Заполнено хранилище Gmail. Что делать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Все мы привыкли к тому, что сервисы Google априори бесплатны. Нас мало волнует, что, если за пользование ими платим не мы, то, значит, это делает кто-то ещё. Но на каких условиях? Никакой тайны тут нет: мы пользуемся сервисами Google, которые она предоставляет нам бесплатно, а взамен компания собирает данные о нас, чтобы в дальнейшем применить их для формирования релевантной рекламы. Вроде бы выгодно. Но ведь бывают пользователи, которым оказывается мало того, что им предлагают бесплатно, и они оказываются перед выбором: плати или уходи.

Gmail

Закончилось пространство в Gmail? Возможно, электронная почта тут и не при чём

Как установить дизайн Android 12 на свой смартфон

Если вы не понимаете, о чём речь, вам просто повезло: вы либо достаточно нетребовательный пользователь, либо новичок. Однако постепенно появляется всё больше людей, которым банально перестаёт хватать доступного хранилища в Gmail. Из-за этого они теряют возможность получать новые письма с вложениями и отправлять их самостоятельно. Но выход из ситуации есть.

Очистить Гугл Диск на телефоне

Gmail, как и любой другой сервис Google, хранящий в себе какие-либо данные, базируется на «Google Диске». Это облачное хранилище поискового гиганта, которое по умолчанию предлагает каждому пользователю по 15 ГБ свободного пространства. Они используются для хранения снимков из «Google Фото», резервных копий, файлов, которые вы заливаете в облако, и в том числе сообщений в Gmail.

Однако сообщения электронной почты — это наиболее легковесный тип данных, которые вообще хранятся в облачном хранилище, потому что текст занимает очень мало места. Другое дело — если вы отправляете много вложений. Но даже в этом случае скорее всего основная причина, по которой доступное в облаке пространство подошло к концу, — в другом. Например, в данных, которые вы грузите непосредственно в «Google Диск» или в «Google Фото».

Виджеты в Android доказывают, как сильно Google зависит от Apple

Проверить, куда пропало место в облаке, не так уж и сложно:

GDrive

Оцените, на что уходит основной массив свободного пространства

  • Если большую часть данных занимает Gmail или Диск, пролистайте вниз;
Удалить

Выберите ненужные объекты и удалите их из Google Drive

  • Напротив строки «Удалить файлы из сервисов Gmail и Диск» выберите «Посмотреть объекты»;
  • Пролистайте до раздела «Большие объекты», выберите ненужные и удалите их.

Как видите, в моём случае сам Gmail занимает всего ничего: 778 мегабайт. Хоть это и много по меркам сервиса электронной почты, всё равно не критично. Файлы в «Google Диске», к слову, занимают почти в два раза больше — 1,3 ГБ. Вот их действительно можно удалить. По крайней мере, если требуется дополнительное пространство в облаке.

Как освободить место в Гугл Фото

Если основной расход приходится на «Google Фото», придётся пойти другим путём. Для начала просмотрите, сколько пространства занимают потенциально бесполезные файлы: фото и видео большого размера, размытые фото, скриншоты, неподдерживаемые видео. Выбирайте самую тяжеловесную вкладку, переходите в неё и удаляйте те фотографии или видеоролики, которые не представляют для вас большой ценности.

Другое дело, если бесполезных файлов в «Google Фото» нет. Скорее всего, всё пространство занимают исходники фотографий, которые загружаются в облако автоматически. Всё дело в том, что сервис позволяет выбирать качество снимков, которые будут выгружаться на сервера Google: исходное (большой вес) и оптимизированное (маленький вес).

Как прокачать Android-смартфон с помощью Google Объектива

Зачастую разница в весе между ними может достигать 10 и даже 20 раз. Поэтому я рекомендую выбирать оптимизированные снимки. Они почти не уступают оригиналам по качеству и в бытовом использовании вы не заметите никакой разницы. Так что лучше переключиться:

  • Запустите Google Фото у себя на смартфоне;
  • Перейдите в «Настройки» — «Автозагрузка»;
Автозагрузка

Сжатые фото не страдают от недостатка разрешения, но занимают меньше места

  • Выберите «Качество загружаемых файлов»;
  • Установите галочку напротив «Сжатие файлов».

С этого момента все фотографии и видеозаписи, которые будут выгружаться в «Google Фото», будут сжиматься, тем самым теряя вес. А вот уже загруженные изображения останутся неизменными. Поэтому, если вы не хотите оформлять платную подписку за 139 рублей/100 ГБ, попробуйте сначала сохранить их себе на устройство, затем удалите из облака, а потом загрузите их заново. Это единственный вариант.

Теги
Лонгриды для вас
Chrome
Сколько оперативной памяти нужно для Google Chrome

Сколько оперативной памяти нужно Google Chrome? Вопрос хороший. Тем более, что как такового ответа на него почти ни у кого нет. Практика показывает, что браузер поискового гиганта способен израсходовать любой объём ОЗУ, сколько ему ни дай. Поэтому, когда в Сети появилась информация о том, что новая версия Google Chrome будет работать только на компьютерах минимум с 16 ГБ оперативки, большинство в неё охотно поверило. В конце концов, Google вполне могла установить такое требование, учитывая ресурсоёмкость фирменного браузера. Значит, нужно разобраться, что к чему.

Читать далее
Whatsapp
В WhatsApp всё-таки появится реклама. Прямо в чатах!

WhatsApp уже давно не представляет из себя ничего особенно ценного. Люди постепенно начинают понимать, что Telegram не только не хуже, но по большинству показателей даже лучше. Поэтому, узнав, что хотя бы часть их знакомых перешла в мессенджер Павла Дурова, они следует их примеру, меняя WhatsApp на Telegram. Тем не менее, у многих до сих пор не получилось отказаться от WhatsApp, чтобы руководство мессенджера не делало. Но, судя по всему, с появлением рекламы его аудитория сильно поубавится.

Читать далее
Google Play
Как Google превращает Google Play в App Store

Не знаю, как у вас, а у меня Google Play всегда вызывал ассоциации с каким-то вольным городом, где почти нет ограничений, но и опасностей тоже немало. Однако, если быть достаточно аккуратным и внимательным, не лезть куда не следует, то в нём можно преспокойно жить и наслаждаться его преимуществами, которых нет в App Store, который больше походит на полицейское государство. Тем удивительнее наблюдать за тем, что Google Play почему-то настойчиво хочет превратиться в App Store. Так, как сейчас.

Читать далее
Новый комментарий