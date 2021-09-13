Смартфоны на Android отличаются своей работоспособностью и выносливостью. Многие не чураются использовать эти устройства в качестве помощников по работе — потому что именно Android обладает нужными функциями, а не iOS. Такое может случиться с любым смартфоном — однажды он начинает тормозить или медленнее работать. Создатели операционной системы специально внедрили в нее безопасный режим. Рассказываем, для чего он нужен и как им пользоваться.

Что такое безопасный режим на Android

Если вы оказались в ситуации, когда ваш смартфон перестал реагировать на нажатия экрана, а запущенные приложения зависли — воспользуйтесь безопасным режимом для решения этой проблемы. Безопасный режим — это функция запуска смартфона только с самыми важными системными приложениями. В этом режиме автозапуск блокируется — то есть, те программы, которые загружаются в обычном режиме, в данный момент не работают. В этом безопасный режим Android схож с аналогом на Windows.

Зачем нужен безопасный режим на Android

Бывает так, что на смартфоне установлено много программ. Рано или поздно мощности устройства не хватит, чтобы все это держать в памяти и также оперативно запускать при включении: начнутся лаги, подвисания. В худшем случае смартфон начнет греться и пользоваться им нормально не получится. Зачастую проблемы связаны с одним приложением. Решить проблему со смартфоном можно через безопасный режим: загрузите смартфон, используя эту функцию, и обратите внимание на список установленных программ.

Проблемное приложение, которое расходует больше всего оперативной памяти, можно удалить или приостановить. Кстати, работать некорректно может недавно обновленное приложение — возможно, это влияет на производительность смартфона. Мы рассказывали об этой проблеме в нашей статье.

Безопасный режим можно использовать для того, чтобы деинсталлировать программу, которую не получается удалить простым способом.

Как включить безопасный режим на смартфоне

Зачастую проблема решается обычной перезагрузкой смартфона. Если ничего не вышло, попробуйте запустить безопасный режим, чтобы разобраться с проблемой.

Удерживайте кнопку выключения устройства, пока не появится меню выбора

Выберите «Перезагрузка». Если такого пункта нет, то просто выключите устройство

Выключение занимает около 10 секунд. Дождитесь, пока экран полностью погаснет

Если у вас не Samsung, то включите телефон, нажав на клавишу уменьшения громкости

Если пользуетесь смартфоном Samsung, то зажмите кнопку включения и уменьшения громкости

После этого вы увидите на экране надпись «Безопасный режим» внизу экрана.

Бывает и так, что переход в этот режим происходит автоматически — это связано с некорректной работой приложения, установленного в последнее время. Когда смартфон находится в этом режиме, можно попробовать самостоятельно отследить программу, временно отключить или удалить ее. Если неполадки вызваны недавним обновлением, то зайдите в «Приложения», нажмите «Сортировать по» и отсортируйте по дате. Приложения, которые были обновлены последними, появятся вверху списка. Таким методом можно найти причину неполадок устройства. Еще больше лайфхаков для Android-смартфонов ищите в нашем Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться!).

Как отключить безопасный режим

Из этого состояния смартфона нужно и правильно выйти. Во-первых, после отладки достаточно перезагрузить устройство еще раз, чтобы оценить работоспособность. Иногда такой способ не работает — используйте другой вариант.

Зайдите в панель быстрого доступа, опустив «шторку»

Нажмите на сообщение «Включен безопасный режим»

Подтвердите действие во всплывающем окне. Смартфон перезагрузится автоматически.

Что делать, если плохо работает интернет на телефоне

Что делать, если смартфон попал в безопасный режим

Случается и так, что из-за неполадок смартфон сам включает безопасный режим в неподходящей ситуации. Функция полезная, но зачастую застает врасплох. Как избавиться от того, чтобы смартфон сам включал Safe Mode? Есть несколько способов.

Недостаток оперативной памяти . При установке нового приложения можно увидеть оповещение о том, что у устройства недостаточно оперативной памяти. Проблема достаточно распространенная: вам всего лишь нужно почаще приглядывать за объемом свободной памяти и устраивать чистку смартфона.

. При установке нового приложения можно увидеть оповещение о том, что у устройства недостаточно оперативной памяти. Проблема достаточно распространенная: вам всего лишь нужно почаще приглядывать за объемом свободной памяти и устраивать чистку смартфона. Отключение автоматических обновлений . При дефиците памяти отключите обновления в фоновом режиме — именно они съедают оперативку.

. При дефиците памяти отключите обновления в фоновом режиме — именно они съедают оперативку. Очистка кэша. Зайдите в приложения и выберите то, что использует больше всего оперативной памяти. Нажмите на значок и выберите вкладку «Память», затем нажмите на кнопку очистки.

Безопасный режим на Android позволяет быстро разобраться с медленной работой смартфона. В этом он похож на аналогичную функцию в Windows. Кроме того, смартфон иногда автоматически оказывается в таком состоянии — для этого важно время от времени заниматься чисткой системы. А как часто вы пользуетесь безопасным режимом на Android? Расскажите, насколько он был вам полезен в нашем Telegram-чате.