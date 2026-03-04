Заблокируют ли MAX в России после Telegram и WhatsApp

Мессенджеры в России переживают тяжелые времена. Сначала у нас заблокировали Signal и Viber, после пришли за WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), а 1 апреля 2026 года ожидается полная блокировка Telegram. По сути, сейчас в России остался только мессенджер MAX. Но насколько он надежен, и не ждет ли его судьба, уже постигшая конкурентов? Заблокирует ли Путин MAX?

Возможна ли блокировка MAX в России

Как и в случае с любым другим мессенджером, блокировка MAX в России теоретически возможна. Дело в том, что любой цифровой сервис должен соблюдать местные законы, а их нарушение неминуемо приведет к ограничению его работы.

Так, Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры отказались выполнять требования закона «о приземлении», согласно которому они были обязаны хранить все данные пользователей, включая содержимое переписки, на серверах внутри России. Следовательно, если мессенджер MAX последует их примеру или нарушите другие законодательные нормы РФ, то его работа тоже будет ограничена.

Правда ли, что MAX заблокируют

Впрочем, вероятность блокировки MAX в России сводится к минимуму, на что есть несколько причин. Во-первых, MAX — отечественный мессенджер. Во-вторых, он разработан в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Представить, что MAX заблокируют в России те же люди, которые его создали, очень сложно. Плюс, будучи национальным мессенджером, отечественный сервис полностью соблюдает местное законодательство. В частности, согласно своей политике конфиденциальности, он обязуется передавать данные пользователей третьим лицам, от чего последовательно отказываются WhatsApp и Telegram.

По состоянию на сегодняшний день, с вероятностью 99% MAX не заблокируют в России, а любые сведения о принудительном ограничении его работы стоит воспринимать со скепсисом.

Почему не работает MAX

Несмотря на то, что блокировка MAX в России кажется чем-то их ряда фантастики, в работе национального мессенджера по аналогии с зарубежными аналогами то и дело возникают сбои, о чем мы регулярно оповещаем пользователей в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Однако тот или иной сбой в MAX — не признак блокировки мессенджера, а свидетельство нарушения его работы. Поэтому, если у вас возникнут трудности с отправкой сообщений или звонками, не переживайте и постарайтесь дождаться устранения проблемы специалистами сервиса.