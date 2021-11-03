Заполнено хранилище Gmail. Что делать

Все мы привыкли к тому, что сервисы Google априори бесплатны. Нас мало волнует, что, если за пользование ими платим не мы, то, значит, это делает кто-то ещё. Но на каких условиях? Никакой тайны тут нет: мы пользуемся сервисами Google, которые она предоставляет нам бесплатно, а взамен компания собирает данные о нас, чтобы в дальнейшем применить их для формирования релевантной рекламы. Вроде бы выгодно. Но ведь бывают пользователи, которым оказывается мало того, что им предлагают бесплатно, и они оказываются перед выбором: плати или уходи.

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Если вы не понимаете, о чём речь, вам просто повезло: вы либо достаточно нетребовательный пользователь, либо новичок. Однако постепенно появляется всё больше людей, которым банально перестаёт хватать доступного хранилища в Gmail. Из-за этого они теряют возможность получать новые письма с вложениями и отправлять их самостоятельно. Но выход из ситуации есть.

Очистить Гугл Диск на телефоне

Gmail, как и любой другой сервис Google, хранящий в себе какие-либо данные, базируется на «Google Диске». Это облачное хранилище поискового гиганта, которое по умолчанию предлагает каждому пользователю по 15 ГБ свободного пространства. Они используются для хранения снимков из «Google Фото», резервных копий, файлов, которые вы заливаете в облако, и в том числе сообщений в Gmail.

Однако сообщения электронной почты — это наиболее легковесный тип данных, которые вообще хранятся в облачном хранилище, потому что текст занимает очень мало места. Другое дело — если вы отправляете много вложений. Но даже в этом случае скорее всего основная причина, по которой доступное в облаке пространство подошло к концу, — в другом. Например, в данных, которые вы грузите непосредственно в «Google Диск» или в «Google Фото».

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Проверить, куда пропало место в облаке, не так уж и сложно:

Перейдите по этой ссылке и авторизуйтесь;

В полосе прогресса наверху оцените, сколько памяти занято;

Если большую часть данных занимает Gmail или Диск, пролистайте вниз;

Напротив строки «Удалить файлы из сервисов Gmail и Диск» выберите «Посмотреть объекты»;

Пролистайте до раздела «Большие объекты», выберите ненужные и удалите их.

Как видите, в моём случае сам Gmail занимает всего ничего: 778 мегабайт. Хоть это и много по меркам сервиса электронной почты, всё равно не критично. Файлы в «Google Диске», к слову, занимают почти в два раза больше — 1,3 ГБ. Вот их действительно можно удалить. По крайней мере, если требуется дополнительное пространство в облаке.

Как освободить место в Гугл Фото

Если основной расход приходится на «Google Фото», придётся пойти другим путём. Для начала просмотрите, сколько пространства занимают потенциально бесполезные файлы: фото и видео большого размера, размытые фото, скриншоты, неподдерживаемые видео. Выбирайте самую тяжеловесную вкладку, переходите в неё и удаляйте те фотографии или видеоролики, которые не представляют для вас большой ценности.

Другое дело, если бесполезных файлов в «Google Фото» нет. Скорее всего, всё пространство занимают исходники фотографий, которые загружаются в облако автоматически. Всё дело в том, что сервис позволяет выбирать качество снимков, которые будут выгружаться на сервера Google: исходное (большой вес) и оптимизированное (маленький вес).

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Зачастую разница в весе между ними может достигать 10 и даже 20 раз. Поэтому я рекомендую выбирать оптимизированные снимки. Они почти не уступают оригиналам по качеству и в бытовом использовании вы не заметите никакой разницы. Так что лучше переключиться:

Запустите Google Фото у себя на смартфоне;

Перейдите в «Настройки» — «Автозагрузка»;

Выберите «Качество загружаемых файлов»;

Установите галочку напротив «Сжатие файлов».

С этого момента все фотографии и видеозаписи, которые будут выгружаться в «Google Фото», будут сжиматься, тем самым теряя вес. А вот уже загруженные изображения останутся неизменными. Поэтому, если вы не хотите оформлять платную подписку за 139 рублей/100 ГБ, попробуйте сначала сохранить их себе на устройство, затем удалите из облака, а потом загрузите их заново. Это единственный вариант.