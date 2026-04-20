Российские приложения все активнее ограничивают работу VPN. И это только часть общей картины. VPN в России планомерно вытесняется на всех уровнях: от платежной инфраструктуры до серверов, которые блокируются в нашей стране. Теперь на повестке новый виток ограничений. Давайте разберемся, что происходит с оплатой виртуальной частной сети: разрешена ли она в принципе?

Почему предлагают подписки на VPN

В последнее время многие пользователи получают письма и уведомления от сервисов с предложением оформить подписку на VPN на два-три года с большой скидкой. Аргументация стандартная: скоро заблокируют платежи, успейте купить сейчас.

По данным «Кода Дурова», за этим стоят две совершенно разные истории:

часть сервисов действительно готовится к ухудшению ситуации и пытается собрать средства заранее;

другие используют классический маркетинговый прием: искусственный ажиотаж для стимулирования продаж, не имеющий отношения к реальным угрозам.

Отличить одно от другого по рекламному письму практически невозможно. Крупные российские платежные системы, в том числе Yookassa, прекратили обслуживание подобных сервисов более года назад. Оплата VPN картой через российские процессинги с тех пор формально недоступна, однако отрасль адаптировалась: транзакции проводятся через посредников и структуры, которые официально не связаны с предоставлением таких услуг.

Разрешена ли оплата VPN в России

Прямого закона, запрещающего физическим лицам оплату подписки VPN, в России пока нет. Формально пользователь не нарушает закон, оплачивая подписку. Однако инфраструктура для этого становится все более ограниченной.

Оплата за VPN через российские банковские карты на практике затруднена: крупные отечественные процессинги от таких операций отказываются. Иностранные платежные системы остаются доступными, но их доступность в России нестабильна.

Отдельный вопрос касается разрешенного VPN. Государство допускает использование корпоративных решений, которые соответствуют российскому законодательству и не позволяют получать доступ к заблокированным ресурсам. Легальный VPN от RuStore — именно такой формат. Для рядового пользователя это означает, что легальный VPN в российском понимании и привычный коммерческий сервис — принципиально разные вещи.

Запрет VPN в России в 2026 году

Ситуация меняется не через запрет платежей, а через инфраструктурные ограничения. Готовящиеся поправки в законопроект «Антифрод 2.0» обяжут российские хостинг-провайдеры и дата-центры самостоятельно выявлять и отключать серверы, которые используются для предоставления подобных услуг. Это принципиальное изменение: сейчас хостеры выступают техническими посредниками и не несут ответственности за то, что размещается на их серверах. После принятия поправок они становятся контролерами и обязаны проводить превентивную блокировку.

Блокировка VPN в России в таком сценарии происходит не на уровне пользователя, а на уровне серверной инфраструктуры. По оценке участников рынка, это эффективнее любых ограничений платежей: удар по серверам означает, что приложение просто перестает функционировать. И причин, почему не работает VPN в России, со временем будет становиться больше.

Стоит ли оформлять подписку на VPN

Анонимный источник «Кода Дурова» из числа владельцев сервисов прямо не рекомендует покупать долгосрочные подписки. Причина проста: при одномоментной блокировке VPN на уровне хостингов сервис перестает работать сразу и полностью, а деньги при этом никто не вернет.

Ситуация с VPN в России в 2026 году развивается быстро, и прогнозировать ее на год-два вперед невозможно. Перед оформлением подписки стоит учесть несколько вещей:

краткосрочная подписка разумнее длинной;

закон о запрете VPN в нынешнем виде регулирует преимущественно сами сервисы, а не пользователей, но ситуация может измениться;

запрет на использование VPN де-факто реализуется через инфраструктурные блокировки, которые не требуют отдельного закона против конкретного человека.

VPN, работающий в России сегодня, может не работать завтра — не потому что пользователя заблокировали, а потому что сам сервис исчез с серверов хостера. Именно поэтому запрет оплаты VPN — не главная угроза. Главная угроза в том, что платить будет просто некому.