Зачем смартфонам нужен ИК-порт и как им пользоваться

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Некоторые технологии кажутся нам безнадежно устаревшими, однако им до сих пор находится применение. Взять, например, Bluetooth. В эпоху кнопочных телефонов, отсутствия нормального мобильного интернета и Wi-Fi «синезуб» был едва ли не единственным средством передачи данных, а сейчас, несмотря на низкую скорость, он используется как способ подключения беспроводных устройств от наушников и колонок до принтеров. Возможно, вы удивитесь, но ИК-порт на телефоне тоже есть. Рассказываем, какую функцию он выполняет и как им пользоваться.

Зачем смартфонам нужен ИК-порт и как им пользоваться. Обычно ИК-порт располагается на верхнем торце. Фото.

Обычно ИК-порт располагается на верхнем торце

Зачем нужен ИК-порт на телефоне

ИК-порт (IrDA) — это группа протоколов для передачи информации посредством инфракрасного диапазона световых волн, реализуемая в смартфоне через специальный датчик (светодиод). В начале 2000-х, когда еще не был распространен стандарт Bluetooth, многие пользовались ИК-приемником для обмена данными. Однако скорость в таком случае непозволительно низкая (10-20 Кб/с), да и никакая защита не предусмотрена, то есть отказаться от приема файла нельзя. Это большой минус на фоне других беспроводных протоколов.

Зачем нужен ИК-порт на телефоне. Так мы передавали файлы с телефона на телефон 20 лет назад. Фото.

Так мы передавали файлы с телефона на телефон 20 лет назад

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Несмотря на все недостатки инфракрасного порта, им продолжают оснащать многие смартфоны. Зачем? Для управления домашней техникой, к которой можно отнести:

  • телевизоры;
  • ТВ-приставки;
  • кондиционеры;
  • DVD-плееры;
  • проекторы и так далее.

По сути, ИК-порт в смартфоне позволяет использовать мобильное устройство в качестве пульта дистанционного управления. Он не требует подключения к интернету, сложной настройки и подтверждения подключения. Все очень просто, однако инфракрасный порт есть не на каждом телефоне.

Читайте также: 12 датчиков, которые могут находиться внутри вашего смартфона

Как проверить, есть ли инфракрасный порт

Узнать, есть ли ИК-порт на телефоне, можно двумя способами. Во-первых, стоит изучить характеристики своей модели на сайте производителя. О наличии соответствующего интерфейса обязательно будет сказано в разделе «Датчики».

Как проверить, есть ли инфракрасный порт. Изучите характеристики на сайте смартфон, чтобы проверить наличие IrDA. Фото.

Изучите характеристики на сайте смартфон, чтобы проверить наличие IrDA

Во-вторых, стоит внимательно осмотреть корпус смартфона. Инфракрасный порт представляет из себя маленькую точку черного цвета, которая обычно располагается на верхнем торце, где соседствует с микрофоном для шумоподавления.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Отдельный ИК-порт для смартфона

Не исключено, что ваше устройство лишено ИК-приемника. Однако всегда можно купить инфракрасный порт для смартфона в виде отдельного аксессуара, коих представлено огромное множество на AliExpress и других популярных маркетплейсах. Отличаются они только интерфейсом подключения:

Цены на подобные аксессуары варьируются в диапазоне от 100 до 1 000 рублей. Сам по себе датчик копеечный, но порой внешние ИК-порты сопровождаются брелоками и чехлами, которые тоже стоят определенных денег. Главное в нашем случае — удобство, и в этом смысле нет ничего лучше встроенного инфракрасного порта.

Как включить инфракрасный порт

В отличие от NFC, Bluetooth и Wi-Fi, ИК-порт на телефоне не нуждается в постоянной работе. Поэтому в шторке уведомлений вы не найдете значок, отвечающий за активацию этого датчика. Однако инфракрасному порту требуется программное обеспечение, которое заставит смартфон подавать на передатчик электрические импульсы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если устройство оснащено встроенным IrDA, то среди предустановленных приложений обязательно найдется место программе вроде Mi Remote на Xiaomi. Также при необходимости всегда можно скачать пульт на телефон в виде вспомогательного софта, доступного через Google Play:

Какое приложение пульта выбрать — решайте сами. Но все они работают схожим образом, поэтому принципиальной разницы нет. Чтобы сделать телефон вместо пульта, нужно:

  1. Запустить программу.
  2. Нажать кнопку «Добавить».
  3. Выбрать тип устройства, которым хотите управлять.
  4. Действовать по инструкции, появившейся на экране.
Как включить инфракрасный порт. Для каждого устройства нужно создать свой виртуальный пульт. Фото.

Для каждого устройства нужно создать свой виртуальный пульт

Во время настройки ваш телевизор или кондиционер должен быть включен. Ведь только в таком режиме он сможет принимать инфракрасный сигнал. Возможно, в процессе подключения вам придется попробовать несколько приложений, так как программы отличаются набором поддерживаемых устройств.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Как превратить телефон в динамик для ПК

Любой смартфон можно использовать не по прямому назначению. Скажем, старый телефон всегда можно сделать навигатором в машине, заранее подключив к зарядному устройству, или превратить в портативную точку доступа, чтобы всегда использовать дома или на даче. Вероятно, вы не знали, но любой Android-смартфон можно превратить в динамик для компьютера. Казалось бы, зачем? Но на самом деле, далеко не каждый ноутбук выдает хороший звук из встроенных колонок, домашний ПК и вовсе не имеет возможности воспроизвести аудио, если с колонками или звуковой картой возникают неполадки. Рассказываем, что нужно делать.

Читать далее
Как быстро передать файлы с телефона на компьютер и обратно. Это почти как AirDrop между iPhone и Mac!

Андроид всегда славился тем, что файлы с него на компьютер и обратно можно было перекинуть с помощью провода или Bluetooth без каких-либо проблем и дополнительных программ. Вот только пользователи Android все время мечтали о чем-нибудь простом, по типу AirDrop, который работает на всех устройствах Apple. Увидел компьютер или смартфон в окружении и просто отправил на него файл. Самое интересное, что между двумя Android-смартфонами такая возможность есть. Для этого следует воспользоваться Обменом с окружением. И вот на днях Google выпустила утилиту, добавляющую Обмен с окружением на Windows.

Читать далее
Правда ли, что Сбербанк перестанет работать на Андроид с 16 января, и что теперь делать

Из-за того, что некоторые приложения были удалены из App Store и Google Play, скачивать и обновлять их стало не так-то просто. Больше всех не повезло владельцам Айфонов: пропавшие программы из магазина приложений Apple вернуть не так-то просто, а обновить - тем более. Если этого не сделать, в лучшем случае - приложение начнет работать со сбоями, в худшем - не запустится вообще. В частности, именно из-за этого Сбербанк перестанет работать на некоторых смартфонах, но паниковать не стоит. Объясняем, что будет, если не обновить Сбер на телефоне до 16 января, и как установить на Андроид новую версию.

Читать далее