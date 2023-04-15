Зачем смартфонам нужен ИК-порт и как им пользоваться

Некоторые технологии кажутся нам безнадежно устаревшими, однако им до сих пор находится применение. Взять, например, Bluetooth. В эпоху кнопочных телефонов, отсутствия нормального мобильного интернета и Wi-Fi «синезуб» был едва ли не единственным средством передачи данных, а сейчас, несмотря на низкую скорость, он используется как способ подключения беспроводных устройств от наушников и колонок до принтеров. Возможно, вы удивитесь, но ИК-порт на телефоне тоже есть. Рассказываем, какую функцию он выполняет и как им пользоваться.

Зачем нужен ИК-порт на телефоне

ИК-порт (IrDA) — это группа протоколов для передачи информации посредством инфракрасного диапазона световых волн, реализуемая в смартфоне через специальный датчик (светодиод). В начале 2000-х, когда еще не был распространен стандарт Bluetooth, многие пользовались ИК-приемником для обмена данными. Однако скорость в таком случае непозволительно низкая (10-20 Кб/с), да и никакая защита не предусмотрена, то есть отказаться от приема файла нельзя. Это большой минус на фоне других беспроводных протоколов.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Несмотря на все недостатки инфракрасного порта, им продолжают оснащать многие смартфоны. Зачем? Для управления домашней техникой, к которой можно отнести:

телевизоры;

ТВ-приставки;

кондиционеры;

DVD-плееры;

проекторы и так далее.

По сути, ИК-порт в смартфоне позволяет использовать мобильное устройство в качестве пульта дистанционного управления. Он не требует подключения к интернету, сложной настройки и подтверждения подключения. Все очень просто, однако инфракрасный порт есть не на каждом телефоне.

Читайте также: 12 датчиков, которые могут находиться внутри вашего смартфона

Как проверить, есть ли инфракрасный порт

Узнать, есть ли ИК-порт на телефоне, можно двумя способами. Во-первых, стоит изучить характеристики своей модели на сайте производителя. О наличии соответствующего интерфейса обязательно будет сказано в разделе «Датчики».

Во-вторых, стоит внимательно осмотреть корпус смартфона. Инфракрасный порт представляет из себя маленькую точку черного цвета, которая обычно располагается на верхнем торце, где соседствует с микрофоном для шумоподавления.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Отдельный ИК-порт для смартфона

Не исключено, что ваше устройство лишено ИК-приемника. Однако всегда можно купить инфракрасный порт для смартфона в виде отдельного аксессуара, коих представлено огромное множество на AliExpress и других популярных маркетплейсах. Отличаются они только интерфейсом подключения:

Цены на подобные аксессуары варьируются в диапазоне от 100 до 1 000 рублей. Сам по себе датчик копеечный, но порой внешние ИК-порты сопровождаются брелоками и чехлами, которые тоже стоят определенных денег. Главное в нашем случае — удобство, и в этом смысле нет ничего лучше встроенного инфракрасного порта.

Как включить инфракрасный порт

В отличие от NFC, Bluetooth и Wi-Fi, ИК-порт на телефоне не нуждается в постоянной работе. Поэтому в шторке уведомлений вы не найдете значок, отвечающий за активацию этого датчика. Однако инфракрасному порту требуется программное обеспечение, которое заставит смартфон подавать на передатчик электрические импульсы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если устройство оснащено встроенным IrDA, то среди предустановленных приложений обязательно найдется место программе вроде Mi Remote на Xiaomi. Также при необходимости всегда можно скачать пульт на телефон в виде вспомогательного софта, доступного через Google Play:

Какое приложение пульта выбрать — решайте сами. Но все они работают схожим образом, поэтому принципиальной разницы нет. Чтобы сделать телефон вместо пульта, нужно:

Запустить программу. Нажать кнопку «Добавить». Выбрать тип устройства, которым хотите управлять. Действовать по инструкции, появившейся на экране.

Во время настройки ваш телевизор или кондиционер должен быть включен. Ведь только в таком режиме он сможет принимать инфракрасный сигнал. Возможно, в процессе подключения вам придется попробовать несколько приложений, так как программы отличаются набором поддерживаемых устройств.