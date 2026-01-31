Зачем Wildberries просит Госуслуги, и как их подключить

Маркетплейсом Wildberries сегодня пользуется едва ли не каждый житель России, заказывая товары на дом или в пункт выдачи. Для оплаты площадка позволяет использовать собственный инструмент — WB Кошелек. С ним цены становятся ниже, а покупки — выгоднее. Но почему Wildberries просит Госуслуги? Неужели без привязки персональных данных нельзя распоряжаться собственными деньгами и совершать покупки?

Что умеет ВБ Кошелек без Госуслуг

По умолчанию ВБ Кошелек работает без Госуслуг. В таком формате вы можете его пополнять, а также оплачивать им покупки на маркетплейсе. Но с очень серьезными ограничениями.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

ВБ Кошелек без Госуслуг позволяет держать на балансе не более 15 000 ₽, а ограничение по ежемесячным тратам составляет 40 000 ₽. С такими лимитами сильно не разгуляешься, и маркетплейс это прекрасно понимает. Поэтому площадка в определенный момент может попросить улучшить ВБ Кошелек.

Почему ВБ просит данные Госуслуг

ВБ Кошелек — это полноценный банк, а потому для совершения операций по лицевому счету он должен иметь представление о его владельце. Самый простой способ передать сведения о себе — подключить Госуслуги к Wildberries. Это позволит моментально увеличить лимиты:

Максимальный остаток: 100 000 ₽.

100 000 ₽. Расходные операции: 200 000 ₽/мес.

Помимо повышения лимитов привязка Госуслуг позволяет вывести деньги с ВБ Кошелька, а также восстановить код доступа, если вы его вдруг забудете. Словом, без передачи данных на Wildberries делать нечего.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как улучшить ВБ Кошелек через Госуслуги

Теперь о том, как подтвердить Госуслуги на Wildberries. Для этого вам понадобится:

Запустить приложение Wildberries. Открыть вкладку «Профиль» в правом нижнем углу, а затем — «Баланс кошелька». Нажать кнопку «Улучшить кошелек». Подтвердить переход на Госуслуги. Авторизоваться в учетной записи Госуслуг. Дать согласие на выдачу разрешения.

Обратите внимание, что после улучшения ВБ Кошелька через Госуслуги к аккаунту подключается подписка Wildberries. Первый месяц она работает бесплатно, а затем со счета будет списываться 199 ₽/мес.