Зачем нужен секретный чат в Telegram и как его создать

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Герман Вологжанин 0

Telegram неслучайно называют одним из самых безопасных мессенджеров с точки зрения конфиденциальности. Однако не все знают, как правильно пользоваться возможностями приватности, которые предоставляет это приложение для обмена сообщениями. Если вы хотите обезопасить свою переписку, не забудьте создать секретный чат в Телеграме. А мы расскажем, как он работает, чем отличается от обычного и является ли по-настоящему скрытым.

Зачем нужен секретный чат в Telegram и как его создать. Не путайте секретный и скрытый чат — это разные вещи. Фото.

Не путайте секретный и скрытый чат — это разные вещи

Как работает секретный чат в Телеграме

Когда вы с кем-то общаетесь в Телеграме, ваши сообщения могут быть перехвачены. Ведь в обычных чатах не используется сквозное шифрование — способ передачи данных, при котором информация остается только на устройствах собеседников. Секретный чат в Телеграм исправляет это недоразумение и предлагает несколько дополнительных особенностей:

  • сообщения в секретном чате нельзя переслать;
  • вся переписка привязана устройству, поэтому диалог не будет доступен на вашем втором смартфоне или компьютере;
  • скриншоты в секретном чате Телеграм сделать нельзя;
  • все сообщения автоматически удаляются, если вы покидаете учетную запись;
  • есть возможность настроить автоудаление сообщений;
  • при поступлении входящих сообщений скрывается их содержимое и имя отправителя.
Как работает секретный чат в Телеграме. Так выглядят уведомления из секретных чатов. Фото.

Так выглядят уведомления из секретных чатов

Секретный чат Telegram — отличное средство для ведения конфиденциальной переписки, когда вы не хотите, чтобы о вашем общении с собеседником узнали третьи лица. При этом для деловой переписки подобная форма общения не подходит, ведь вы не сможете вести один и тот же секретный чат на двух устройствах.

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Как создать секретный чат в Телеграм

Сразу отмечу, что секретный чат на компьютере недоступен. Это существенный минус Telegram Desktop, который раздражает многих пользователей. Но будем честны: конфиденциальную переписку мы обычно ведем именно со смартфона. И на этом устройстве вы можете без труда создать секретный чат в Телеграм:

  1. Откройте профиль человека, с которым хотите начать секретный диалог.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Среди предложенных опций выберите «Начать секретный чат».
Как создать секретный чат в Телеграм. Секретный чат можно начать с любым человеком. Фото.

Секретный чат можно начать с любым человеком

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Кстати, секретные чаты Telegram отображаются рядом с остальными переписками. Их визуальная особенность — иконка с замком слева от аватара вашего собеседника. Таким образом, секретный чат не заменяет собой обычную переписку, а лишь дополняет ее. Причем подобных чатов с одним и тем же собеседником может быть несколько.

Как создать секретный чат в Телеграм. Секретный чат будет отображаться рядом с обычной перепиской. Фото.

Секретный чат будет отображаться рядом с обычной перепиской

Пару слов про автоудаление сообщений в Telegram. Вообще, эта опция доступна в настройках конфиденциальности. Но там минимальный временной промежуток — 1 день. А в секретном чате вы можете включить автоудаление сообщений всего через секунду после прочтения:

  1. Откройте профиль пользователя, с которым ведете переписку.
  2. Перейдите в раздел «Удаление по таймеру».
  3. Установите временной промежуток.
Как создать секретный чат в Телеграм. В настройках секретного чата можно включить автоматическое удаление сообщений. Фото.

В настройках секретного чата можно включить автоматическое удаление сообщений

Как бы то ни было, секретный чат не является скрытым. Он отображается в одном списке со всеми остальными переписками. Поэтому, если кто-то кроме вас имеет доступ к смартфону, есть смысл создать скрытый чат в Телеграме.

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Как скрыть чат в Телеграме

Возможно, это покажется странным, но специальной опции скрытых чатов в Telegram нет. Однако есть довольно простой лайфхак, помогающий пускай и с оговорками, но все-таки спрятать переписку. Все, что вам понадобится сделать, — отправить чат в архив. Для этого смахните окно переписки до упора влево.

Как скрыть чат в Телеграме. Чтобы скрыть чат, достаточно смахнуть окно переписки влево. Фото.

Чтобы скрыть чат, достаточно смахнуть окно переписки влево

Но как теперь найти скрытый чат? Потяните палец вниз, находясь на главном экране Telegram, и отпустите его. После этого сверху появится вкладка «Архив».

Как скрыть чат в Телеграме. Так на экране появится архив, где вы спрятали чат. Фото.

Так на экране появится архив, где вы спрятали чат

Еще один важный вопрос — как вытащить чат из архива в Телеграме? Тут тоже все довольно просто. Нужно открыть архив и смахнуть окно переписки влево.

Как скрыть чат в Телеграме. Из архива чат тоже очень легко удаляется. Фото.

Из архива чат тоже очень легко удаляется

Можно ли назвать подобную переписку скрытым чатом в Телеграм? Только отчасти, ведь посторонний человек, знающий о функции архива, без труда найдет его. Поэтому не забывайте устанавливать код-пароль Telegram через раздел настроек мессенджера «Конфиденциальность». Так ваши сообщения точно никто не прочитает.

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Как удалить секретный чат в Telegram

Удалить секретный чат в Телеграме может любой из собеседников. Делается это точно так же, как и в случае с обычной перепиской. Вы можете задержать палец на окошке чата, нажать на иконку с мусорным ведром, а потом — «Удалить чат».

Как удалить секретный чат в Telegram. После удаления секретного чата обычная переписка никуда не исчезнет. Фото.

После удаления секретного чата обычная переписка никуда не исчезнет

Также переписка легко чистится в окне самого чата. Но, поскольку в секретных диалогах нельзя делать скриншоты, иллюстрацию подобного способа удаления я не привожу. Впрочем, вы и без меня прекрасно знаете, как очистить чат в Телеграме.

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