Зачем Android-смартфону много оперативной памяти

Одна из самых заметных тенденций рынка смартфонов — постепенное увеличение оперативной памяти. 10 лет назад флагманы имели всего 1 ГБ ОЗУ, а сейчас даже недорогие устройства предлагают 6-8 ГБ. Почему растут аппетиты производителей? Оправдано ли увеличение ОЗУ, и сколько оперативной памяти нужно телефону в 2024 году? На все эти вопросы мы ответим сегодня, а также расскажем, что будет, если оперативки на вашем устройстве окажется слишком мало.

Зачем телефону оперативная память

В отличие от постоянной памяти, которая используется для хранения информации на устройстве, оперативка нужна для обработки данных. Не будь у смартфона ОЗУ, мы бы просто не смогли запустить приложение или, к примеру, включить ролик на YouTube. Для реализации этих целей устройству необходимо пространство, позволяющее моментально обрабатывать данные для плавного переключения между пунктами меню или перемотки видео, как в примерах, приведенных выше.

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Это частные случаи, но оперативная память необходима и в момент, когда на смартфоне не запущено ни одно приложение. Ведь именно она обеспечивает работу операционной системы и фоновых процессов. А по мере того, как после каждого обновления ОС и приложений обрастают новыми функциями и визуальными эффектами, смартфону начинает требоваться больше ОЗУ для поддержания быстродействия.

Объем оперативной памяти, выраженный в гигабайтах, напрямую влияет на количество одновременно выполняемых операций. Чем больше ОЗУ, тем, в частности, больше приложений может работать в фоне, и вы сможете быстрее переключаться между ними, не ожидая повторного запуска.

Что будет, если оперативной памяти окажется мало

Когда смартфону мало оперативной памяти, его система начинает сжимать данные уже запущенных приложений. Это приводит к тому, что при возвращении к ранее активному процессу устройству нужно тратить ресурсы и время на повторную распаковку, из-за чего Андроид в буквальном смысле замедляется.

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Но есть и менее предсказуемые последствия. Если оболочка смартфона не отточена до идеала, малое количество ОЗУ может привести к вылетам из приложений, лагам и сбоям в работе системы, когда устройство отказывается реагировать на действия пользователя. Внушительный объем ОЗУ в данном случае становится подушкой безопасности, но у нее есть свои минусы.

Конечно, разработчики оболочек стараются перестраховаться на случай возникновения проблем при недостаточном количестве оперативной памяти. В частности, они урезают возможности системы, чтобы она занимала меньше пространства в ОЗУ. Однако все это перестает иметь хоть какой-то смысл, когда вы начинаете запускать несколько приложений подряд.

Помогает ли расширение оперативной памяти на Андроид

Еще один способ борьбы с малым объемом ОЗУ — виртуальная память на Андроид. С недавних пор производители смартфонов предлагают расширить оперативку за счет внутреннего хранилища, используя так называемый файл подкачки.

Впрочем, как показало наше исследование относительно эффективности расширения ОЗУ, эта функция не приносит никакой пользы. Мало того, что внутренний накопитель априори медленнее оперативного, так еще использование файла подкачки не дает хоть какой-то прирост количества активных фоновых процессов, а использование виртуальной памяти потенциально может привести к сокращению срока службы устройства и его быстрому замедлению.

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Типы оперативной памяти для смартфона

Важно не только количество, но и качество. Помимо объема важную роль играет тип оперативной памяти на телефоне. Сегодня на рынке представлены ОЗУ пяти форматов, которые отличаются между собой энергопотреблением и скоростью работы.

Тип ОЗУ Пропускная способность Напряжение Год выпуска LPDDR5x 8 500 Мбит/с 0,5 В 2021 LPDDR5 6 400 Мбит/с 0,5 В 2019 LPDDR4x 4 266 Мбит/с 0,6 В 2017 LPDDR4 3 200 Мбит/с 1,1 В 2014 LPDDR3 2 133 Мбит/с 1,2 В 2012

LPDDR3 и LPDDR4 — устаревшие стандарты, встречающиеся сегодня только в самых дешевых смартфонах. А чаще всего перед нами стоит выбор между LPDDR4x, LPDDR5 и LPDDR5x. Их скорости вполне достаточно для воспроизведения видео в 4K, однако плавность перемотки намного выше у ОЗУ стандарта LPDDR5x, поскольку такая оперативка быстрее обрабатывает данные.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2024 году

На какие выводы все это нас наталкивает? Для расчета необходимого объема ОЗУ нельзя отталкиваться исключительно от информации, сколько памяти потребляют приложения. Ведь заметную часть оперативки занимает сама система, а программы начинают выгружаться в момент, когда в свободном доступе остается еще 1 ГБ.

Минимально допустимым количеством оперативной памяти в 2024 году является 4 ГБ. Смартфоны с таким объемом ОЗУ используют урезанную оболочку и способны обеспечить относительную стабильность 4-5 небольших приложений. Меньшее количество — сразу мимо. Для действительно комфортной работы без софтовых ограничений требуется 6 ГБ оперативной памяти, а еще лучше — 8 ГБ. Это не излишки, а минимум, необходимый для того, чтобы смартфон функционировал стабильно.

Все, что нужно знать о памяти Android-смартфона

12 ГБ и больше — запас на будущее, пользу от которого сегодня могут оценить только мобильные геймеры и люди, использующие ресурсоемкие приложения вроде программ для работы с графикой и видео. В то же время не забывайте о типе ОЗУ, ведь на плавность системы он влияет намного сильнее, чем количество оперативки.