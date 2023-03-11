Зачем нужен секретный чат в Telegram и как его создать

Telegram неслучайно называют одним из самых безопасных мессенджеров с точки зрения конфиденциальности. Однако не все знают, как правильно пользоваться возможностями приватности, которые предоставляет это приложение для обмена сообщениями. Если вы хотите обезопасить свою переписку, не забудьте создать секретный чат в Телеграме. А мы расскажем, как он работает, чем отличается от обычного и является ли по-настоящему скрытым.

Как работает секретный чат в Телеграме

Когда вы с кем-то общаетесь в Телеграме, ваши сообщения могут быть перехвачены. Ведь в обычных чатах не используется сквозное шифрование — способ передачи данных, при котором информация остается только на устройствах собеседников. Секретный чат в Телеграм исправляет это недоразумение и предлагает несколько дополнительных особенностей:

сообщения в секретном чате нельзя переслать;

вся переписка привязана устройству, поэтому диалог не будет доступен на вашем втором смартфоне или компьютере;

скриншоты в секретном чате Телеграм сделать нельзя;

сделать нельзя; все сообщения автоматически удаляются, если вы покидаете учетную запись;

есть возможность настроить автоудаление сообщений;

при поступлении входящих сообщений скрывается их содержимое и имя отправителя.

Секретный чат Telegram — отличное средство для ведения конфиденциальной переписки, когда вы не хотите, чтобы о вашем общении с собеседником узнали третьи лица. При этом для деловой переписки подобная форма общения не подходит, ведь вы не сможете вести один и тот же секретный чат на двух устройствах.

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Как создать секретный чат в Телеграм

Сразу отмечу, что секретный чат на компьютере недоступен. Это существенный минус Telegram Desktop, который раздражает многих пользователей. Но будем честны: конфиденциальную переписку мы обычно ведем именно со смартфона. И на этом устройстве вы можете без труда создать секретный чат в Телеграм:

Откройте профиль человека, с которым хотите начать секретный диалог. Нажмите на «три точки». Среди предложенных опций выберите «Начать секретный чат».

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Кстати, секретные чаты Telegram отображаются рядом с остальными переписками. Их визуальная особенность — иконка с замком слева от аватара вашего собеседника. Таким образом, секретный чат не заменяет собой обычную переписку, а лишь дополняет ее. Причем подобных чатов с одним и тем же собеседником может быть несколько.

Пару слов про автоудаление сообщений в Telegram. Вообще, эта опция доступна в настройках конфиденциальности. Но там минимальный временной промежуток — 1 день. А в секретном чате вы можете включить автоудаление сообщений всего через секунду после прочтения:

Откройте профиль пользователя, с которым ведете переписку. Перейдите в раздел «Удаление по таймеру». Установите временной промежуток.

Как бы то ни было, секретный чат не является скрытым. Он отображается в одном списке со всеми остальными переписками. Поэтому, если кто-то кроме вас имеет доступ к смартфону, есть смысл создать скрытый чат в Телеграме.

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Как скрыть чат в Телеграме

Возможно, это покажется странным, но специальной опции скрытых чатов в Telegram нет. Однако есть довольно простой лайфхак, помогающий пускай и с оговорками, но все-таки спрятать переписку. Все, что вам понадобится сделать, — отправить чат в архив. Для этого смахните окно переписки до упора влево.

Но как теперь найти скрытый чат? Потяните палец вниз, находясь на главном экране Telegram, и отпустите его. После этого сверху появится вкладка «Архив».

Еще один важный вопрос — как вытащить чат из архива в Телеграме? Тут тоже все довольно просто. Нужно открыть архив и смахнуть окно переписки влево.

Можно ли назвать подобную переписку скрытым чатом в Телеграм? Только отчасти, ведь посторонний человек, знающий о функции архива, без труда найдет его. Поэтому не забывайте устанавливать код-пароль Telegram через раздел настроек мессенджера «Конфиденциальность». Так ваши сообщения точно никто не прочитает.

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Как удалить секретный чат в Telegram

Удалить секретный чат в Телеграме может любой из собеседников. Делается это точно так же, как и в случае с обычной перепиской. Вы можете задержать палец на окошке чата, нажать на иконку с мусорным ведром, а потом — «Удалить чат».

Также переписка легко чистится в окне самого чата. Но, поскольку в секретных диалогах нельзя делать скриншоты, иллюстрацию подобного способа удаления я не привожу. Впрочем, вы и без меня прекрасно знаете, как очистить чат в Телеграме.