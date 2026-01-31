Зачем Wildberries просит Госуслуги, и как их подключить

Герман Вологжанин

Маркетплейсом Wildberries сегодня пользуется едва ли не каждый житель России, заказывая товары на дом или в пункт выдачи. Для оплаты площадка позволяет использовать собственный инструмент — WB Кошелек. С ним цены становятся ниже, а покупки — выгоднее. Но почему Wildberries просит Госуслуги? Неужели без привязки персональных данных нельзя распоряжаться собственными деньгами и совершать покупки?

Зачем Wildberries просит Госуслуги, и как их подключить. Нужно ли подключать Госуслуги к Wilberries? Фото.

Нужно ли подключать Госуслуги к Wilberries?

Что умеет ВБ Кошелек без Госуслуг

По умолчанию ВБ Кошелек работает без Госуслуг. В таком формате вы можете его пополнять, а также оплачивать им покупки на маркетплейсе. Но с очень серьезными ограничениями.

ВБ Кошелек без Госуслуг позволяет держать на балансе не более 15 000 ₽, а ограничение по ежемесячным тратам составляет 40 000 ₽. С такими лимитами сильно не разгуляешься, и маркетплейс это прекрасно понимает. Поэтому площадка в определенный момент может попросить улучшить ВБ Кошелек.

Почему ВБ просит данные Госуслуг

ВБ Кошелек — это полноценный банк, а потому для совершения операций по лицевому счету он должен иметь представление о его владельце. Самый простой способ передать сведения о себе — подключить Госуслуги к Wildberries. Это позволит моментально увеличить лимиты:

  • Максимальный остаток: 100 000 ₽.
  • Расходные операции: 200 000 ₽/мес.

Помимо повышения лимитов привязка Госуслуг позволяет вывести деньги с ВБ Кошелька, а также восстановить код доступа, если вы его вдруг забудете. Словом, без передачи данных на Wildberries делать нечего.

Как улучшить ВБ Кошелек через Госуслуги

Теперь о том, как подтвердить Госуслуги на Wildberries. Для этого вам понадобится:

  1. Запустить приложение Wildberries.
  2. Открыть вкладку «Профиль» в правом нижнем углу, а затем — «Баланс кошелька».
  3. Нажать кнопку «Улучшить кошелек».
    4. Как улучшить ВБ Кошелек через Госуслуги. Вам придется перейти на Госуслуги. Фото.

    Вам придется перейти на Госуслуги

  4. Подтвердить переход на Госуслуги.
  5. Авторизоваться в учетной записи Госуслуг.
  6. Дать согласие на выдачу разрешения.

    7. Как улучшить ВБ Кошелек через Госуслуги. А вот теперь дело в шляпе. Фото.

    А вот теперь дело в шляпе

Обратите внимание, что после улучшения ВБ Кошелька через Госуслуги к аккаунту подключается подписка Wildberries. Первый месяц она работает бесплатно, а затем со счета будет списываться 199 ₽/мес.

