Зачем в смартфоне нужны предустановленные приложения и почему их так много

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Иван Герасимов 0

На новых смартфонах частенько неожиданно попадается большое количество приложений, которого явно не ожидаешь там увидеть: соцсети, браузеры, магазины приложений от производителя и много другого. Эти приложения уже загружены — в идеале, вам остается авторизоваться и начать ими пользоваться. Но на деле происходит так, что 70-80% программ удаляется со смартфона! А ведь, между прочим, за все эти предустановленные приложения разработчики заплатили немало денег производителям смартфоном. Рассказываем, зачем они нужны, в каких телефонах их устанавливают и почему приложений становится все больше.

Замечали, что в новых смартфонах по умолчанию есть предустановленные приложения?

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Встроенные приложения на смартфоне

Предустановленные приложения в большей степени нужны не для удобства пользования смартфоном, а ради рекламы и увеличения количества пользователей. В России по закону предустанавливают действительно полезные приложения вроде Почты, Яндекса или Госуслуг, которые с высокой долей вероятности пригодятся в повседневном использовании.

При первом включении в смартфоне оказывается куча лишних приложений

А вот в смартфонах, приезжающих из Китая, мало полезного: либо софт не самый популярный и удобный, либо он предназначен для другой страны, поэтому элементарно заточен под конкретный регион. Именно в этом и кроется основное отличие глобальной прошивки Xiaomi от китайской. Зачем еще нужны предустановленные приложения в смартфоне?

Кстати, известны случаи, когда встроенные приложения устанавливались в смартфоны в большом количестве в интересах сотовых операторов: так, Samsung Galaxy S4 имел 39 встроенных приложения для мобильного оператора и еще 16 — для Google Android.

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Не поверите, но производители так зарабатывают, ибо на прибыли от продажи смартфонов уже не прокормить своих сотрудников. Так что, отправляя в корзину какую-то спонсорскую утилиту, вы еще и лишаете прибыли разработчиков. Впрочем, пользователей это волновать не должно — смартфон-то должен быть рабочим!

Кроме того, таким способом любят продвигать известные сервисы: тут и доставка еды, и банки, онлайн-кинотеатры. Чего только нет! Однако такие приложения могут быть невероятно выгодными: не самые популярные производители смартфонов или телевизоров на Android TV встраивают в свои гаджеты множество приложений.

Удалять их сразу не нужно: зачастую в них скрываются невероятно щедрые предложения по подписке. Сравнив с обычными ценами, вы сразу захотите приобрести их, пока есть такая возможность, а производитель и рекламодатель получат свою прибыль от этого.

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Можно ли удалять стандартные приложения на Андроиде

Среди встроенных приложений найдется немало демо-версий приложений: ради интереса можно ими попользоваться какое-то время, после чего они перестанут работать. Это текстовые редакторы, плееры или оптимизаторы памяти. Неужели это всё, что можно найти из приложений по умолчанию?

Нет, конечно: среди них есть и важные, которые удалять все же не стоит. Среди них — приложения техподдержки или же справки по основным функциям. Такие не стоит удалять со смартфонов родственников в возрасте — при случае они всегда смогут просмотреть их и найдут полезную информацию.

Приложения всегда можно отключить и удалить

Правда, иногда такие приложения удалять все же стоит. Очевидный минус — это занятое пространство на жестком диске. Особенно это критично на недорогих смартфонах с небольшим объёмом встроенного хранилища: в них загружают bloatware-программы, которые занимают не только место на диске, но и в оперативной памяти устройство.

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В бюджетных смартфонах это настоящая боль: удалить их не так-то просто — нужно как минимум получить root-права, а если оставить их без внимания, то они будут сильно снижать производительность смартфона. Это недорогие смартфоны китайских производителей: вредоносные процессы попадают туда «из коробки» или же с согласия самих производителей. Самое безобидное — это показ рекламы без согласия владельца.

К сожалению, но все ненужные приложения удалить иногда не получается. Что делать? Отключить. Сделать это можно в настройках системы, если нет клавиши «Удалить». Но лучше не перебарщивать с отключением системных процессов: стандартные приложения Google или оптимизаторы системы — да, а вот процессы «Application installer» и другие — точно не стоит, иначе смартфон превратится в тыкву.

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Как видите, встроенных приложений в смартфоне действительно много: появляются они там либо из-за требований законодательства, либо в коммерческих целях для продвижения какого-либо ПО. Это один из способов заработка производителей смартфонов, но к сожалению, встроенное ПО может быть опасно, но большинство из приложений удаляется или отключается.

Какие самые странные встроенные приложения попадались вам? Удавалось ли вам их отключить? Делитесь в комментариях своими наблюдениями!

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