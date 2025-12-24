Зачем мошенники просят установить приложение MAX

Герман Вологжанин

Рекламная кампания MAX охватила всю страну. Об отечественном мессенджере рассказывают в интернете и на ТВ, в Пензе призывы опробовать приложение порой доносятся даже из городских громкоговорителей, а всех зарубежных конкурентов блокируют под соусом защиты граждан. Чего уж там: даже мошенники просят установить MAX. Но им-то это зачем, если национальный мессенджер, по словам его создателей, является самым безопасным?

24 декабря интересной историей поделился телеграм-канал Эксплойт. Телефонный мошенник позвонили пенсионерке из Нижнего Тагила и, представившись заместителем главного врача больницы, где та в свое время работала, призвал женщину установить MAX. Для убедительности злоумышленник даже прислал некий документ, фотографией которого поделился Эксплойт. К счастью, родственники, находившиеся в этот момент рядом с пенсионеркой, смогли отговорить ее от установки отечественного приложения.

Поверить, что мошенники и разработчики национального мессенджера находятся в сговоре, сложно. Куда более вероятной выглядит другая схема: в процессе установки злоумышленники хотели получить доступ к аккаунту пенсионерки. Но для чего? Почему мессенджер MAX показался им более интересным, чем полузаблокированные конкуренты?

Мотив злоумышленников лежит на поверхности. С недавних пор Госуслуги ввели новое правило и начали постепенно отказываться от кодов из SMS, выводя на экране сообщение: «Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX».

Как отключить вход на Госуслуги через мессенджер MAX

Если раньше для входа на Госуслуги требовался одноразовый код из SMS, который поступал на номер SIM-карты, установленной в смартфоне пользователя, то теперь, получив доступ к аккаунту человека в MAX, мошенники могут получить код авторизации с любого устройства. Им даже не придется звонить жертве, представляясь сотрудниками серьезных ведомств. Ведь при наличии доступа к MAX одноразовый код будет приходить прямо к ним в руки.

Опасность MAX заключается не только в одноразовых кодах Госуслуг. Недавно в приложении появился Цифровой ID, представляющий собой целый пакет документов внутри национального мессенджера:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • полис ОМС.

В одном из обновлений разработчики также планируют интегрировать банки, и все это будет доступно в рамках мессенджера, для доступа к которому достаточно взломать всего один аккаунт.

Раньше мошенникам приходилось тратить уйму времени, чтобы до нитки обчистить жертву. Скоро им хватит аккаунта в одном мессенджере. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже мошенники рекламируют MAX.

