Зачем Wildberries просит Госуслуги, и как их подключить

Маркетплейсом Wildberries сегодня пользуется едва ли не каждый житель России, заказывая товары на дом или в пункт выдачи. Для оплаты площадка позволяет использовать собственный инструмент — WB Кошелек. С ним цены становятся ниже, а покупки — выгоднее. Но почему Wildberries просит Госуслуги? Неужели без привязки персональных данных нельзя распоряжаться собственными деньгами и совершать покупки?
Что умеет ВБ Кошелек без Госуслуг
По умолчанию ВБ Кошелек работает без Госуслуг. В таком формате вы можете его пополнять, а также оплачивать им покупки на маркетплейсе. Но с очень серьезными ограничениями.
ВБ Кошелек без Госуслуг позволяет держать на балансе не более 15 000 ₽, а ограничение по ежемесячным тратам составляет 40 000 ₽. С такими лимитами сильно не разгуляешься, и маркетплейс это прекрасно понимает. Поэтому площадка в определенный момент может попросить улучшить ВБ Кошелек.
Почему ВБ просит данные Госуслуг
ВБ Кошелек — это полноценный банк, а потому для совершения операций по лицевому счету он должен иметь представление о его владельце. Самый простой способ передать сведения о себе — подключить Госуслуги к Wildberries. Это позволит моментально увеличить лимиты:
- Максимальный остаток: 100 000 ₽.
- Расходные операции: 200 000 ₽/мес.
Помимо повышения лимитов привязка Госуслуг позволяет вывести деньги с ВБ Кошелька, а также восстановить код доступа, если вы его вдруг забудете. Словом, без передачи данных на Wildberries делать нечего.
Как улучшить ВБ Кошелек через Госуслуги
Теперь о том, как подтвердить Госуслуги на Wildberries. Для этого вам понадобится:
- Запустить приложение Wildberries.
- Открыть вкладку «Профиль» в правом нижнем углу, а затем — «Баланс кошелька».
- Нажать кнопку «Улучшить кошелек».
- Подтвердить переход на Госуслуги.
- Авторизоваться в учетной записи Госуслуг.
- Дать согласие на выдачу разрешения.
Обратите внимание, что после улучшения ВБ Кошелька через Госуслуги к аккаунту подключается подписка Wildberries. Первый месяц она работает бесплатно, а затем со счета будет списываться 199 ₽/мес.