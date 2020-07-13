Зачем нужен Google Объектив

Экосистема Google состоит из большого количества приложений и сервисов. Настолько большого, что ей, чтобы быть самодостаточной, оказались даже не особенно нужны аппаратные решения. Безусловно, умные колонки Google Nest и смартфоны Google Pixel очень технологичны и удобны, но, согласитесь, что и Google Ассистент, и Android, которые составляют основу этих устройств, спокойно просуществовали бы и без них. Однако есть у Google и такие приложения, которые остаются непонятыми многими пользователями, несмотря на явно широкий набор функциональных возможностей.

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Google Объектив (скачать), о котором все так часто спрашивают, — это универсальный инструмент, основанный на работе камеры и искусственного интеллекта. Если попытаться максимально сузить определение, то получится, что это приложение для распознавания всего, что вас окружает. Буквально всего. Вот лишь небольшой список того, что может делать Google Объектив:

Что умеет Google Объектив

Искать разного рода товары в интернете по их изображению;

Сканировать штрих-коды для получения информации о товаре;

Преобразовывать визитные карточки в телефонные номера в адресной книге;

Знакомиться с кратки содержанием книги, отсканировав её название;

Добавить информацию о мероприятии, отсканировав листовку или пригласительный;

Определить достопримечательность и просмотреть исторические факты, часы работы и другую полезную информацию;

Определить картину в музее и рассказать о художнике;

Определить растение или животное, найдя нужную информацию в интернете.

Как переводить иностранный текст в любых приложениях на Android

Как видите, спектр действий, доступных Google Объективу, довольно обширен. Благодаря поддержке искусственного интеллекта и обширной базе данных Google приложение может без труда распознавать объекты, соотносить их с конкретными событиями и предоставлять по ним дополнительную информацию. Однако это ещё не всё. Google Объектив отлично работает с текстом. Например, он может переводить иностранный текст на вывесках, баннерах, объявлениях и даже в книгах, а также прекрасно справляется с распознаванием рукописного текста и последующим переводом в печатный формат.

Как распознавать объектив объекты на Android

Google Объектив (скачать) по умолчанию является составной частью Google Ассистента. Поэтому, если вы пользуетесь голосовым помощником, вам не придётся устанавливать «Объектив» как самостоятельное приложение. Достаточно просто произнести «Окей, Google» и в правом нижнем углу экрана нажать на значок объектива в правом нижнем углу, а затем отсканировать нужный объект. В некоторых смартфонах, например, Google Pixel, «Объектив» уже встроен в приложение камеры, поэтому их владельцам будет ещё проще.

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Сканирование объектов посредством Google Объектива производится очень просто:

Запустите Google Объектив и наведите камеру на объект;

Нажмите на него на экране смартфона, чтобы обозначить границы;

Либо, вызвав Google Ассистента, произнести запрос «Что это?», «Какова высота этого объекта?» и др. и отсканируйте предмет.

Если вы, как и я, пользуетесь Алисой от Яндекса, то вам лучше всего заиметь Google Объектив в качестве отдельного приложения. Несмотря на то что сервис встроен и в Google Chrome, и в «Google Фото», куда удобнее иметь возможность запустить его сразу, а не рыскать по интерфейсу приложений в поиске нужной кнопки. С помощью Google Объектива я определяю объекты, названия которых не знаю или не уверен в них, ищу нужные мне товары, которые вижу в качестве картинок без названий и перевожу иностранный текст в поездках за границей.