своего банка. Пошаговая инструкция
Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android
Как полностью запретить пересылку сообщений в Telegram на Android
Лонгриды для вас
Как безопасно покупать смартфоны на AliExpress: личный опыт

Как правило, большинство покупателей на AliExpress используют китайский маркетплейс для заказа разного рода мелочевки. Это могут быть диковинные гаджеты, дешевые наушники, интересные находки для дома и прочие товары, чья цена редко переваливает за тысячу рублей. Однако я уже на протяжении семи лет преимущественно покупаю смартфоны на AliExpress, используя китайский маркетплейс как место с максимально выгодными предложениями. И, хотя заказывать технику из Поднебесной не так страшно, как можно было бы подумать, о некоторых нюансах все-таки важно знать.

Читать далее
Опасно ли носить умные кольца? Оказывается да

История с Galaxy Ring вновь заставила задуматься о безопасности носимых гаджетов. Недавно один из популярных техноблогеров столкнулся с крайне неприятным и пугающим инцидентом. Дело в том, что батарея в его умном кольце начала набухать прямо на пальце. В результате устройство застряло, вызвать боль и даже привело к обращению в больницу. Более того, ситуация стала настолько серьезной, что блогеру отказали в посадке на рейс до полного устранения проблемы. Случай тут же вызвал активную дискуссию в сети. Все стали задаваться вопросом можно ли доверять таким устройствам и действительно ли умные кольца безопасны для пользователя?

Читать далее
Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор, чем в Китае

Китайская и глобальная версия Xiaomi — это два разных смартфона. Производитель из Поднебесной постоянно делит пользователей на «своих» и «чужих», предлагая отечественному потребителю не только выгодные цены, но и более продвинутые характеристики устройств вкупе с регулярными обновлениями ПО. Одно из главных отличий, особенно заметных в последние годы, — аккумулятор Xiaomi. Зачастую у китайских версий он больше, чем у глобальных. Но неужели Xiaomi намеренно ограничивает автономность своих международных версий?

Читать далее
Новости партнеров
Февраль для 2Miners: разработка приложения майнинг-пула для iOS и Android
Февраль для 2Miners: разработка приложения майнинг-пула для iOS и Android
Самые маленькие собаки для квартиры: 15 карликовых пород
Самые маленькие собаки для квартиры: 15 карликовых пород