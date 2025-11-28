Зачем нужен Менеджер паролей Google или как узнать пароль на Android

Работа большинства Android-смартфонов завязана на сервисах Google. Почти на каждом устройстве есть карты, облачное хранилище и почта от американской компании. Но мало кто знает о сервисе Менеджер паролей Google, хотя регулярно взаимодействует с ним. У него есть собственное приложение, и он решает множество проблем. В частности, позволяет посмотреть пароли на Android. Как это сделать, и при чем здесь сервис от Google — читайте в нашей инструкции.

Почему Google предлагает сохранить пароль

Когда вы впервые вводите данные аккаунта в стороннем приложении, используя смартфон, то можете видеть окно, предлагающее сохранить пароль на Android. Это как раз действие того самого менеджера, который таким образом помогает не потерять информацию.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Сохраняя пароль, менеджер позволяет не только его посмотреть, когда это нужно, но и выполняет автозаполнение при повторной авторизации. То есть вы запускаете стороннее приложение на другом устройстве с аккаунтом Google, а пароль уже введен. Не нужно вводить сложные комбинации символов, ведь все уже сделали за вас.

Приложение Менеджер паролей Google на Android

У менеджера паролей Google есть собственное приложение. Оно доступно для загрузки через магазин Google Play. Просто откройте его страницу и нажмите кнопку «Установить».

Скачать Менеджер паролей Google

На некоторых моделях приложение уже доступно по умолчанию и хранится в папке «Google». Но учтите, что называется оно не «Менеджер паролей», а просто «Пароли».

Как посмотреть пароли на телефоне

С помощью приложения вы можете узнать пароль на Android в любом сервисе, где было подтверждено его сохранение. Для этого:

Запустите приложение Менеджер паролей. Войдите в аккаунт, если не сделали это раньше. Выберите необходимый сервис. Подтвердите личность отпечатком пальца или PIN-кодом (графическим ключом) экрана блокировки.

Также при необходимости вы можете вручную сохранить пароль в приложении Google. Менеджер позволяет это сделать не только при первом входе, но и в любой другой момент.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как еще узнать пароль на Андроиде

Чтобы узнать пароль на телефоне, не обязательно устанавливать приложение менеджера. Можно обойтись встроенными средствами:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, после чего выберите «Управление аккаунтом Google». Найдите через поиск «Менеджер паролей».

Перед вами откроется аналогичный менеджер без дополнительного приложения. Однако сама программа тоже может пригодиться, ведь она позволяет сделать все то же самое, только быстрее.