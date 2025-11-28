Зачем нужен Менеджер паролей Google или как узнать пароль на Android

Работа большинства Android-смартфонов завязана на сервисах Google. Почти на каждом устройстве есть карты, облачное хранилище и почта от американской компании. Но мало кто знает о сервисе Менеджер паролей Google, хотя регулярно взаимодействует с ним. У него есть собственное приложение, и он решает множество проблем. В частности, позволяет посмотреть пароли на Android. Как это сделать, и при чем здесь сервис от Google — читайте в нашей инструкции.
Содержание
Почему Google предлагает сохранить пароль
Когда вы впервые вводите данные аккаунта в стороннем приложении, используя смартфон, то можете видеть окно, предлагающее сохранить пароль на Android. Это как раз действие того самого менеджера, который таким образом помогает не потерять информацию.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Сохраняя пароль, менеджер позволяет не только его посмотреть, когда это нужно, но и выполняет автозаполнение при повторной авторизации. То есть вы запускаете стороннее приложение на другом устройстве с аккаунтом Google, а пароль уже введен. Не нужно вводить сложные комбинации символов, ведь все уже сделали за вас.
Приложение Менеджер паролей Google на Android
У менеджера паролей Google есть собственное приложение. Оно доступно для загрузки через магазин Google Play. Просто откройте его страницу и нажмите кнопку «Установить».
Скачать Менеджер паролей Google
На некоторых моделях приложение уже доступно по умолчанию и хранится в папке «Google». Но учтите, что называется оно не «Менеджер паролей», а просто «Пароли».
Как посмотреть пароли на телефоне
С помощью приложения вы можете узнать пароль на Android в любом сервисе, где было подтверждено его сохранение. Для этого:
- Запустите приложение Менеджер паролей.
- Войдите в аккаунт, если не сделали это раньше.
- Выберите необходимый сервис.
- Подтвердите личность отпечатком пальца или PIN-кодом (графическим ключом) экрана блокировки.
Также при необходимости вы можете вручную сохранить пароль в приложении Google. Менеджер позволяет это сделать не только при первом входе, но и в любой другой момент.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Как еще узнать пароль на Андроиде
Чтобы узнать пароль на телефоне, не обязательно устанавливать приложение менеджера. Можно обойтись встроенными средствами:
- Запустите Google Play.
- Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, после чего выберите «Управление аккаунтом Google».
- Найдите через поиск «Менеджер паролей».
Перед вами откроется аналогичный менеджер без дополнительного приложения. Однако сама программа тоже может пригодиться, ведь она позволяет сделать все то же самое, только быстрее.