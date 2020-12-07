Заряжаемся альтернативным роком с новым альбомом YUNGBLUD

Сейчас найти музыкальную группу по своим предпочтениям совсем несложно — все рамки давно сломаны, и у музыкантов есть полная свобода творчества. Немалый вклад в это внесли исполнители, которые намеренно делали ломающую жанры музыку, и это было круто! Помню, в своё время заслушал до дыр пару альбомов группы Rise Against, которая как раз относится к таким «правдорубам». В схожем стиле стал выступать и Доминик Ричард Харрисон, который несколько лет назад решил взять псевдоним YUNGBLUD и писать песни, поднимающие насущные проблемы. А какой жанр лучше всего для этого подходит? Конечно же, альтернативный рок!
Хотя YUNGBLUD — это псевдоним вокалиста Харрисона, на самом деле это полноценная группа. Ее поддерживают Адам Уоррингтон (гитарист) и Майкл Ренни (барабанщик), с помощью которых исполнитель пишет музыку и выступает на концертах. Всего за несколько лет группа стала очень популярной среди молодежи, поскольку в своих треках YUNGBLUD поднимал актуальные подростковые проблемы. А если сдобрить все это качественным роком, получится вообще бомба.
2020 год внес свои коррективы в деятельность артистов, отменились многие концерты, кто-то впал в творческий кризис. Но YUNGBLUD не растерялся и в то время, пока все были на самоизоляции, певец начал работать над своим вторым студийным альбомом. Например, клип на песню «Weird!», которая впоследствии стала одной из главных в одноименном альбоме, исполнитель снял прямо у себя дома. А вы говорите операторы, звукорежиссёры — это все для слабаков!
Как рассказал сам артист, на запись клипа он потратил всего 100 долларов.
Новый альбом YUNGBLUD
На днях певец выложил альбом в Сеть, его уже можно послушать во всех популярных стриминговых сервисах. Видно, что музыкант вдохновлялся рок-н-роллом, но при этом не забыл про классический альтернативный рок и поп-панк, а в некоторых треках явно прослеживается веяние хип-хопа. Неудивительно, ведь YUNGBLUD любит творчество The Beatles, Боба Дилана, Arctic Monkeys, Эминема, Sex Pistols и даже Леди Гаги! Поэтому певец не стесняется экспериментировать с жанрами и делает это очень хорошо.
Вот как выглядит трек-лист новой пластинки:
- teresa
- cotton candy
- strawberry lipstick
- mars
- superdeadfriends
- love song
- god save me, but don’t drown me out
- ice cream man
- weird!
- charity
- acting like that (Ft. Machine Gun Kelly)
- it’s quiet in beverly hills
- the freak show
Общественных проблем в 2020 году было предостаточно, и большинство из них музыкант отразил в своих песнях. В текстах можно найти и намеки на всю тяжесть самоизоляции, и осуждение расового неравенства, а также другие насущные темы. Все это подано со смесью рок-н-ролла, альтернативного рока и хип-хопа — получилось правда интересно. Послушать можно здесь, а также на Яндекс.Музыке и в BOOM.
Очевидно, такая музыка больше нацелена на молодежь, но если вы лет 10 назад или больше тоже отрывались под альтернативный рок, обязательно послушайте. Мне зашло, хотя по возрасту уже далеко за 30.