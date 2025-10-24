Заставляют скачивать MAX — законно ли это и можно ли отказаться

Приложение MAX — яркий пример сервиса, который стал сверхпопулярным не за счет высокого качества и грамотно выстроенного маркетинга, а путем едва ли не силового навязывания. Рост популярности национального мессенджера совпал с ограничением работы конкурентов, а в СМИ и личных беседах все чаще фигурируют слухи о том, что кого-то заставляют устанавливать MAX. Вот только насколько это законно? За блокировки в России отвечает специальное ведомство, на работу которого не может повлиять отдельно взятый гражданин. А как насчет принудительной установки мессенджера под угрозой увольнения или отчисления? Что делать, если заставляют скачивать MAX?

Почему заставляют скачивать MAX

MAX — это мессенджер, появившийся в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года. То есть приложение создано по инициативе сверху, а не снизу, как это обычно бывает, когда у людей появляется потребность в новых способах и средствах коммуникации.

С учетом сказанного выше MAX можно назвать подконтрольным мессенджером, цель которого стать безальтернативной платформой для общения, поскольку конкуренты, включая Telegram, отказываются передавать российским силовым ведомствам доступ к содержанию переписок пользователей.

Перевести человека в MAX можно несколькими способами. Самый простой, но не очень действенный — активная реклама, подчеркивающая достоинства продукта. Более эффективный метод — создание условий, когда MAX становится безальтернативным средством коммуникации (ограничение работы конкурентов). Абсолютно беспроигрышный вариант — напрямую заставить пользоваться MAX под угрозами.

Как бы антиутопично это ни звучало, но подобное действительно происходит. В частности, 23 октября 2025 года издание E1.RU сообщило, что студентам колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге пригрозили отчислением за отказ от установки мессенджера MAX. В качестве доказательства медиа привело аудиозапись, подтверждающую факт принуждения.

Имеют ли право заставлять скачивать MAX

Но законно ли заставлять скачивать MAX? На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку все зависит от контекста. С одной стороны, статья 189 ТК РФ позволяет работодателю определять порядок взаимодействия и обмена информацией внутри организации, а статья 22 — закреплять их в локальных актах. Примерно то же самое касается образовательных учреждений. С другой стороны — статья 35 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданину право на частную собственность (смартфон) и не позволяет другому человеку (начальнику) распоряжаться им (скачивать MAX).

Если коротко: никто не может заставить вас установить MAX на собственный смартфон. Однако работодатель в праве потребовать использовать национальный мессенджер как безальтернативное средство связи внутри организации при условии, что это закреплено а локальном акте, а вам предоставлено корпоративное устройство.

Что делать, если заставляют скачивать MAX

Если вы не хотите пользоваться национальным мессенджером, но вас заставляют установить MAX, есть несколько вариантов отказа, выбор конкретного среди которых будет зависеть от контекста. При этом любое оспаривание возможно только при наличии доказательств принуждения (скриншоты переписок, аудиозаписи и так далее).

Сценарий Законно ли Как отказаться Начальник просит скачать MAX Да. Можно отказаться в устной форме Начальник требует установить MAX под угрозой увольнения/отчисления Нет. Если он требует установить MAX на ваше личное устройство

Да. Если он требует установить MAX на корпоративный телефон, а использование национального мессенджера прописано в локальном акте Если требование не закреплено в локальном акте, и вам не предоставлено устройство для MAX, поступательно принимайте меры:

— письменный отказ от использования MAX со ссылками на Конституцию и Трудовой кодекс РФ;

— жалоба в Роструд или департамент образования со ссылками на Конституцию и Трудовой кодекс РФ.

Если вас все-таки уволят или отчислят за отказ от MAX (важно: не по собственному желанию), вы можете оспорить решение. Для этого потребуется запросить копию приказа и акта об увольнении/отчислении, после чего в течение 1 месяца обратиться в суд.