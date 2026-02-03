Зачем просят включить экран телефона при досмотре

Герман Вологжанин

В местах массового скопления людей, будь то культурное или спортивное мероприятие, железнодорожный вокзал или аэропорт, сотрудники службы безопасности регулярно просят включить телефон. Происходит это всякий раз, когда мы проходим через рамки металлодетектора или просто показываем вещи на досмотре. Но в связи с чем возникает подобная просьба? Зачем просят включить экран телефона, и стоит ли в таком случае переживать за персональные данные, которые хранятся в памяти?

Зачем просят включить экран телефона при досмотре.

Для чего нас просят включать экран?

Зачем на досмотре просят включить телефон

Места массового скопления людей являются потенциальной целью террористических атак. Если злоумышленник пронесет на вокзал или концертное мероприятие самодельное взрывное устройство (СВУ), в зоне поражения могут оказаться десятки, а то и сотни человек.

Задача службы безопасности — предотвратить атаку или по крайней мере минимизировать риски для граждан, в связи с чем они вынуждены проводить досмотр, в частности, запрашивая активацию экрана телефона. Ведь СВУ может быть замаскировано под обычный мобильник, а включение дисплея снимает эти опасения и также подтверждает исправность устройства.

Проверяют ли содержимое телефона

Если вас просят включить экран в аэропорту или на вокзале, сотрудники службы безопасности не имеют права требовать разблокировать устройство и уж тем более показывать его содержимое, поскольку смартфон приравнивается к личным вещам.

Проверяют ли содержимое телефона.

Содержимое телефона досматривают только при обыске

Право на досмотр содержимого телефона предоставляется сотрудникам службы безопасности и правоохранительных органов только:

  • по решению суда;
  • в ходе процессуальный действий (например, обыск);
  • на пограничном контроле в некоторых странах.

На обычном досмотре в России никто не должен досматривать содержимое телефона. Если же такой запрос поступает — просите назвать правовое основание.

Что делать, если телефон не включается на досмотре

Поскольку смартфон работает от встроенного аккумулятора, который имеет свойство разряжаться, ваше устройство может не включиться во время досмотра. В таком случае вы должны предупредить сотрудника службы безопасности о том, что телефон разряжен.

Тогда служба безопасности проведет альтернативную проверку телефона, включающую в себя:

  • визуальный осмотр корпуса и разъемов;
  • повторный рентген;
  • проверку по серийному номеру.

Также может быть предложено подключить смартфон к источнику питания при его наличии в месте досмотра. Будьте готовы к тому, что до выяснения причин неисправности устройства его могут изъять.

