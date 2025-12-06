Зачем Госуслуги просят водить пальцем по экрану

Герман Вологжанин

Госуслуги — национальный сервис, в котором есть почти все. И электронные документы, и возможность записаться к врачу. Чего уж там, вы можете даже оформить кредит через Госуслуги. Чтобы никто не сделал это за вас, приложение старается защитить учетную запись. В частности, поэтому на портале действует двухфакторная аутентификация, когда помимо пароля сервис просит ввести одноразовый код. Однако некоторые пользователи также замечают, что Госуслуги просят водить пальцем по экрану. А это еще для чего?

Зачем Госуслуги просят водить пальцем по экрану. Почему Госуслуги просят это делать? Фото.

Почему Госуслуги просят это делать?

Зачем водить пальцем в Госуслугах

При первом запуске приложения после установки на новом устройстве или переустановке на текущем вы можете наблюдать сообщение «Повысьте уровень защиты» с призывом сделать несколько движений пальцем по экрану.

Такое сообщение вполне логично вызывает подозрения, что:

  • на телефоне появился вирус;
  • смартфон взломан;
  • аккаунт в опасности.

Иначе зачем требовать выполнять такие странные действия? Однако просьба водить пальцем в Госуслугах появляется на каждом смартфоне без исключения, а потому не является следствием взлома или другой атаки.

Зачем водить пальцем в Госуслугах. Повысить уровень защиты просят у всех. Фото.

Повысить уровень защиты просят у всех

Водить пальцем по экрану в Госуслугах — это такой механизм защиты. Он не хуже и не лучше одноразового кода из SMS, но работает совершенно иначе и выполняет другие функции.

Как защищаются Госуслуги

Код от Госуслуг — это защита аккаунта, а просьба водить пальцем по экрану — инструмент обеспечения безопасности устройства. Так государственный сервис определяет, запускает приложение человек, или действие выполняется удаленно. Например, мошенниками.

Если приложение понимает, что движения совершает бот или программное обеспечение удаленного доступа, вход закрывается. Злоумышленник даже теоретически не сможет ввести логин и пароль, потому что система не позволит ему это сделать. Является ли такая проверка стопроцентной защитой? К сожалению, нет, ведь человек может действовать по указанию третьих лиц. А более эффективной меры, чем блокировка WhatsApp, для борьбы с мошенниками еще не разработано.

