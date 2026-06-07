Уже рассказывали, как снять блокировку экрана Android, и там разобрали все способы для тех, кто помнит пароль. Но что делать, если забыт графический ключ и телефон заблокирован? Ситуация неприятная, но решаемая. Придется выполнить несколько рискованных действий, однако в конечном итоге они приведут к нужному результату.

Можно ли сбросить графический ключ

Коротко: да, но почти всегда ценой потери данных. Android намеренно не предусматривает простого способа обойти графический ключ на телефоне (это защита от кражи, а не досадное ограничение). Если бы существовал простой способ снять блокировку без авторизации, им пользовались бы не только забывчивые владельцы.

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Раньше (на Android 4.4 и ниже) после нескольких неверных попыток ввода комбинации графического ключа на экране появлялась кнопка «Забыли графический ключ?» и можно было войти через аккаунт Google. На современных версиях Android этого нет.

Что делать, если забыл графический ключ

Оба рабочих способа (сброс кнопками и удаленный сброс) приводят к одному результату: все данные на телефоне удаляются. Фото, приложения, переписки, настройки — все. Если нет резервной копии в Google Фото или Google One, данные не восстановить.

Если данные важны, попробуйте сначала вспомнить графический ключ на Android, перебирая простые варианты: буква L, Z, U, диагональ, спираль. Большинство людей рисуют интуитивно понятные фигуры. Дайте себе время, ведь иногда мышечная память срабатывает, когда держишь телефон привычным образом. Если не вспомнили — переходите к сбросу.

Как сбросить Android кнопками

Сброс настроек Android через Recovery Mode — универсальный способ, работающий на всех устройствах без интернета и аккаунтов.

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Комбинации кнопок для входа в Recovery зависят от бренда:

Xiaomi: зажмите кнопку питания и кнопку громкости вверх одновременно, удерживайте до появления логотипа;

Samsung: зажмите питание и громкость вверх, на некоторых моделях добавляется кнопка Bixby;

HONOR и HUAWEI: зажмите питание и громкость вверх;

realme и OPPO: зажмите питание и громкость вниз до появления меню.

Инструкция после входа в Recovery:

Выключите телефон полностью (удерживайте кнопку питания до выключения экрана). Зажмите нужную комбинацию кнопок для вашего бренда и удерживайте 5-10 секунд. Когда появится меню Recovery, используйте кнопки громкости для навигации, кнопку питания для выбора. Найдите пункт «Wipe data/factory reset» или «Очистить данные». Подтвердите действие (обычно нужно выбрать «Yes» в следующем меню). Дождитесь завершения сброса и выберите «Reboot system now».

После перезагрузки телефон запустится как новый, то есть без графического ключа и без каких-либо данных. Следить за актуальными советами удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Удаленный сброс настроек Android

Если телефон подключен к интернету и на нем привязан аккаунт Google, можно сделать сброс графического ключа удаленно через браузер с любого другого устройства:

Откройте браузер и перейдите на сайт google.com/android/find. Войдите в аккаунт Google, который привязан к заблокированному телефону. В списке устройств найдите нужный телефон (он должен отображаться онлайн). Выберите «Стереть устройство» или «Erase device». Подтвердите действие, после чего телефон получит команду и выполнит сброс при следующем подключении к сети.

Этот способ удобнее Recovery, если телефон где-то лежит с включенным интернетом. Про то, что еще умеет функция Найти устройство, можете узнать в отдельном материале.

Как убрать графический ключ на Android

Этот раздел для тех, кто ключ помнит, но хочет от него избавиться или поменять на что-то другое. Убрать графический ключ и сменить способ блокировки:

Откройте «Настройки» на Android-смартфоне. Перейдите в раздел «Безопасность» или «Блокировка экрана и безопасность» — название зависит от оболочки. Нажмите на «Блокировка экрана» или «Тип блокировки». Введите текущий графический ключ для подтверждения. Выберите новый способ блокировки: PIN-код, пароль, биометрия или «Нет» для полного отключения блокировки. Настройте выбранный способ и сохраните.

Настройки графического ключа — сменить или отключить графический ключ можно в том же разделе. Если хотите оставить графический ключ, но поменять рисунок — выберите «Графический ключ» снова и нарисуйте новый после подтверждения старого.

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Личный совет: откажитесь от графического ключа в пользу PIN из 6 цифр или биометрии. Графический ключ оставляет следы на экране: по ним можно восстановить рисунок. PIN надежнее, а отпечаток или лицо — быстрее всего. Обсудить настройки безопасности Android можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.