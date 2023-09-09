Зачем покупать смартфоны с 5G в России? Быстрый интернет тут ни при чем

В то время как в Австралии, Великобритании, Китае, США и некоторых других странах уже работает 5G, в России будущее сетей пятого поколения продолжает оставаться туманным (доступны только в тестовых зонах). Тем не менее, на прилавках наших магазинов электроники тоже встречаются смартфоны с 5G. Причем их немало. Более того, в названии многих моделей даже упоминается поддержка сетей пятого поколения, будто производитель считает наличие 5G важной фишкой для пользователей из России.

Среднестатистический покупатель знает, что в России не работает 5G, поэтому, когда перед ним стоит выбор между условным Redmi Note 12 Pro 4G и Redmi Note 12 Pro 5G, он логично остановится на первой модели. «Зачем платить больше, если в своей стране я все равно буду пользоваться только 4G?», — задаст человек вопрос. Однако в действительности смартфоны с 5G имеют заметно больше отличий от 4G-моделей, чем поддержка неактуальных для россиян сетей пятого поколения.

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Почему в России продают смартфоны с 5G

Для начала попробуем понять логику производителей, которые привозят в Россию, где не распространены сети пятого поколения, смартфоны с поддержкой 5G. Неужели они не понимают положения дел? Конечно же, понимают, однако они делают упор не только на нашу страну.

Как правило, смартфоны имеют одинаковое название на всех рынках, что позволяет избежать путаницы. В таком случае добавление приставки «5G» — это ориентация на страны с развитой инфраструктурой сетей пятого поколения. Все остальные регионы, включая Россию, просто перенимают нейминг, стараясь не изобретать велосипед.

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Кроме того, наличие в линейке двух смартфонов в версиях 4G и 5G — отличное подспорье для продажи большего количества устройств. Ведь, по сути, перед нами оказываются совершенно разные модели. 5G в названии выступает как опознавательный знак, а отличия между двумя устройствами выходят далеко за пределы поддержки сетей пятого поколения.

Чем отличаются смартфоны с 4G и 5G

Главное, что вы должны понять: одни и те же смартфоны с 4G и 5G отличаются далеко не только поддержкой определенное поколения мобильной связи. Это можно проиллюстрировать сравнением TECNO Camon 20 Pro и TECNO Camon 20 Pro 5G.

Характеристики Camon 20 Pro 4G Camon 20 Pro 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 + 2 Мп 64 (OIS) + 2 + 2 Мп Фронтальная камера 32 Мп 32 Мп Процессор Helio G99 Dimensity 8050 Тип постоянной памяти UFS 2.2 UFS 3.1 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

Версия с приставкой «5G» получила оптическую стабилизацию камеры, но ее главное преимущество — более быстрая память UFS 3.1 и мощный процессор. Просто сравните результаты Helio G99 и Dimensity 8050 в тесте производительности AnTuTu.

Dimensity 8050 демонстрирует почти двукратное преимущество, и еще стоит помнить, что мощный процессор — это далеко не только производительность. При прочих равных смартфоны на шустрых чипах лучше фотографируют, используя передовые алгоритмы обработки изображения, а также позволяют записывать видео в более высоком разрешении.

Подобная тенденция, когда смартфон с 5G лучше 4G, прослеживается не всегда. Бывает, что за исключением процессора 5G-версия уступает в некоторых других аспектах. Для понимания предлагаю сравнить POCO M4 Pro 4G и POCO M5 Pro 5G.

Характеристики POCO M4 Pro 4G POCO M4 Pro 5G Экран 6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц 6,67 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц Основная камера 64 + 8 + 2 Мп 50 + 8 Мп Фронтальная камера 16 Мп 16 Мп Процессор Helio G96 Dimensity 810 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

4G-версия смартфона POCO получила более качественную матрицу экрана, а еще она лучше фотографирует за счет увеличенного сенсора основной камеры с разрешением 64 Мп. При этом модель с приставкой 5G обладает более шустрым (прирост производительности 15%) и энергоэффективным процессором.

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Зачем покупать смартфон с 5G

В 2023 году выпускаются только недорогие 4G-чипы, предназначенные для смартфонов до 25000 рублей. Каждая модель (кроме одного исключения, о котором мы поговорим в конце), вылезающая за пределы 25 тысяч, работает на процессоре с 5G. И в этой ценовой категории производитель зачастую уже не акцентирует внимание на поддержке сетей пятого поколения в названии.

Хотите вы того или нет, покупая хороший смартфон среднего класса и уж тем более флагман, в 99% случаев вы получите модель с поддержкой 5G. Ну а в сегменте недорогих устройств 5G-версия одного и того же аппарата всегда будет мощнее 4G-аналога, а еще с высокой долей вероятности она получит более продвинутые камеры и другие улучшенные компоненты. Приставка «5G» в названии выполняет роль разграничителя двух моделей, но не означает, что единственным отличием смартфонов с 4G и 5G является поддержка одной лишь современной технологии связи.

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А вот покупать смартфон с 5G исключительно ради того, чтобы однажды воспользоваться этой технологией в России, — плохая затея. Во-первых, мы не знаем, когда это произойдет (возможно, к тому времени уже появится 6G). Во-вторых, нам неизвестно, на каких частотах сможет работать 5G в России в случае развертывания инфраструктуры. Вполне вероятно, что ваш действующий смартфон окажется лишен поддержки нужного диапазона.

Существуют ли хорошие смартфоны с 4G

Попытавшись найти смартфон с 4G, вы встретите только недорогие модели, которые в лучшем случае работают на процессоре Helio G99. Исключение составляют устройства HUAWEI на чипах Snapdragon. Из-за ограничения доступа к американским технологиям эта китайская компания вынуждена использовать урезанные чипы. То есть внутри может быть старый добрый Snapdragon 778G, как у многих смартфонов с 5G, но без нового поколения мобильной связи.

Крепкий середняк HUAWEI nova 11 Pro и даже флагман HUAWEI Mate 50 Pro с крутыми камерами не поддерживают 5G. Но это — исключения. Во всех остальных случаях производителю нет смысла вырезать модем, обеспечивающий работу в сетях пятого поколения. Нет в вашей стране 5G? Ну и пусть, ведь 5G-смартфон все равно эффективно работает на частотах 4G, 3G и 2G. И не найдете вы флагман кроме HUAWEI, который бы не поддерживал новый стандарт.