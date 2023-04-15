Зачем смартфонам нужен ИК-порт и как им пользоваться

Некоторые технологии кажутся нам безнадежно устаревшими, однако им до сих пор находится применение. Взять, например, Bluetooth. В эпоху кнопочных телефонов, отсутствия нормального мобильного интернета и Wi-Fi «синезуб» был едва ли не единственным средством передачи данных, а сейчас, несмотря на низкую скорость, он используется как способ подключения беспроводных устройств от наушников и колонок до принтеров. Возможно, вы удивитесь, но ИК-порт на телефоне тоже есть. Рассказываем, какую функцию он выполняет и как им пользоваться.
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Зачем нужен ИК-порт на телефоне
ИК-порт (IrDA) — это группа протоколов для передачи информации посредством инфракрасного диапазона световых волн, реализуемая в смартфоне через специальный датчик (светодиод). В начале 2000-х, когда еще не был распространен стандарт Bluetooth, многие пользовались ИК-приемником для обмена данными. Однако скорость в таком случае непозволительно низкая (10-20 Кб/с), да и никакая защита не предусмотрена, то есть отказаться от приема файла нельзя. Это большой минус на фоне других беспроводных протоколов.
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Несмотря на все недостатки инфракрасного порта, им продолжают оснащать многие смартфоны. Зачем? Для управления домашней техникой, к которой можно отнести:
- телевизоры;
- ТВ-приставки;
- кондиционеры;
- DVD-плееры;
- проекторы и так далее.
По сути, ИК-порт в смартфоне позволяет использовать мобильное устройство в качестве пульта дистанционного управления. Он не требует подключения к интернету, сложной настройки и подтверждения подключения. Все очень просто, однако инфракрасный порт есть не на каждом телефоне.
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Как проверить, есть ли инфракрасный порт
Узнать, есть ли ИК-порт на телефоне, можно двумя способами. Во-первых, стоит изучить характеристики своей модели на сайте производителя. О наличии соответствующего интерфейса обязательно будет сказано в разделе «Датчики».
Во-вторых, стоит внимательно осмотреть корпус смартфона. Инфракрасный порт представляет из себя маленькую точку черного цвета, которая обычно располагается на верхнем торце, где соседствует с микрофоном для шумоподавления.
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Отдельный ИК-порт для смартфона
Не исключено, что ваше устройство лишено ИК-приемника. Однако всегда можно купить инфракрасный порт для смартфона в виде отдельного аксессуара, коих представлено огромное множество на AliExpress и других популярных маркетплейсах. Отличаются они только интерфейсом подключения:
- ИК-порт через разъем 3,5 мм;
- инфракрасный порт через Type-C;
- ИК-приемник для смартфонов с разъемом MicroUSB.
Цены на подобные аксессуары варьируются в диапазоне от 100 до 1 000 рублей. Сам по себе датчик копеечный, но порой внешние ИК-порты сопровождаются брелоками и чехлами, которые тоже стоят определенных денег. Главное в нашем случае — удобство, и в этом смысле нет ничего лучше встроенного инфракрасного порта.
Как включить инфракрасный порт
В отличие от NFC, Bluetooth и Wi-Fi, ИК-порт на телефоне не нуждается в постоянной работе. Поэтому в шторке уведомлений вы не найдете значок, отвечающий за активацию этого датчика. Однако инфракрасному порту требуется программное обеспечение, которое заставит смартфон подавать на передатчик электрические импульсы.
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Если устройство оснащено встроенным IrDA, то среди предустановленных приложений обязательно найдется место программе вроде Mi Remote на Xiaomi. Также при необходимости всегда можно скачать пульт на телефон в виде вспомогательного софта, доступного через Google Play:
Какое приложение пульта выбрать — решайте сами. Но все они работают схожим образом, поэтому принципиальной разницы нет. Чтобы сделать телефон вместо пульта, нужно:
- Запустить программу.
- Нажать кнопку «Добавить».
- Выбрать тип устройства, которым хотите управлять.
- Действовать по инструкции, появившейся на экране.
Во время настройки ваш телевизор или кондиционер должен быть включен. Ведь только в таком режиме он сможет принимать инфракрасный сигнал. Возможно, в процессе подключения вам придется попробовать несколько приложений, так как программы отличаются набором поддерживаемых устройств.