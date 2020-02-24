Инновации – вещь очень неоднозначная и крайне зависимая от восприятия тех, ради кого они создаются. В результате то, что одни принимают за инновацию, другие могут назвать банальщиной, которая не имеет ничего общего с футуристическими идеями. Чаще всего такие споры происходят между фанатами Apple и Samsung, которые редко сходятся во мнении по вопросам тех или иных нововведений фирменных смартфонов обоих брендов, занимая окопы по разные стороны баррикад. Впрочем, иногда бывают и исключения, и даже такие разные компании, как Apple и Samsung, признают, что будущее смартфонов — за ИИ.

Читайте также: Как Google Lookout использует искусственный интеллект, чтобы помогать людям с нарушениями зрения

Большинство современных смартфонов так или иначе имеют поддержку искусственного интеллекта. Одни производители интегрируют его на уровне железа, встраивая соответствующие схемы в процессоры, другие ограничиваются программной реализацией, а третьи и вовсе выдают за искусственный интеллект вполне себе человеческий. Но, так или иначе, все сходятся во мнении, что он важен и нужен. А чтобы это поняли ещё и пользователи, Samsung решила буквально разжевать, что здесь и к чему.

Искусственный интеллект в смартфонах

«Пользователь не должен читать руководства, чтобы выяснить, какие кнопки и в каком порядке он должен нажимать на смартфоне. Скорее, нужно показать устройству, что я (как пользователь) хочу, и рассказать ему об этом на естественном языке, понятном всем в мире, в котором я живу. Чтобы достичь такой широты понимания, гаджет должен взаимодействовать со мной надёжным и естественным образом, а также видеть и понимать тот же мир, что наблюдаю я сам», — объяснил Свен Дикинсон, глава Центра искусственного интеллекта Samsung.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен. Он насквозь пронизан искусственным интеллектом, который всегда порекомендует, что почитать.

Получается, что основное предназначение искусственного интеллекта состоит в том, чтобы упростить использование смартфонов, сделав его при этом ещё и интуитивно понятным. Но дело в том, что искусственный интеллект – это не эксперт во всех областях знаний, который по умолчанию способен сделать лучше всё, к чему мы прикасаемся, а благодарный ученик, который непрерывно учится и, переварив полученные знания, применяет их на практике. Именно благодаря ему уже можно не конфигурировать камеру смартфона вручную, а просто довериться автоматике, ведь обученный ИИ, который лежит в её основе, практически наверняка выдаст лучший результат, чем вы.

Как искусственный интеллект изменит смартфоны

В искусственном интеллекте – будущее мобильного рынка и рынка технологий в целом. Ведь зачем ограничиваться только смартфонами, если можно распространить практику использования лабораторного разума далеко за его пределы? Поэтому Samsung хочет начать обучать свой ИИ через все фирменные устройства – от смартфонов и планшетов до телевизоров и стиральных машин, которые она производит. У компании есть уникальная возможность объединить их общим интерфейсом, который будет сопровождать пользователя при переключении между разными устройствами, вне зависимости от их предназначения.

Читайте также: Google делает Gboard ещё умнее. Как пользователям поможет искусственный интеллект?

Безусловно, это отличный и далеко идущий подход, который, на мой взгляд, немного портит лишь то, что Samsung хочет научить ИИ объяснять пользователю свой выбор. В некоторых сценариях использования это и вправду будет более чем актуально. Допустим, если смартфон ни с того, ни с сего высветлит кадр при фотосъёмке, он должен будет обязательно объяснить, почему он это сделал. Однако могут быть такие ситуации, когда пользователю ну совершенно ни к чему знать подоплёки решений искусственного интеллекта. Например, если он решил немного замедлить скорость зарядки аккумулятора или увеличил выдержку при фотосъёмке. Лично я не хочу вдаваться в подробности, а хочу просто пользоваться устройством, которое, как говорят в Купертино, just works. Поэтому скажу за себя сразу – мне можете ничего не объяснять, просто сделайте так, чтобы всё работало идеально. Думаю, искусственному интеллекту это под силу.