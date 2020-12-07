Заряжаемся альтернативным роком с новым альбомом YUNGBLUD

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Александр Богданов 0

Сейчас найти музыкальную группу по своим предпочтениям совсем несложно — все рамки давно сломаны, и у музыкантов есть полная свобода творчества. Немалый вклад в это внесли исполнители, которые намеренно делали ломающую жанры музыку, и это было круто! Помню, в своё время заслушал до дыр пару альбомов группы Rise Against, которая как раз относится к таким «правдорубам». В схожем стиле стал выступать и Доминик Ричард Харрисон, который несколько лет назад решил взять псевдоним YUNGBLUD и писать песни, поднимающие насущные проблемы. А какой жанр лучше всего для этого подходит? Конечно же, альтернативный рок!

Второй альбом певца еще более провокационный, чем первый

Хотя YUNGBLUD — это псевдоним вокалиста Харрисона, на самом деле это полноценная группа. Ее поддерживают Адам Уоррингтон (гитарист) и Майкл Ренни (барабанщик), с помощью которых исполнитель пишет музыку и выступает на концертах. Всего за несколько лет группа стала очень популярной среди молодежи, поскольку в своих треках YUNGBLUD поднимал актуальные подростковые проблемы. А если сдобрить все это качественным роком, получится вообще бомба.

2020 год внес свои коррективы в деятельность артистов, отменились многие концерты, кто-то впал в творческий кризис. Но YUNGBLUD не растерялся и в то время, пока все были на самоизоляции, певец начал работать над своим вторым студийным альбомом. Например, клип на песню «Weird!», которая впоследствии стала одной из главных в одноименном альбоме, исполнитель снял прямо у себя дома. А вы говорите операторы, звукорежиссёры — это все для слабаков!


Как рассказал сам артист, на запись клипа он потратил всего 100 долларов.

Новый альбом YUNGBLUD

На днях певец выложил альбом в Сеть, его уже можно послушать во всех популярных стриминговых сервисах. Видно, что музыкант вдохновлялся рок-н-роллом, но при этом не забыл про классический альтернативный рок и поп-панк, а в некоторых треках явно прослеживается веяние хип-хопа. Неудивительно, ведь YUNGBLUD любит творчество The Beatles, Боба Дилана, Arctic Monkeys, Эминема, Sex Pistols и даже Леди Гаги! Поэтому певец не стесняется экспериментировать с жанрами и делает это очень хорошо.

Вот как выглядит трек-лист новой пластинки:

  1. teresa
  2. cotton candy
  3. strawberry lipstick
  4. mars
  5. superdeadfriends
  6. love song
  7. god save me, but don’t drown me out
  8. ice cream man
  9. weird!
  10. charity
  11. acting like that (Ft. Machine Gun Kelly)
  12. it’s quiet in beverly hills
  13. the freak show

Общественных проблем в 2020 году было предостаточно, и большинство из них музыкант отразил в своих песнях. В текстах можно найти и намеки на всю тяжесть самоизоляции, и осуждение расового неравенства, а также другие насущные темы. Все это подано со смесью рок-н-ролла, альтернативного рока и хип-хопа — получилось правда интересно. Послушать можно здесь, а также на Яндекс.Музыке и в BOOM.

Очевидно, такая музыка больше нацелена на молодежь, но если вы лет 10 назад или больше тоже отрывались под альтернативный рок, обязательно послушайте. Мне зашло, хотя по возрасту уже далеко за 30.

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