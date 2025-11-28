Зачем нужен Менеджер паролей Google или как узнать пароль на Android

Герман Вологжанин

Работа большинства Android-смартфонов завязана на сервисах Google. Почти на каждом устройстве есть карты, облачное хранилище и почта от американской компании. Но мало кто знает о сервисе Менеджер паролей Google, хотя регулярно взаимодействует с ним. У него есть собственное приложение, и он решает множество проблем. В частности, позволяет посмотреть пароли на Android. Как это сделать, и при чем здесь сервис от Google — читайте в нашей инструкции.

Зачем нужен Менеджер паролей Google или как узнать пароль на Android. Тестируем менеджер паролей на Android. Изображение: vgtimes.ru. Фото.

Тестируем менеджер паролей на Android. Изображение: vgtimes.ru

Почему Google предлагает сохранить пароль

Когда вы впервые вводите данные аккаунта в стороннем приложении, используя смартфон, то можете видеть окно, предлагающее сохранить пароль на Android. Это как раз действие того самого менеджера, который таким образом помогает не потерять информацию.

Сохраняя пароль, менеджер позволяет не только его посмотреть, когда это нужно, но и выполняет автозаполнение при повторной авторизации. То есть вы запускаете стороннее приложение на другом устройстве с аккаунтом Google, а пароль уже введен. Не нужно вводить сложные комбинации символов, ведь все уже сделали за вас.

Приложение Менеджер паролей Google на Android

У менеджера паролей Google есть собственное приложение. Оно доступно для загрузки через магазин Google Play. Просто откройте его страницу и нажмите кнопку «Установить».

Скачать Менеджер паролей Google

На некоторых моделях приложение уже доступно по умолчанию и хранится в папке «Google». Но учтите, что называется оно не «Менеджер паролей», а просто «Пароли».

Как посмотреть пароли на телефоне

С помощью приложения вы можете узнать пароль на Android в любом сервисе, где было подтверждено его сохранение. Для этого:

  1. Запустите приложение Менеджер паролей.
  2. Войдите в аккаунт, если не сделали это раньше.
  3. Выберите необходимый сервис.
  4. Подтвердите личность отпечатком пальца или PIN-кодом (графическим ключом) экрана блокировки.
Как посмотреть пароли на телефоне. Менеджер показывает только сохраненные пароли. Фото.

Менеджер показывает только сохраненные пароли

Также при необходимости вы можете вручную сохранить пароль в приложении Google. Менеджер позволяет это сделать не только при первом входе, но и в любой другой момент.

Как еще узнать пароль на Андроиде

Чтобы узнать пароль на телефоне, не обязательно устанавливать приложение менеджера. Можно обойтись встроенными средствами:

  1. Запустите Google Play.
  2. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, после чего выберите «Управление аккаунтом Google».
  3. Найдите через поиск «Менеджер паролей».
Как еще узнать пароль на Андроиде. Также менеджер есть в настройках аккаунта. Фото.

Также менеджер есть в настройках аккаунта

Перед вами откроется аналогичный менеджер без дополнительного приложения. Однако сама программа тоже может пригодиться, ведь она позволяет сделать все то же самое, только быстрее.

Google решила не быть как все, и отказывается от планшетов, умных колец и складных телефонов

Технологический гигант Google продолжает удивлять своими стратегическими решениями в области разработки устройств. В недавнем интервью Bloomberg компания раскрыла информацию о том, какие направления она планирует исключить из своей экосистемы в ближайшем будущем. Несмотря на успех новых Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold и Pixel Watch 4, Google готова позволить конкурентам исследовать другие сегменты рынка самостоятельно.

В интернете появились моды на мессенджер MAX, которые якобы отключают слежку. Стоит ли их качать?

Опасения относительно приложения MAX заставляют людей идти на крайние меры. Многие из тех, кому навязывают национальный мессенджер, покупают для его использования отдельный смартфон, отключают разрешения или просто ставят неработающий MAX, чтобы «отмазаться». Но недавно появился еще один метод, якобы позволяющий обезопасить себя от всевидящего ока. Это моды на MAX, набирающие популярность в интернете.

Как удалить из интернета информацию о себе? Несколько советов, как стать цифровым невидимкой

Когда-то мы выкладывали в сеть все подряд, не задумываясь, что это останется там навсегда. Но интернет помнит все: старые аккаунты, фотографии десятилетней давности, забытые комментарии и даже утекшие пароли. Спустя годы мысли о существования этого цифрового следа начинают беспокоить, так что хочется просто взять и стереть хотя бы что-то из этого. Мы изучили тему и поделимся с вами несколькими советами, как удалить из сети свои данные: ники, пароли и другую информацию.

Всё, что мы уже сейчас знаем про iOS 27: новые функции, список поддерживаемых устройств и сроки выхода
Биткоин приблизился к 92 тысячам долларов. Можно ли говорить о продолжении буллрана в крипте?
Какое мясо самое полезное зимой? А мы едим его крайне редко или не едим совсем
