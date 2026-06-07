Уже рассказывали, как снять блокировку экрана Android, и там разобрали все способы для тех, кто помнит пароль. Но что делать, если забыт графический ключ и телефон заблокирован? Ситуация неприятная, но решаемая. Придется выполнить несколько рискованных действий, однако в конечном итоге они приведут к нужному результату.

Пытаемся сбросить графический ключ на Android. Фото.

Пытаемся сбросить графический ключ на Android

Можно ли сбросить графический ключ

Коротко: да, но почти всегда ценой потери данных. Android намеренно не предусматривает простого способа обойти графический ключ на телефоне (это защита от кражи, а не досадное ограничение). Если бы существовал простой способ снять блокировку без авторизации, им пользовались бы не только забывчивые владельцы.

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Раньше (на Android 4.4 и ниже) после нескольких неверных попыток ввода комбинации графического ключа на экране появлялась кнопка «Забыли графический ключ?» и можно было войти через аккаунт Google. На современных версиях Android этого нет.

Что делать, если забыл графический ключ

Оба рабочих способа (сброс кнопками и удаленный сброс) приводят к одному результату: все данные на телефоне удаляются. Фото, приложения, переписки, настройки — все. Если нет резервной копии в Google Фото или Google One, данные не восстановить.

Проблема решается полным сбросом настроек. Фото.

Проблема решается полным сбросом настроек

Если данные важны, попробуйте сначала вспомнить графический ключ на Android, перебирая простые варианты: буква L, Z, U, диагональ, спираль. Большинство людей рисуют интуитивно понятные фигуры. Дайте себе время, ведь иногда мышечная память срабатывает, когда держишь телефон привычным образом. Если не вспомнили — переходите к сбросу.

Как сбросить Android кнопками

Сброс настроек Android через Recovery Mode — универсальный способ, работающий на всех устройствах без интернета и аккаунтов.

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Комбинации кнопок для входа в Recovery зависят от бренда:

  • Xiaomi: зажмите кнопку питания и кнопку громкости вверх одновременно, удерживайте до появления логотипа;
  • Samsung: зажмите питание и громкость вверх, на некоторых моделях добавляется кнопка Bixby;
  • HONOR и HUAWEI: зажмите питание и громкость вверх;
  • realme и OPPO: зажмите питание и громкость вниз до появления меню.

Инструкция после входа в Recovery:

  1. Выключите телефон полностью (удерживайте кнопку питания до выключения экрана).
  2. Зажмите нужную комбинацию кнопок для вашего бренда и удерживайте 5-10 секунд.
  3. Когда появится меню Recovery, используйте кнопки громкости для навигации, кнопку питания для выбора.
  4. Найдите пункт «Wipe data/factory reset» или «Очистить данные».
  5. Подтвердите действие (обычно нужно выбрать «Yes» в следующем меню).
  6. Дождитесь завершения сброса и выберите «Reboot system now».
Так выполняется сброс через рекавери. Фото.

Так выполняется сброс через рекавери

После перезагрузки телефон запустится как новый, то есть без графического ключа и без каких-либо данных. Следить за актуальными советами удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Удаленный сброс настроек Android

Если телефон подключен к интернету и на нем привязан аккаунт Google, можно сделать сброс графического ключа удаленно через браузер с любого другого устройства:

  1. Откройте браузер и перейдите на сайт google.com/android/find.
  2. Войдите в аккаунт Google, который привязан к заблокированному телефону.
  3. В списке устройств найдите нужный телефон (он должен отображаться онлайн).
  4. Выберите «Стереть устройство» или «Erase device».
  5. Подтвердите действие, после чего телефон получит команду и выполнит сброс при следующем подключении к сети.
Здесь и сбрасываются настройки устройства. Фото.

Здесь и сбрасываются настройки устройства

Этот способ удобнее Recovery, если телефон где-то лежит с включенным интернетом. Про то, что еще умеет функция Найти устройство, можете узнать в отдельном материале.

Как убрать графический ключ на Android

Этот раздел для тех, кто ключ помнит, но хочет от него избавиться или поменять на что-то другое. Убрать графический ключ и сменить способ блокировки:

  1. Откройте «Настройки» на Android-смартфоне.
  2. Перейдите в раздел «Безопасность» или «Блокировка экрана и безопасность» — название зависит от оболочки.
  3. Нажмите на «Блокировка экрана» или «Тип блокировки».
  4. Введите текущий графический ключ для подтверждения.
  5. Выберите новый способ блокировки: PIN-код, пароль, биометрия или «Нет» для полного отключения блокировки.
  6. Настройте выбранный способ и сохраните.
Если вдруг помните, то графический ключ можно убрать. Фото.

Если вдруг помните, то графический ключ можно убрать

Настройки графического ключа — сменить или отключить графический ключ можно в том же разделе. Если хотите оставить графический ключ, но поменять рисунок — выберите «Графический ключ» снова и нарисуйте новый после подтверждения старого.

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Личный совет: откажитесь от графического ключа в пользу PIN из 6 цифр или биометрии. Графический ключ оставляет следы на экране: по ним можно восстановить рисунок. PIN надежнее, а отпечаток или лицо — быстрее всего. Обсудить настройки безопасности Android можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.